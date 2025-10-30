Тръмп и Си Дзинпин не направиха съвместно изявление след разговорите в Пусан ВИДЕО

След разговорите си с китайския президент Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп се отправи директно към специалния си самолет, без да направи съвместно изявление, предадоха американските телевизии.

Срещата между китайските и американските лидери във военната база Кимхе, в покрайнините на южнокорейския град Пусан, продължи около 1 час и 40 минути. Тръмп и Си Дзинпин напуснаха сградата заедно. Преди да се качат в колите си, президентът на САЩ размени продължително ръкостискане с колегата си, след което му прошепна нещо на ухото и го изпрати до колата, продължавайки да говори.

В началото на разговорите Тръмп заяви, че Пекин и Вашингтон вече са постигнали споразумение по много въпроси и ще продължат тази работа по време на срещата на върха. Той не изключи възможността за подписване на търговско споразумение с Китай след настоящата среща. Тръмп отбеляза, че винаги е имал добри отношения със Си Дзинпин, но го нарече „труден преговарящ“, отбелязвайки, че това „не е добре“.

Си Дзинпин от своя страна подчерта, че Китай и Съединените щати могат да си помогнат взаимно да постигнат успех и просперитет. Той каза, че в продължение на много години последователно и открито се е застъпвал за това Китай и Съединените щати да бъдат партньори и приятели.

Китайският лидер изрази увереност, че развитието и възраждането на Китай не противоречат на целта на президента Тръмп „да направи Америка отново велика“.

Това бе първата среща на двамата лидери от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на Г-20.

Тази сутрин те проведоха разговора си в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Китайските и американските преговарящи са постигнали основен консенсус относно разрешаването на основните търговски и икономически различия между страните, сподели Си Дзинпин.

„Нашите две търговски и икономически групи постигнаха основен консенсус относно разрешаването на основните ни проблеми и постигнаха окуражаващ напредък“, отбеляза китайският президент.

„Готов съм да продължа да работя с президента Тръмп, за да изградим солидна основа за развитие на отношенията между Китай и САЩ. Те трябва да останат в правилната посока и да се движат напред", допълни Си Дзинпин.

Очакваше се двамата да обсъдят американските мита за китайските вносни стоки и китайските износни ограничения за редките земни богатства, както и искане на Тръмп Китай да се ангажира с борбата срещу фентанила, който стана причина за голям брой смъртни случаи в САЩ.

В началото на срещата президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази убеждението си, че Вашингтон и Пекин ще имат „фантастични отношения“ в дългосрочен план.

„За мен е чест да се срещна днес с моя дългогодишен приятел, уважавания президент на Китай. Ще проведем разговори. Мисля, че вече постигнахме съгласие по много въпроси и сега ще постигнем съгласие по много други. Президентът Си е велик лидер на велика страна. Вярвам, че ще имаме фантастични отношения за дълго време“, каза американският лидер..

На 9 октомври китайското министерство на търговията обяви, че от 8 ноември ще въведе контрол върху износа на определени стоки, свързани със средни и тежки редкоземни елементи, литиеви батерии и изкуствени графитни анодни материали, оборудване за добив и преработка на редкоземни метали, суровини и материали с ултрависока якост.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита, предаде БТА.



"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.



В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".



Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.



"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.



"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.