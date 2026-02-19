Новини
Скандал на "Берлинале": Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на фестивала за "геноцида в Газа"

19 Февруари, 2026 07:29 1 033 5

  • хавиер бардем-
  • берлинале-
  • геноцид-
  • газа-
  • израел-
  • палестинци-
  • отворено писмо

"Призоваваме "Берлинале" да изпълни моралния си дълг и ясно да заяви своята опозиция срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления на Израел срещу палестинците", се казва в отвореното писмо

Скандал на "Берлинале": Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на фестивала за "геноцида в Газа" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Повече от 80 актьори и режисьори, сред които Хавиер Бардем и Тилда Суинтън, подписаха отворено писмо, в което осъдиха "мълчанието" на "Берлинале" по отношение на "геноцида в Газа" и призоваха организаторите да заемат ясна позиция, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Призоваваме "Берлинале" да изпълни моралния си дълг и ясно да заяви своята опозиция срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления на Израел срещу палестинците", се казва в отвореното писмо, публикувано в пълния си вид във Variety.

Множество експерти по правата на човека, учени и разследване на ООН твърдят, че нападението на Израел над Газа се равнява на геноцид. Израел нарича своите действия самоотбрана след атаката на "Хамас" през октомври 2023 г.

"Ние сме потресени от институционалното мълчание на "Берлинале", се казва още писмото, подписано също от Адам Маккей, Алия Шоукат, Брайън Кокс и Майк Лий.

Берлинале в сянката на войната в Газа или как политиката разтърси фестивала още в началото му

Кинофестивалът в Берлин и тази година е белязан от полемика по темата. Тя беше породена от изказването на председателя на журито Вим Вендерс на пресконференцията преди откриването на фестивала миналия четвъртък.

На въпрос за позицията на "Берлинале" по отношение на Израел и Газа, Вендерс отговори, че киното трябва да "остава извън политиката", на която е "противовес".

"Берлинале" представи журито, което ще избере носителите на "Златна мечка" и "Сребърна мечка"

"Шокирана и погнусена" от този отговор, индийската писателка и носителка на награда "Букър" Арундати Рой обяви на следващия ден, че отменя участието си във фестивала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    13 2 Отговор
    Еха. Това явно ще да е последното издание на този фестивал. Урсула сега ще им се скара.

    07:41 19.02.2026

  • 2 факуса

    22 0 Отговор
    ами на джолито, шушон пен и другите не са им платили за да реагират

    Коментиран от #4

    07:49 19.02.2026

  • 3 Новичок

    11 12 Отговор
    Браво на артистите.Сега Георг да не се разсърди и да ходи и целува... Пфу...

    08:16 19.02.2026

  • 4 име

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "факуса":

    Да, явно на анджелина децата са и мили само когато и плащат. Не съм чул веднъж да се е загрижила за палестниските деца, нито преди събитията 2023г, нито след това.

    08:39 19.02.2026

  • 5 жендарите

    7 0 Отговор
    ко чакат че не отиват в Гаzaта?

    17:11 19.02.2026