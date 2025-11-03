Новини
Свят »
Латвия »
Защо Латвия иска да излезе от Истанбулската конвенция

Защо Латвия иска да излезе от Истанбулската конвенция

3 Ноември, 2025 08:08 1 539 17

  • истанбулска конвенция-
  • латвия-
  • насилие над жени-
  • евика силиня-
  • ес

Някои депутати са против понятието "полова идентичност" и дори кроят планове за сваляне на правителството на Евика Силиня

Защо Латвия иска да излезе от Истанбулската конвенция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA Евика Силиня
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На 30 октомври латвийският парламент одобри закон за излизане от Истанбулската конвенция - договора на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Латвия ратифицира този документ съвсем наскоро - през 2023-а, седем години и половина след подписването му.

Решението, взето след ожесточени дебати, предизвика широк обществен отзвук и критики от страна на европейските партньори. В навечерието на гласуването в Сейма (латвийския парламент) се състоя една от най-големите демонстрации в Латвия през последните години срещу излизането от конвенцията. В нея участваха около 5000 души.

Сега документът е изпратен на президента Едгарс Ринкевичс, който трябва да реши дали да подпише закона или да го върне за повторно разглеждане в Сейма. Някои депутати не скриха, че с гласуването за този закон искат да свалят сегашното правителство. Това може да доведе до нова политическа криза в страната.

Какви мотиви са ръководили Сейма

Дебатите продължиха повече от 12 часа. Решението беше подкрепено от 56 депутати, основно от участващия в управляващата коалиция Съюз на зелените и земеделците и от опозиционните партии, включително "Латвия на първо място", Националното обединение и "Стабилност". Против са били 32 депутати.

Формалната причина е, че според поддръжниците на изтеглянето от конвенцията, текстът ѝ "подкопава традиционните семейни роли". Става дума, подобно на дискусията по същата тема в България, за споменатите в документа понятия за "пол" и "полова идентичност". Според противниците на конвенцията в Латвия тези понятия "налагали идеология" чрез училищата и държавната политика. По-рано парламентът с гласовете на противниците на Истанбулската конвенция прие национална декларация "За предотвратяване и изкореняване на насилието срещу жени и домашното насилие". Много от тях настояват, че съществуващият закон в Латвия предоставя достатъчна защита на правата на жените.

Не с Русия, а с Доналд Тръмп

Линда Лиепиня от опозиционната партия "Латвия на първо място" обвини опонентите в "мазохистичен поглед на изток" и предложи "главите да се обърнат" към основния съюзник САЩ. Тя обясни, че нейната партия поддържа изтеглянето от Истанбулската конвенция най-вече във връзка с политиките на Доналд Тръмп, който се обяви срещу "woke културата", джендъризма и некотролираните мигрантски потоци. "При това положение въпросът изглежда съвсем другояче, в друга светлина."

Демонстрантите на многолюдния протест в Рига против изтеглянето от Истанбулската конвенция носеха транспаранти с надписи "Латвия не е Русия. Ако обичаш, не удряш". Протестиращите обвиниха латвийските власти, че "копират Русия", тъй като Москва не е подписала конвенцията от 2011 година, разработена от Съвета на Европа. В Европа конвенцията е подписана, но все още не е ратифицирана от България, Унгария, Чехия, Литва, Словакия и Армения.

Латвия на ръба на нова политическа криза?

Депутатите, които защитават оставането на Латвия в конвенцията, предупредиха, че отказът от документа може да остави жените без защита. Народната представителка Агита Зариня-Стуре сподели личната си история за домашно насилие, разказвайки, че майка ѝ е била принудена постоянно да носи слънчеви очила заради насилието, което баща ѝ упражнявал върху нея. Депутатката Антонина Ненашева призова "да изберем страната на Европа, а не на източната пропаганда", а депутатът Давис Даугавиетис упрекна привържениците на излизането от конвенцията, че игнорират протестите в Латвия.

По време на гласуването депутатите от Съюза на зелените и земеделците нарушиха коалиционните си задължения, като се разграничиха от останалите партии в управляващата коалиция. От опозицията дори заявиха, че "правителството де факто се е разпаднало".

Финално ли е решението и какво следва

Документът вече е на бюрото на президента Едгарс Ринкевичс. Той има две възможности да го блокира временно. Президентът може да върне закона в парламента, но само веднъж. Ако законът бъде приет повторно, държавният глава ще бъде длъжен да го подпише.

