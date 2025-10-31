Новини
ЕС: Части от Истанбулската конвенция са задължителни за всички държави-членки

31 Октомври, 2025 15:09

Дори при липса на ратификация или оттегляне, страните от ЕС трябва да прилагат ключови разпоредби

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия уточни днес, че държавите от ЕС са задължени да прилагат определени части от Истанбулската конвенция, дори ако не са ратифицирали документа или ако по-късно решат да се оттеглят, предава БТА.

ЕС реши да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) през 2023 г., посочи говорителят на ЕК в отговор на въпроси за стъпките на Латвия за потенциално оттегляне. Той добави, че от две години част от конвенцията се прилага задължително за всички държави-членки.

Относно Латвия, говорителят уточни, че все още се очаква решение на президента по въпроса. Докато то не бъде взето, ЕК няма да прави коментари. За да се започне наказателна процедура, е необходимо наличие на правно основание, обясни той.

Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 г. Документът не е бил ратифициран от всички държави-членки на Съвета на Европа, а Турция, която го ратифицира, се оттегли през 2021 г.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    36 1 Отговор
    ЕС: Части от Истанбулската конвенция са задължителни за всички държави-членки.

    Жлътите петолъчки заповядват добитъка изпълнява.

    Коментиран от #5, #13

    15:10 31.10.2025

  • 2 Дигай патурете

    23 1 Отговор
    с тая манафскопедераска конфекция

    15:10 31.10.2025

  • 3 Ха ха ха

    29 2 Отговор
    Тези половодевиантни сбъркани идиоти продължават да се занимават с простотии и ще ни завлвчат окончателно в батака.

    15:14 31.10.2025

  • 4 НЕМЕМЕГЕ

    25 1 Отговор
    Сега е ред на директорът на МПМГ да осъди учениците, които не искат да учат Истамбулската конвенция. За шестица трябва да пипат учителя по география и да го наричат "госпожо".

    15:14 31.10.2025

  • 5 Мдаа

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Особенно паста за 396 пола. ЛГБТ🌈

    15:16 31.10.2025

  • 6 Кондарев

    23 0 Отговор
    Незнам вече какво трябва да се случи,че да разберем да си бием камшика от това блато.

    15:16 31.10.2025

  • 7 Един

    19 0 Отговор
    Абе задръжте си анадолските извращения за себе си бе!

    Еврофашизма е вреден за вас деца!

    15:16 31.10.2025

  • 8 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    12 0 Отговор
    Путин още преди няколко седмици каза че една страна ще направи ядрен опит. Сега няма съмнение, че тази страна е сша

    15:17 31.10.2025

  • 9 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    11 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:17 31.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    16 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:18 31.10.2025

  • 11 Гошо

    14 0 Отговор
    А нещо за кривите краставици Я стегнете тоя ЕС че се разхайтиха, особено тия от България , ходят по Сърбия ,Македония ,Турция и все криви краставици рупат !Ами ,оставете това и по къщите се почнали даже и хич и не се крият

    15:23 31.10.2025

  • 12 ?????

    9 0 Отговор
    1984

    15:24 31.10.2025

  • 13 Пешо

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Колко демократиичнооо

    15:24 31.10.2025

  • 14 Театралната школа

    15 0 Отговор
    Значи законно си провежда пеедерастиите

    15:27 31.10.2025

  • 15 веселяк

    5 0 Отговор
    Няма не искам, няма недей, ставаш си г Ай!

    15:37 31.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЕСССР

    7 0 Отговор
    Диктатура в действие сър

    15:38 31.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Евроатлантик

    7 0 Отговор
    Без световна война спасение няма!Не казвам,че Русия е идеалната алтернатива,но на фона на всичкия този ужас,е по млкото зло.Разбира се глобален конфликт би могъл да изличи човечеството,но по добре това,откото ЕСССР

    15:40 31.10.2025

  • 21 нннн

    1 0 Отговор
    ЕК да си ...

    16:00 31.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

