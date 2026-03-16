Израел има подробно разработени планове за още три седмици война

Израел има подробно разработени планове за още три седмици война

16 Март, 2026 15:32 1 596 43

Войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в третата си седмица, без да се очертава ясен край

Израел има подробно разработени планове за още три седмици война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел обяви днес, че разполага с подробно разработени военни планове за още три седмици война, след като през нощта израелските сили нанесоха удари по цели в Иран, а ирански въздушни атаки временно затвориха летището в Дубай и удариха ключово петролно съоръжение в Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в третата си седмица, без да се очертава ясен край. Освен това ключовият Ормузки проток е блокиран, като през него преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ, което повишава цените на петрола и поражда опасения от нов глобален инфлационен скок.

По време на брифинг днес говорителят на израелските сили за отбрана лейтенант Надав Шошани заяви пред репортери, че има подробни оперативни планове за войната с Иран за следващите три седмици, както и допълнителни планове за по-далечно бъдеще.

Въоръжените сили са определили, че целта на операцията е ограничена – да се отслаби способността на Иран да застрашава Израел чрез удари по инфраструктурата на балистичните ракети, ядрените съоръжения и службите за сигурност. „Искаме да се уверим, че този режим е възможно най-отслабен и че сме унищожили всичките му способности, всички части и всички разклонения на неговата система за сигурност“, каза Шошани.

Военните, които са мобилизирали над 110 000 резервисти, заявиха, че все още имат хиляди цели за поразяване в Иран.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран не е поискал примирие и не е обменял съобщения със САЩ, според полуофициалната иранска агенция „Стюдънт Нюз Нетуърк“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    43 6 Отговор
    Сигурен съм, че богоизбраните имат план за война с цялото човечество за 100 години напред, обаче за Иран им свършиха ракетите.

    Коментиран от #18

    15:35 16.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 5 Отговор
    Те имат и премиер С ШЕСТ ПРЪСТА НА ЕДНАТА РЪКА 🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #19

    15:36 16.03.2026

  • 4 Значи се подготвят

    22 5 Отговор
    След 3 седмици ще започне мигрирането. Само не разбрахме нов Моше намериха ли да ги води към Обинтоеаната земя.

    15:36 16.03.2026

  • 5 Урсул Лайненов

    30 6 Отговор
    А заследващите 3 години? Къде са? Тепърва ще ядат още много шамари в Лебанон

    15:36 16.03.2026

  • 6 Сбогом чифи

    26 5 Отговор
    ... и после ще се предадат!

    15:37 16.03.2026

  • 7 Биби

    26 4 Отговор
    Техеран за три дни.

    15:38 16.03.2026

  • 8 Израел са

    29 6 Отговор
    Терористи

    15:39 16.03.2026

  • 9 Бойкот на О.Л.Хлъц

    27 7 Отговор
    Дано до 3 седмици тази държава, създадена изкуствено върху палестински земи, да изчезне...

    15:39 16.03.2026

  • 10 Така се прави

    6 20 Отговор
    Системно и методично справяне с терористичния режим на режима на аятоласите, а не с военна колана тръгнала с идеята за парад след три днни както направи Путин преди 4 години

    15:41 16.03.2026

  • 11 сраел командва фащ

    22 5 Отговор
    без фащ да са смазани, ама краят им е неизбежен

    15:43 16.03.2026

  • 12 руззззНаци

    7 17 Отговор
    Hahahahahahha още много чаршафи ще хвърчат следващите 3 седмици. ювийййте руззороби, виййте! ахахахахаххаха

    15:44 16.03.2026

  • 13 Име

    23 5 Отговор
    Подробният план е ясен - краварите воюват с персите, а избраните се крият като мишки в бункерите за да не пострадат, че са си много ценни сами за себе си.

    15:45 16.03.2026

  • 14 110 държави не може да грешат

    2 2 Отговор
    Това е начинът им на мислене:

    15:47 16.03.2026

  • 15 Бай той Толстой

    15 5 Отговор
    Абе и яхве няма да ви спаси.Холокоста ще ви се стори детска игра💥💥💥

    15:48 16.03.2026

  • 16 Тия неща,

    12 2 Отговор
    такава информация не се афишира публично. Особено от евреите.

    15:48 16.03.2026

  • 17 Руските наташки в Израел

    8 10 Отговор
    се преселват в България!
    Казват, че само тука ги пускали и не искат да се връщат във великата си матушка!

    15:48 16.03.2026

  • 18 ама

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    То тая бомбардировка им е обещана още преди 3000г!

    15:49 16.03.2026

  • 19 Бай той Толстой

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И вълшебна чаша за кафе

    15:49 16.03.2026

  • 20 Русодебил

    6 9 Отговор
    Нас ни казаха да слагаме чалмите.

    Коментиран от #23, #24

    15:50 16.03.2026

  • 21 Роден в НРБ

    16 5 Отговор
    Когато вече няма да съществува израел ще се почерпя много здраво.

    Коментиран от #25

    15:53 16.03.2026

  • 22 ФЕЙК - либераст

    13 3 Отговор
    Да жУвеят свободните израелски и световни медии, които представят благословената обетована земя без нито една драскотина благодарение на т.н. "железен гевгир" !