Освен това депутатите от управляващата партия предложиха да се проведе референдум - в този случай оттеглянето от Истанбулската конвенция може да бъде спряно за два месеца. Но тук законодателите могат да се сблъскат с правен конфликт, тъй като според Конституцията международните договори не се подлагат на референдум. Въпреки това, както пише местната медия "Делфи", на допитване може да се подложи законопроектът за денонсиране на международния договор.

Поддръжниците на Истанбулската конвенция могат да се обърнат и към Конституционния съд на Латвия. Партиите от управляващата коалиция, които гласуваха за запазване на конвенцията, заявиха подкрепата си за такава инициатива. След внасянето на жалбата съдът трябва да реши дали да започне процедура. Това може да създаде прецедент: досега Конституционният съд не е разглеждал нито един въпрос за денонсиране на подписан международен договор.

Автор: Евгений Дюк


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факуса

    21 1 Отговор
    ха ха пуделите победиха русия и ся почнаха гайтаците,а кога подписвахте кво четохте,ся ли разбрахте какво е полова идентичност

    08:12 03.11.2025

  • 2 Морски

    24 4 Отговор
    Защото макар и русофоби не са болни хора и извратеняци.Ненормалните извратеняци са от Унгария на запад,но Путин ще ги вкара в правия път😀

    Коментиран от #7, #11

    08:13 03.11.2025

  • 3 Латвийка

    29 3 Отговор
    Каквито и да са руснаците, от сделките с тях държавата имаше полза. От сделките с краварите държавата само губи. Не става само с празни думи да плюеш руснаци, кажи конкретно каква полза има държавата и народа от краварите за да сме с тях ...., освен че мафия и политици вече са милионери и милиардери!

    08:18 03.11.2025

  • 4 Трол

    23 0 Отговор
    С такава хубава министър-председателка, как да ратифицираш някаква гей конвенция?

    08:18 03.11.2025

  • 5 трети пол кукорчу

    11 2 Отговор
    недопустимо е, чувствам се дискриминиран

    08:20 03.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Освалдо Риос

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Морски":

    В Латвия жените са 2 към 1 спрямо мъжете. Ако искаш жена, отивай в Латвия и си намирай булка за 1 седмица. До такава степен са на сухо там жените, че само Истанбулската конвенция им трябва за предреволюционна ситуация.

    08:32 03.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 др Гей Билтс

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Интересни заглючения!":

    И че си антиваксър.

    08:33 03.11.2025

  • 10 нннн

    7 0 Отговор
    Даже Истанбул излезе от Истанбулската конвенция. Коя що-годе нормална държава ще стои в нея? Латвия не е Естония, все пак.

    08:41 03.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    6 0 Отговор
    Ужасссс...!!! Това много възмути нашите паветни хомосексуалисти !!! На кой ги прави , Урсулооооо.......хлип.......

    08:57 03.11.2025

  • 13 Егати и демокрацията

    7 0 Отговор
    Значи всеки подписан международен договор не може да се промени. Така ли? Хайде де.
    И защо едни договори да могат а други да не могат? Това голяма глупост.
    Особено за такива договори в които няма клауза за излизане. Като Еврозоната например.
    А тука по дискутираната тема.
    Има подписан договор без референдум. По същия начин излизането както и влизането.
    Гласува се и се постъпва спрямо резултата.
    Ама законите на държавата не гарантирали достатъчно защита от насилие. Ами променете си ги както желаете за да има такава ако не е на лице.

    Коментиран от #16

    08:58 03.11.2025

  • 14 Залупен евроатлантически цървул

    8 0 Отговор
    Първо Турция, сега и Латвия напуска истанбулската перверзия., хаха. България не се присъедини и пътва отвори очите на целия ЕС. За това и ни забраниха референдумите.., а ни карат на заколение с диктатура.

    08:58 03.11.2025

  • 15 Ццц

    2 0 Отговор
    Според Истанбулската конвенкция Родител 1 не бива да тормози Родител 2. Франция я прие с едно изменение: Родител 2 не трябва да тормози Родител 1 🤣. Евроатлантическа му работа...

    09:10 03.11.2025

  • 16 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Егати и демокрацията":

    Без загуба на суверенитет Украйна щеше да помага на ЕС.

    09:11 03.11.2025

  • 17 Защо намесваш Путин?

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Песков":

    За остроумен ли се имаш?

    Има много свестни гейове които са против църковни гей-бракове и осиновяване на деца.И травестити по детските градини!
    И нямат нищо общо с глобалистките ЛГБТ организации и Прайдове,
    Долче и Габана са един от примерите.

    09:12 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания