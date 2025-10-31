ЕС: Части от Истанбулската конвенция са задължителни за всички държави-членки.

Европейската комисия уточни днес, че държавите от ЕС са задължени да прилагат определени части от Истанбулската конвенция, дори ако не са ратифицирали документа или ако по-късно решат да се оттеглят, предава БТА.
ЕС реши да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) през 2023 г., посочи говорителят на ЕК в отговор на въпроси за стъпките на Латвия за потенциално оттегляне. Той добави, че от две години част от конвенцията се прилага задължително за всички държави-членки.
Относно Латвия, говорителят уточни, че все още се очаква решение на президента по въпроса. Докато то не бъде взето, ЕК няма да прави коментари. За да се започне наказателна процедура, е необходимо наличие на правно основание, обясни той.
Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 г. Документът не е бил ратифициран от всички държави-членки на Съвета на Европа, а Турция, която го ратифицира, се оттегли през 2021 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Жлътите петолъчки заповядват добитъка изпълнява.
Коментиран от #5, #13
15:10 31.10.2025
2 Дигай патурете
15:10 31.10.2025
3 Ха ха ха
15:14 31.10.2025
4 НЕМЕМЕГЕ
15:14 31.10.2025
5 Мдаа
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Особенно паста за 396 пола. ЛГБТ🌈
15:16 31.10.2025
6 Кондарев
15:16 31.10.2025
7 Един
Еврофашизма е вреден за вас деца!
15:16 31.10.2025
8 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
15:17 31.10.2025
9 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:17 31.10.2025
10 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Фидел Кастро 1992 г.
15:18 31.10.2025
11 Гошо
15:23 31.10.2025
12 ?????
15:24 31.10.2025
13 Пешо
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Колко демократиичнооо
15:24 31.10.2025
14 Театралната школа
15:27 31.10.2025
15 веселяк
15:37 31.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЕСССР
15:38 31.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Евроатлантик
15:40 31.10.2025
21 нннн
16:00 31.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.