Русия с мощен удар през Лозана

Русия с мощен удар през Лозана

2 Ноември, 2025 10:59

Комисията на CAS установи, че пълното изключване на руски спортисти не е пропорционална мярка за постигане на единствената цел

Русия с мощен удар през Лозана - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арбитражният спортен съд в Лозана (CAS) анулира в петък пълната забрана за участие на руските спортисти, наложена от Международната федерация по шейни (FIL), като това означава, че те ще могат да участват под неутрален флаг. Жалбата срещу FIL беше подадена от Федерацията по спускане с шейни в Русия (ФСШР).

„Комисията на CAS установи, че пълното изключване на руски спортисти не е пропорционална мярка за постигане на единствената цел, преследвана от FIL (осигуряване на безопасност по време на състезания), тъй като е можело да се намерят допълнителни мерки за гарантиране на безопасността в случай на участие на руски спортисти“, се казва в решението на спортния арбитраж в Лозана.

Решението на Мегдународната федерация по шейни беше взето след руската инвазия в Украйна през 2022 и бе потвърдено през 2024. Настоящата позиция на Спортния арбитражен съд отваря врати на руските спортисти да атакуват участие за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д`Ампецо (6-22 февруари 2026 г.), но с неутрален статут.

Резолюцията на CAS дава шансове на Русия да атакува в арбитражната институция в Лозана и позициите на световните федерации по ски и биатлон, които също не допускат руски спортисти до международните състезания.

В решението на съда в Лозана се отхвърля молбата за допускане до състезания на кънки-бегачката Дария Качанова, тъй като тя е състезател на ЦСКА (Москва), който е клуб под контрола на Министерството на отбраната на Русия. С решение на МОК всички руски спортисти, които са свързани с военни и полицейски структури или други служби за сигурност нямат право на неутрален статут.


