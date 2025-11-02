Кремъл за отношенията САЩ-Венецуела: Светът е пълен с конфликти, нови не са нужни

Русия е заинтересована от мирно разрешение на конфликта Венецуела-САЩ, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС, цитиран от БТА.

На изявленията му, публикувани от руската държавна агенция днес, се позова и Ройтерс.



"Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков по повод публикация в американския в. "Вашингтон пост", че под заплахата от САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е помолил руския си колега Владимир Путин за ракети, радари и самолети.



Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Москва категорично осъжда американската "употреба на прекомерна военна сила в действия в рамките на операции срещу наркотиците" в Карибския басейн.

Администрацията на САЩ греши, като планира антинаркотични операции в Карибите, защото "коренът на проблема а наркотиците в САЩ е в самите САЩ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава агенция ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"Вниманието на света в момента е насочено към северното крайбрежие на южноамериканския континент. Според наблюдатели 16 000 войници, осем военни кораба, ядрена подводница, стратегически бомбардировачи B-52 и изтребители F-35 се готвят за нещо в Карибите. Ударна група от самолетоносачи, водена от флагманския кораб USS Gerald R. Ford, три ескортни кораба и 4000 души персонал скоро ще се присъединят към съществуващата група“, написа дипломатът в Telegram.



"Официално заявената цел е антинаркотична акция. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет наскоро заяви това. Броят на жертвите от американските удари по кораби в Тихия океан вече е десетки. Американците прекаляват, за да решат този проблем. Защото коренът на проблема с наркотиците в САЩ е в самите САЩ“, добавя тя.



Дипломатът отбеляза, че в Съединените щати през 2023 г. е имало приблизително 109 600 смъртни случая, свързани с наркотици.



"Това са 300 смъртни случая на ден. Между 1999 г. и 2020 г. приблизително 841 000 души са починали от това, като 500 000 от тези смъртни случаи са свързани с лекарства, отпускани с рецепта, и незаконни опиоиди. Източникът и причината за тази напаст не е в Каракас, а във Вашингтон“, отбелязва Захарова.



Тя допълни, че в управляваната от демократите американска здравна система лекарите, наети от фармацевтични корпорации, предпочитат да предписват болкоуспокояващи с рецепта от един или друг вид – опиоиди – а не лекарства, като по този начин привързват нацията към легалните лекарства.



"По принцип, ако Пентагонът ще се бори с епидемията от наркотици, трябва да започне с улиците на Сан Франциско, Лос Анджелис и Ню Йорк, или още по-добре, с лобисти и големите фармацевтични компании. Но 16 000 войници със сигурност няма да са достатъчни. Между другото, миризмата на марихуана по улиците на Ню Йорк не е само вечер, тя е навсякъде. И това не е само в центъра на града“, обобщава руският дипломат.



Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не правят достатъчно за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот вече е унищожил най-малко четири моторни лодки в международни води в Карибско море, превозващи хора, за които се твърди, че превозват контрабанда на наркотици от Венецуела. В речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въоръжените сили ще продължат да атакуват кораби, за които Съединените щати смятат, че са свързани с венецуелските наркокартели, водени от Мадуро.



След собствени изчисления, вестник WP съобщи, че САЩ увеличават военното си присъствие край бреговете на Венецуела за борба с трафика на наркотици, като потенциално може да достигне до 16 000 войници.

Ударите на Съединените щати срещу лодки в Карибско море са незаконни. Това обяви върховният комисар на ООН по правата на човека, цитиран от NOVA.

Фолкер Тюрк призова Съединените щати незабавно да спрат атаките. Той ги нарече "извънсъдебни убийства". Допълни, че дори борбата с трафика на наркотици да е важна - това, което прави американската армия "няма никакво оправдание в международното право".



Смята се, че около 60 души са убити от американската армия с удари от въздуха срещу лодки в морето.