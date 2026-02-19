Новини
България »
Близки на Евгения, чието тяло беше открито в куфар, се събират на протест

Близки на Евгения, чието тяло беше открито в куфар, се събират на протест

19 Февруари, 2026 07:16 1 207 12

  • евгения-
  • куфар-
  • протест

През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство

Близки на Евгения, чието тяло беше открито в куфар, се събират на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест пред Съдебната палата в София тази вечер. Причината - решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения Владимирова.

33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.

През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аха

    6 13 Отговор
    Когато жена извърши убийство, винаги я изкарват невменяема, за да не лежи в затвора. Ако е мъж, нпо-тата искат да лежи доживот. Нагли лицемери!

    Коментиран от #10

    07:26 19.02.2026

  • 2 ма ДУРО

    19 1 Отговор
    Набутайте го и тоя в куфар, че да се преключва !!!

    07:29 19.02.2026

  • 3 Гочето

    15 4 Отговор
    Да благодарят на Тина Ивайлова и онзи телевизионен МВР психолог, които опропастиха изначално разследването, търсейки сензация и напъвайки се да бъдат свидетели по него. В нормална държава тези двамата щяха да са с по десет години затвор, а подсъдимите на електрическия стол.

    Коментиран от #7

    07:40 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гледай кво чудо

    14 1 Отговор
    Гледай парата как променя възгледи и престъпления? Някои от Темида трябва яко да са се облажили.

    08:00 19.02.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 1 Отговор
    Тези присъди не са ли били окончателни? Съдиите, дето искат да намалят присъдите имат ли нещо човешко? Трябва да бъдат изправени до стената в някой заден двор!

    08:06 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КРИВОСЪДИЕ

    11 1 Отговор
    В тази страна никого няма да има правосъдие! Няма нито един насилник, убиец и престъпник заслужил адекватна присъда! Но сега бащата на убитата жена ако реши да си отмъсти ще получи доживотна!

    09:19 19.02.2026

  • 9 Емигрант

    4 1 Отговор
    Щом вече и за участие в жестоко умишлено убийство присъждате "невинен" /бащата/ и го освобождавате сами можете да си представите, че сте ударили дъното и колко струва човешкият ви живот, изобщо съдиите и прокурорите смятат ли ви за живи човешки същества ? Всяка несправедливост от страна на политици и управляващи към вас се дължи на вашият контролиран и манипулиран мишашки живот, да драскате тук и да имитирате какви "герои" и родолюбци сте, ви доведе до това дередже на суверен без достойнство и уважение ! Затова вече ви избиват и ви обявяват за самоубийци, а медии като тази платени и слугински ви цензурират коментари за да ви докажат, че НЕ сте свободни, а контролиран и манипулиран народ !

    09:58 19.02.2026

  • 10 Теб компютарът

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "аха":

    трябва да те провери дали си човешко същество или черковна мишка !

    10:01 19.02.2026

  • 11 Лазо

    0 0 Отговор
    е на колко я е намалил, не е нормално да не се напише.

    17:17 19.02.2026

  • 12 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    РОДИТЕЛИТЕ СА МОИ БЛИЗКИ ПРИАТЕЛИ - ОТ НАД 30 ГОДИНИ !!! И ДВАМАТА СА ЕДИНСТВЕНИ ДЕЦА --И СИНЪТ ИМ /УБИЕЦ/ -- Е ЕДИНСТВЕННО ДЕТЕ - ТА ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА ,--НО СИ ГИ ОБИЧАМ -- КАТО ПРИАТЕЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    17:25 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове