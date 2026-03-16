Израел има подробно разработени планове за още три седмици война

Израел обяви днес, че разполага с подробно разработени военни планове за още три седмици война, след като през нощта израелските сили нанесоха удари по цели в Иран, а ирански въздушни атаки временно затвориха летището в Дубай и удариха ключово петролно съоръжение в Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в третата си седмица, без да се очертава ясен край. Освен това ключовият Ормузки проток е блокиран, като през него преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ, което повишава цените на петрола и поражда опасения от нов глобален инфлационен скок.
По време на брифинг днес говорителят на израелските сили за отбрана лейтенант Надав Шошани заяви пред репортери, че има подробни оперативни планове за войната с Иран за следващите три седмици, както и допълнителни планове за по-далечно бъдеще.
Въоръжените сили са определили, че целта на операцията е ограничена – да се отслаби способността на Иран да застрашава Израел чрез удари по инфраструктурата на балистичните ракети, ядрените съоръжения и службите за сигурност. „Искаме да се уверим, че този режим е възможно най-отслабен и че сме унищожили всичките му способности, всички части и всички разклонения на неговата система за сигурност“, каза Шошани.
Военните, които са мобилизирали над 110 000 резервисти, заявиха, че все още имат хиляди цели за поразяване в Иран.
Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран не е поискал примирие и не е обменял съобщения със САЩ, според полуофициалната иранска агенция „Стюдънт Нюз Нетуърк“.
2 Зевс
15:35 16.03.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:36 16.03.2026
4 Значи се подготвят
15:36 16.03.2026
5 Урсул Лайненов
15:36 16.03.2026
6 Сбогом чифи
15:37 16.03.2026
7 Биби
15:38 16.03.2026
8 Израел са
15:39 16.03.2026
9 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:39 16.03.2026
10 Така се прави
15:41 16.03.2026
11 сраел командва фащ
15:43 16.03.2026
12 руззззНаци
15:44 16.03.2026
13 Име
15:45 16.03.2026
14 110 държави не може да грешат
15:47 16.03.2026
15 Бай той Толстой
15:48 16.03.2026
16 Тия неща,
15:48 16.03.2026
17 Руските наташки в Израел
Казват, че само тука ги пускали и не искат да се връщат във великата си матушка!
15:48 16.03.2026
18 ама
До коментар #2 от "Зевс":То тая бомбардировка им е обещана още преди 3000г!
15:49 16.03.2026
19 Бай той Толстой
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И вълшебна чаша за кафе
15:49 16.03.2026
20 Русодебил
15:50 16.03.2026
21 Роден в НРБ
15:53 16.03.2026
22 ФЕЙК - либераст
15:57 16.03.2026
23 Атина Палада
До коментар #20 от "Русодебил":В Европа и особено в Западна Европа всички вече са с чалми..
15:59 16.03.2026
24 Ти си сложи
До коментар #20 от "Русодебил":чалмата и се навреди напред и някой русодебил може да те съжали и удовлетвори...
16:00 16.03.2026
25 А аз
До коментар #21 от "Роден в НРБ":когато поредния същзнрчески режим на Путин престане да е на власт. Сед Асад и Мадуро сега са наред аятоласите в Иран, а после Мигел Диас - Канел( т.е Куба). Руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро. Как да не се почепи човек
16:01 16.03.2026
26 Софиянец
16:02 16.03.2026
27 интересно
Сами не осъзнават какви поразии натвориха на останалия свят , че и помощ искат .
16:05 16.03.2026
28 На кой свят
До коментар #27 от "интересно":Само на терористичния режим на аятоласите в Иран и техните поксита
16:08 16.03.2026
29 Кармата не губи адрес
След несполучливият AI- генериран клип на който Сатаняху изглеждаше ти с 5, ту с 6 пръста и ту със зъби, ту без зъби, докато обясняваше как ще докара техния месия (разбирайте - АНТИХРИСТА), се появи ново видео уж за да докаже, че той е жив. В новото видео се виждат: хора с ковид маски зад него (явно стари кадри); кафе в чаша, пълна до горе, която има магическата сила да не се разлива; уши, които не са неговите; черти на дланите, които също не съвпадат с неговите; лицето е доста по-стегнато и събрано с профил, който не отговаря на оригинала.
16:08 16.03.2026
30 интересно
До коментар #28 от "На кой свят":Можеш ли да ми напишеш списък на държавите нападнати от Иран през последните 50 години ?
За останалите двама участника няма да питам .
16:09 16.03.2026
31 стоян георгиев
16:14 16.03.2026
32 Ами
До коментар #30 от "интересно":За всички воини в целия свят през последните поне 100 години вината пряко или не пряко винаги е на Русия/СССР и шиитските главорези от Иран и Ирак които разбира се са съюзници с първите.
16:15 16.03.2026
33 А кой
До коментар #30 от "интересно":Финасираше и въоражаваше 30г своии проксита дето да тероризират света и да предезвикват войни и насилие?
16:30 16.03.2026
35 Механик
Кога лъжете, колко лъжете, вие си знаете. Да не стане Иран да ви запука и с ядрено о ръжие, че тогава ептен ша напълните крачолите и ермолките.
16:39 16.03.2026
36 А още шестопръсти двойници
16:44 16.03.2026
37 И за четвъртата седмица
16:44 16.03.2026
38 Ами
нещо което евреите не можаха да направят хилядолетия.
От тях се искаше просто да си кротуват и да си живуркат.
Вместо това за осем десетилетия те предизвикаха сто войни.
Сега били имали план :)
16:47 16.03.2026
39 ИМА НЕМА 8-10 ГОДИНИ
16:53 16.03.2026
40 След
16:54 16.03.2026
41 ГУБИ МИ СЕ
Коментиран от #43
16:55 16.03.2026
42 Текиналоджия, баце!
17:06 16.03.2026
43 Намери се!
До коментар #41 от "ГУБИ МИ СЕ":Сутринта си взе кафе в Тел Авив, даде интервю, каза, че умира за кафе и за израелския народ, показа си петте пръста на двете ръце. Не ти прати поздрави.
17:07 16.03.2026