Израел има подробно разработени планове за още три седмици война

Израел обяви днес, че разполага с подробно разработени военни планове за още три седмици война, след като през нощта израелските сили нанесоха удари по цели в Иран, а ирански въздушни атаки временно затвориха летището в Дубай и удариха ключово петролно съоръжение в Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в третата си седмица, без да се очертава ясен край. Освен това ключовият Ормузки проток е блокиран, като през него преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ, което повишава цените на петрола и поражда опасения от нов глобален инфлационен скок.

По време на брифинг днес говорителят на израелските сили за отбрана лейтенант Надав Шошани заяви пред репортери, че има подробни оперативни планове за войната с Иран за следващите три седмици, както и допълнителни планове за по-далечно бъдеще.

Въоръжените сили са определили, че целта на операцията е ограничена – да се отслаби способността на Иран да застрашава Израел чрез удари по инфраструктурата на балистичните ракети, ядрените съоръжения и службите за сигурност. „Искаме да се уверим, че този режим е възможно най-отслабен и че сме унищожили всичките му способности, всички части и всички разклонения на неговата система за сигурност“, каза Шошани.

Военните, които са мобилизирали над 110 000 резервисти, заявиха, че все още имат хиляди цели за поразяване в Иран.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран не е поискал примирие и не е обменял съобщения със САЩ, според полуофициалната иранска агенция „Стюдънт Нюз Нетуърк“.