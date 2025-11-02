Новини
Въпреки възмущението на ООН: САЩ удариха още един плавателен съд край Карибите, убитите са трима

2 Ноември, 2025 05:36, обновена 2 Ноември, 2025 05:43

Ще продължим да ги проследяваме, намираме и убиваме, заяви шефът на Пентагона Хегсет по адрес на предполагаемите наркотрафиканти

Въпреки възмущението на ООН: САЩ удариха още един плавателен съд край Карибите, убитите са трима - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет обяви унищожаването от американските сили на плавателен съд, за който се твърди, че е използван за трафик на наркотици в международни води в Карибите.

Той съобщи в X, че американските военни са поразили лодката. Хегсет твърди, че тя е превозвала наркотици за членове на организация, считана за терористична от американските власти. Името на организацията не беше уточнено. Шефът на Пентагона заяви, че „трима мъже наркотерористи са били на борда по време на удара, който се е състоял в международни води“. Те са били убити.

Хегсет отново сравни наркокартелите, действащи в Южна Америка, които контрабандно внасят наркотици в САЩ, с терористичната групировка Ал Кайда.

„Военни ще се справят с тях точно както се справят с Ал Кайда. Ще продължим да ги проследяваме, намираме и убиваме“, добави той.

През последните седмици американските сили унищожиха няколко лодки в Карибите под претекст за борба с трафика на наркотици.

Ударите на Съединените щати срещу лодки в Карибско море са незаконни. Това обяви върховният комисар на ООН по правата на човека, цитиран от NOVA.

Фолкер Тюрк призова Съединените щати незабавно да спрат атаките. Той ги нарече "извънсъдебни убийства". Допълни, че дори борбата с трафика на наркотици да е важна - това, което прави американската армия "няма никакво оправдание в международното право".

Смята се, че около 60 души са убити от американската армия с удари от въздуха срещу лодки в морето.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 3 Отговор
    Краварите са "силни" само със "селяните".

    Да се пробват с Мецан.

    05:46 02.11.2025

  • 2 краварска логика

    7 4 Отговор
    Предполагаем наркотрафикант, ако не си да си вече те няма.

    05:48 02.11.2025

  • 3 Браво Дони

    6 14 Отговор
    Само така. Тия гадове тровят САЩ!

    Коментиран от #5

    05:48 02.11.2025

  • 4 Бай дончо

    2 3 Отговор
    си гради имиджа!

    06:14 02.11.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Браво Дони":

    Внимавай съседът ти да не предположи, че заглеждаш жена му и да те РАЗКРАСИ
    по предположение‼️

    06:18 02.11.2025

  • 6 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Тичал Мариан Бачев по улицата и крещял:
    - Пидиааси! Пидиааси! Всички са пидиааси!
    Спрял го Станимир Хасърджиев и му направил забележка:
    - Марияне, стига си говорил глупости. Виж се, от закуската още мляко имаш около устата!
    - Не е мляко - казал Мариан Бачев и пак побягнал. - Пидиааси! Пидиааси! Всички сте пидиааси!

    06:27 02.11.2025

  • 7 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пак ли рибари?

    06:34 02.11.2025

  • 8 Хайо

    3 2 Отговор
    Представете си всички които защитавате Сащ ,какво човешко има в тези психопати ? Може ли да убиваш ей така без значение да ли са рибари,да ли са хора тръгнали да търсят по добър живот ? Не могат да арестуват една лодка и да проверят какви хора са вътре ? Къде отиде човешкото в тази държава ?

    06:34 02.11.2025

  • 9 Един вид

    3 1 Отговор
    Кое е по-голямо престъпление, трафик на наркотици или убийство?

    06:35 02.11.2025

  • 10 pyzcлямиити

    0 1 Отговор
    дават фира

    06:36 02.11.2025

  • 11 САЩ извършват

    3 1 Отговор
    Нарича се пиратство

    06:37 02.11.2025

  • 12 Хайо

    4 2 Отговор
    Значи по логиката на Сащ ,по силния може да излезне на улицата и да убие всеки само защото в него се крие потенциален пласьор или убиец ? Ами да започваме всички да правим така по улици,училища ,работни места и навсякъде където се сетите .Никой съд няма да може да ни осъди ,щом за Сащ е позволено да действа от правото на силата ,защо и на нас да не ни е ? Каква е разликата ?

    06:37 02.11.2025

  • 13 Обективно

    3 0 Отговор
    Наркокартелите са паравоенни формирования, както например батальона Азов. Вероятно могат да карат дронове с бомби срещу самолетоносачите

    06:40 02.11.2025