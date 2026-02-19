Близки на Евгения, чието тяло беше открито в куфар, се събират на протест

Протест пред Съдебната палата в София тази вечер. Причината - решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения Владимирова.
33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.
През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.
Оценка 4.5 от 8 гласа.
1 аха
Коментиран от #10
07:26 19.02.2026
2 ма ДУРО
07:29 19.02.2026
3 Гочето
Коментиран от #7
07:40 19.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гледай кво чудо
08:00 19.02.2026
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:06 19.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 КРИВОСЪДИЕ
09:19 19.02.2026
9 Емигрант
09:58 19.02.2026
10 Теб компютарът
До коментар #1 от "аха":трябва да те провери дали си човешко същество или черковна мишка !
10:01 19.02.2026
11 Лазо
17:17 19.02.2026
12 ПЕНКО
17:25 19.02.2026