    15:57 16.03.2026

  • 23 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Русодебил":

    В Европа и особено в Западна Европа всички вече са с чалми..

    15:59 16.03.2026

  • 24 Ти си сложи

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Русодебил":

    чалмата и се навреди напред и някой русодебил може да те съжали и удовлетвори...

    16:00 16.03.2026

  • 25 А аз

    3 12 Отговор

    До коментар #21 от "Роден в НРБ":

    когато поредния същзнрчески режим на Путин престане да е на власт. Сед Асад и Мадуро сега са наред аятоласите в Иран, а после Мигел Диас - Канел( т.е Куба). Руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро. Как да не се почепи човек

    16:01 16.03.2026

  • 26 Софиянец

    13 3 Отговор
    Демек след 3 седмици няма да има исрахел? 😂

    16:02 16.03.2026

  • 27 интересно

    9 2 Отговор
    Тия разчети за ползване на скривалищата ли са .
    Сами не осъзнават какви поразии натвориха на останалия свят , че и помощ искат .

    Коментиран от #28

    16:05 16.03.2026

  • 28 На кой свят

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "интересно":

    Само на терористичния режим на аятоласите в Иран и техните поксита

    Коментиран от #30

    16:08 16.03.2026

  • 29 Кармата не губи адрес

    12 1 Отговор
    Сатаняху - убиецът на деца е мъртъв! Също както са брат му и шефът на МОСАД.
    След несполучливият AI- генериран клип на който Сатаняху изглеждаше ти с 5, ту с 6 пръста и ту със зъби, ту без зъби, докато обясняваше как ще докара техния месия (разбирайте - АНТИХРИСТА), се появи ново видео уж за да докаже, че той е жив. В новото видео се виждат: хора с ковид маски зад него (явно стари кадри); кафе в чаша, пълна до горе, която има магическата сила да не се разлива; уши, които не са неговите; черти на дланите, които също не съвпадат с неговите; лицето е доста по-стегнато и събрано с профил, който не отговаря на оригинала.

    16:08 16.03.2026

  • 30 интересно

    13 3 Отговор

    До коментар #28 от "На кой свят":

    Можеш ли да ми напишеш списък на държавите нападнати от Иран през последните 50 години ?
    За останалите двама участника няма да питам .

    Коментиран от #32, #33

    16:09 16.03.2026

  • 31 стоян георгиев

    3 7 Отговор
    Израел ще свърши работата.тръмп не става,но израел са сериозни и безкомпромисни.

    16:14 16.03.2026

  • 32 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "интересно":

    За всички воини в целия свят през последните поне 100 години вината пряко или не пряко винаги е на Русия/СССР и шиитските главорези от Иран и Ирак които разбира се са съюзници с първите.

    16:15 16.03.2026

  • 33 А кой

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "интересно":

    Финасираше и въоражаваше 30г своии проксита дето да тероризират света и да предезвикват войни и насилие?

    16:30 16.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Механик

    5 2 Отговор
    Абе вие и предния път обявихте, че сте върнали Иран в първи клас, а с ядрената му програма е свършено, па оня ден Тръмпаря каза, че сте нападнали, щото Иран бил на две седмици до създаване на ядрена бомба.
    Кога лъжете, колко лъжете, вие си знаете. Да не стане Иран да ви запука и с ядрено о ръжие, че тогава ептен ша напълните крачолите и ермолките.

    16:39 16.03.2026

  • 36 А още шестопръсти двойници

    4 1 Отговор
    На които не им се разлива кафето имат ли🤣🤣🤣?

    16:44 16.03.2026

  • 37 И за четвъртата седмица

    4 1 Отговор
    дали са си подготвили белия байряк?

    16:44 16.03.2026

  • 38 Ами

    6 1 Отговор
    Преди осем десетилетия чичко Сталин им направи държава,
    нещо което евреите не можаха да направят хилядолетия.
    От тях се искаше просто да си кротуват и да си живуркат.
    Вместо това за осем десетилетия те предизвикаха сто войни.
    Сега били имали план :)

    16:47 16.03.2026

  • 39 ИМА НЕМА 8-10 ГОДИНИ

    5 1 Отговор
    И ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ НЯМА ДА ИМА. ОСТАНАЛИЯ СВЯТ РАЗБИРА ВЕЧЕ ,ЧЕ ТЕ ВОДЯТ ЗЕМЯТА КЪМ ГИБЕЛ.

    16:53 16.03.2026

  • 40 След

    0 1 Отговор
    А след това се Предават Или?

    16:54 16.03.2026

  • 41 ГУБИ МИ СЕ

    4 1 Отговор
    Онзи сладур клепоухия с шесте пръста на тъката.Липсва на публиката

    Коментиран от #43

    16:55 16.03.2026

  • 42 Текиналоджия, баце!

    2 0 Отговор
    Разузнаването събира информация, анализаторите анализират, военните планират, политиците определят момента и обема, военните изпълняват. Израел има цели, анализи и планове за следващите 3 седмици.

    17:06 16.03.2026

  • 43 Намери се!

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "ГУБИ МИ СЕ":

    Сутринта си взе кафе в Тел Авив, даде интервю, каза, че умира за кафе и за израелския народ, показа си петте пръста на двете ръце. Не ти прати поздрави.

    17:07 16.03.2026