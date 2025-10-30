Новини
Тръмп и Си Дзинпин не направиха съвместно изявление след разговорите в Пусан ВИДЕО

30 Октомври, 2025 04:08, обновена 30 Октомври, 2025 06:38

Президентите на САЩ и Китай се срещнаха във военна база в покрайнините на южнокорейския град

Тръмп и Си Дзинпин не направиха съвместно изявление след разговорите в Пусан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След разговорите си с китайския президент Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп се отправи директно към специалния си самолет, без да направи съвместно изявление, предадоха американските телевизии.

Срещата между китайските и американските лидери във военната база Кимхе, в покрайнините на южнокорейския град Пусан, продължи около 1 час и 40 минути. Тръмп и Си Дзинпин напуснаха сградата заедно. Преди да се качат в колите си, президентът на САЩ размени продължително ръкостискане с колегата си, след което му прошепна нещо на ухото и го изпрати до колата, продължавайки да говори.

В началото на разговорите Тръмп заяви, че Пекин и Вашингтон вече са постигнали споразумение по много въпроси и ще продължат тази работа по време на срещата на върха. Той не изключи възможността за подписване на търговско споразумение с Китай след настоящата среща. Тръмп отбеляза, че винаги е имал добри отношения със Си Дзинпин, но го нарече „труден преговарящ“, отбелязвайки, че това „не е добре“.

Си Дзинпин от своя страна подчерта, че Китай и Съединените щати могат да си помогнат взаимно да постигнат успех и просперитет. Той каза, че в продължение на много години последователно и открито се е застъпвал за това Китай и Съединените щати да бъдат партньори и приятели.

Китайският лидер изрази увереност, че развитието и възраждането на Китай не противоречат на целта на президента Тръмп „да направи Америка отново велика“.

Това бе първата среща на двамата лидери от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на Г-20.

Тази сутрин те проведоха разговора си в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Китайските и американските преговарящи са постигнали основен консенсус относно разрешаването на основните търговски и икономически различия между страните, сподели Си Дзинпин.

„Нашите две търговски и икономически групи постигнаха основен консенсус относно разрешаването на основните ни проблеми и постигнаха окуражаващ напредък“, отбеляза китайският президент.

„Готов съм да продължа да работя с президента Тръмп, за да изградим солидна основа за развитие на отношенията между Китай и САЩ. Те трябва да останат в правилната посока и да се движат напред", допълни Си Дзинпин.

Очакваше се двамата да обсъдят американските мита за китайските вносни стоки и китайските износни ограничения за редките земни богатства, както и искане на Тръмп Китай да се ангажира с борбата срещу фентанила, който стана причина за голям брой смъртни случаи в САЩ.

В началото на срещата президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази убеждението си, че Вашингтон и Пекин ще имат „фантастични отношения“ в дългосрочен план.

„За мен е чест да се срещна днес с моя дългогодишен приятел, уважавания президент на Китай. Ще проведем разговори. Мисля, че вече постигнахме съгласие по много въпроси и сега ще постигнем съгласие по много други. Президентът Си е велик лидер на велика страна. Вярвам, че ще имаме фантастични отношения за дълго време“, каза американският лидер..

На 9 октомври китайското министерство на търговията обяви, че от 8 ноември ще въведе контрол върху износа на определени стоки, свързани със средни и тежки редкоземни елементи, литиеви батерии и изкуствени графитни анодни материали, оборудване за добив и преработка на редкоземни метали, суровини и материали с ултрависока якост.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита, предаде БТА.

"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.

В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".

Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.

"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.

"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски среден пръст

    27 16 Отговор
    Хехе Тръмп със заплахи за високи мита изнудва пуделите си да наливат пари в обора.

    04:23 30.10.2025

  • 2 Факт

    15 40 Отговор
    Само тези двамата могат да спрат войната в Украйна, ако се разберат и договорят...Путлер вече трепери в бункера.

    Коментиран от #7, #10

    04:35 30.10.2025

  • 3 Факт

    37 10 Отговор
    Си Дзинпин се гаври с портокалчо… голям смях.

