Al Arabiya: Жертвите на израелските удари в Газа достигнаха 65

Броят на жертвите от израелските удари в ивицата Газа след нарушаване на прекратяването на огъня се е увеличил до 65, предаде Al Arabiya, позовавайки се на източници от службите за спешна помощ в палестинския анклав.

Според Ал Джазира, повече от 20 деца са били убити при ударите. Твърди се, че атаките са били насочени и към жилищни сгради и бежански лагери, в които са настанени разселени жители на Газа.

По-рано Франс прес и БНР съобщиха, че израелски атаки са отнели живота на най-малко 30 души и са ранили десетки други в Газа, цитирайки Агенцията за гражданска защита в палестинската територия.

"Екипите ни все още работят, за да извадят починалите и ранените изпод развалините", обясни говорителят на агенцията Махмуд Басал за Франс прес.



През последните дни Израел започна на осъществява въздушни удари въпреки примирието и след като обвини групировката "Хамас", че атакува израелски военни и нарушава споразумението за спиране на огъня.

От кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху обявиха, че министър-председателят е наредил "мощни удари" срещу Газа, а министърът на отбраната Израел Кац обвини "Хамас" в нападения срещу израелски военни части в Газа.



Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обаче посочи, че примирието остава в сила въпреки проявите на насилие.



Преди това ФОКУС съобщи за най-малко 9 загинали във вторник след израелските въздушни удари по Газа, позовавайки се на изявление на говорителя на Гражданската защита на Газа Махмуд Басал, цитиран от агенция Anadolu.



Това е ново нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, съобщиха медицински източници в града.



Удар е бил насочен към къща в квартал Сабра в западната част от Газа, вътре в "жълтата линия“, при което са убити четирима души, докато няколко други остават в неизвестност под развалините, съобщават източниците.



"Жълтата линия“ се отнася до зоната, в която израелските сили са се изтеглили съгласно споразумението за прекратяване на огъня, простираща се от южната част на провинция Северна Газа до покрайнините на Рафах.



Още петима палестинци са били убити, когато израелските сили са ударили превозно средство в Хан Юнис, също в "жълтата линия“ в южна Газа.



Израелската армия започна серия от въздушни и артилерийски удари в Ивицата Газа във вторник, следвайки заповеди на премиера Бенямин Нетаняху да извърши "незабавни, мощни удари“ в анклава заради предполагаеми нарушения на прекратяването на огъня от ХАМАС.



Според репортери на Anadolu, израелски въздушен удар е ударил бежанския лагер Шати западно от град Газа, докато артилерийски огън е бил насочен към райони източно от Дейр ал-Балах в централна Газа. Ракети бяха изтреляни и около медицинския комплекс "Шифа“ в град Газа.



Споразумението за прекратяване на огъня е в сила в Газа от 10 октомври съгласно 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп.



Първата фаза от споразумението включва освобождаването на израелски заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници. Планът предвижда също възстановяване на Газа и установяване на нов механизъм за управление без ХАМАС.