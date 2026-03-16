Сухопътна операция в Ливан? Израел мобилизира близо 450 000 резервисти

Ираелското правителство се готви да мобилизира близо 450 000 резервисти, съобщава Middle east monitor, позовавайки се на общественият радио и телевизионен оператор на страната.

Ходът е част от военната подготовка за войната и евентуалното започване на сухопътна операция в Ливан. Израелските военни и служби за сигурност вече са подали искане за мобилизация. Очаква се предложението скоро да бъде представено на правителствени министри и членове на Комисията по външни работи и отбрана на Кнесета за одобрение.

Настоящият разрешен таван за мобилизация на резервисти е около 260 000 войници. Ако бъде одобрен, новият план значително ще разшири мащаба на военната мобилизация отвъд настоящия лимит.

Ходът идва на фона на нарастващото напрежение с Ливан, тъй като израелската армия проучва варианти за разширяване на военните си операции, включително възможността за започване на сухопътна офанзива на ливанска територия.