ЕС: Части от Истанбулската конвенция са задължителни за всички държави-членки.

Европейската комисия уточни днес, че държавите от ЕС са задължени да прилагат определени части от Истанбулската конвенция, дори ако не са ратифицирали документа или ако по-късно решат да се оттеглят, предава БТА.

ЕС реши да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) през 2023 г., посочи говорителят на ЕК в отговор на въпроси за стъпките на Латвия за потенциално оттегляне. Той добави, че от две години част от конвенцията се прилага задължително за всички държави-членки.

Относно Латвия, говорителят уточни, че все още се очаква решение на президента по въпроса. Докато то не бъде взето, ЕК няма да прави коментари. За да се започне наказателна процедура, е необходимо наличие на правно основание, обясни той.

Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 г. Документът не е бил ратифициран от всички държави-членки на Съвета на Европа, а Турция, която го ратифицира, се оттегли през 2021 г.