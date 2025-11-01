Новини
Свят »
Израел »
Израел върна телата на 30 загинали палестинци

1 Ноември, 2025 08:53, обновена 1 Ноември, 2025 07:58 390 0

  • израел-
  • палестина-
  • хамас-
  • загинали-
  • останки

„Хамас“ предаде неидентифицираните останки на трима души

Израел върна телата на 30 загинали палестинци - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Израел върна в петък телата на 30 палестинци и ги предаде на здравните власти в Газа, съобщи Асошиейтед прес. Останките бяха върнати в замяна на телата на двама израелски заложници, които бяха върнати от палестинската групировка „Хамас“ по-рано.

Този напредък, макар и малък, беше отбелязан въпреки израелските удари в Газа, при които загинаха над 100 души в отговор на убийството на израелски войник.

Телата на 30-те палестинци са били прехвърлени в Газа с посредничеството на Червения кръст. Връщането на останките беше потвърдено от лекар в болницата „Насър“ в град Хан Юнис в южната част на ивицата.

Идентификацията им обаче е затруднена, защото местните здравни власти нямат комплекти за ДНК анализ.

Общо досега от Израел са върнати останките на 225 палестинци, от които една 75 са идентифицирани от семействата им, казва здравното министерство в Газа.

Късно в петък Червеният кръст съобщи, че е прехвърлил неидентифицираните останки на трима души в Израел. Телата обаче все още се изследват и може и да не принадлежат на израелски заложници, каза израелски военен представител.

От началото на примирието досега „Хамас“ е предал телата на 17 израелски заложници, а 11 все още са в Газа и трябва да бъдат върнати по силата на споразумението.


Израел