    04:36 30.10.2025

  • 4 Стоян 79

    14 1 Отговор
    А не беше ли Бузан ? 🤣🤣🤣

    04:42 30.10.2025

  • 5 Копейко мaлoyмна, търговията

    6 22 Отговор
    на Китай със САЩ е жизнено важна, защото китайците след АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) изнасят най-много за Щатите..

    Коментиран от #15

    04:46 30.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гост

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Криво и безлично Ви започва дежурството.

    05:00 30.10.2025

  • 8 Хвалипръцко

    20 3 Отговор
    пак се мъчи да лови маймуни с трици и да строи кули от сгъстен въздух.
    Пожелавам му да стине един ден Китай.

    05:04 30.10.2025

  • 9 Джуджето

    2 17 Отговор
    трябваше да е между тях!

    05:07 30.10.2025

  • 10 Ще се разберат

    5 29 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    и ще си поделят Русия,въпреки,че Си иска целия Сибир.

    Коментиран от #22

    05:09 30.10.2025

  • 11 Разбраха ли се

    16 0 Отговор
    за нов световен ред,многополюстност и хегемония?

    05:18 30.10.2025

  • 12 Европеец

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "НИЕ":

    Води ни към дъното и мизерията.

    05:30 30.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха-ха-ха

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "Копейко мaлoyмна, търговията":

    Да , но това не попречи на китайците да спрат да внасят американска соя и да спрат да им продават редкоземни и магнити. Така че кой, от кого има повече нужда е под голям въпрос.

    06:09 30.10.2025

  • 16 Тоя рижавия

    22 0 Отговор
    Откакто встъпи в мандата, постигна двеста победи. А, Щатите затъват и затъват и заплатите на войската няма откъде да плащат. Печатат ли печатат, а покритие няма.

    06:26 30.10.2025

  • 17 Да,бе

    25 0 Отговор
    Трябва да се учреди Нобелова награда за рекет и Тръмп ще я грабне веднага...Не остана място на планетата,където не се е пробвал,но номерът минава само при васалите.Независимите държави го отсвириха.

    06:32 30.10.2025

  • 18 Мишел

    22 0 Отговор
    Няма изявления след срещата, защото няма постигнато съгласие по никакви въпроси.
    Тръмп започна война чрез митата и получи пълен отказ в сътрудничество. След като САЩ не успяха с Русия и със Северна Корея , САЩ опитаха да привлекат на своя страна Китай и не успяха да развалят съюза на трите ядрени сили.

    Коментиран от #26

    06:52 30.10.2025

  • 19 да ви имам и новината

    15 0 Отговор
    и какво му е извънредното на това???

    06:53 30.10.2025

  • 20 Мишел

    1 13 Отговор
    А да питам, Пусан от бункеро каза ли кога ще пускат бензина в благата!

    07:02 30.10.2025

  • 21 Последния Софиянец

    3 14 Отговор
    Ще разделят всичко зад Урал, до къде се докара бункерното!

    07:05 30.10.2025

  • 22 Хи хи

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ще се разберат":

    Русия и Китай са съюзници в БРИКС, а ще поделят тебе !! урките вече ги поделят и виж как пищят !

    07:06 30.10.2025

  • 23 Ццц

    9 0 Отговор
    Алф е изпратил Си до колата му, отворил му е вратата с бели ръкавички и после го е закарал до летището. По този начин е демонстрирал променения баланс в света. 🤣

    07:26 30.10.2025

  • 24 Странно

    6 0 Отговор
    Каква е тази пазарна икономика друга държава да казва на частника къде да си инвестира парите?! А инвестиции в Америка означава загуба на работни места в Корея?!

    07:35 30.10.2025

  • 25 Василеску

    6 0 Отговор
    Като гледам физиономията на Тръмп..... Още отсега е ясно е Китай ще си върне Тайван и ще доминира в четириполюсния свят през 21 век.

    07:38 30.10.2025

  • 26 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Не успяха защото предлагат пак стъклени мъниста, а аборигени вече няма.

    07:47 30.10.2025

  • 27 дядото

    4 0 Отговор
    оценка 12,фанфари,но .... без изявления.явно тръмп нещо не е доволен.да не говорим за "сухото " му посрещане в япония.

    07:55 30.10.2025

