Въпреки възмущението на ООН: САЩ удариха още един плавателен съд край Карибите, убитите са трима

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет обяви унищожаването от американските сили на плавателен съд, за който се твърди, че е използван за трафик на наркотици в международни води в Карибите.

Той съобщи в X, че американските военни са поразили лодката. Хегсет твърди, че тя е превозвала наркотици за членове на организация, считана за терористична от американските власти. Името на организацията не беше уточнено. Шефът на Пентагона заяви, че „трима мъже наркотерористи са били на борда по време на удара, който се е състоял в международни води“. Те са били убити.

Хегсет отново сравни наркокартелите, действащи в Южна Америка, които контрабандно внасят наркотици в САЩ, с терористичната групировка Ал Кайда.

„Военни ще се справят с тях точно както се справят с Ал Кайда. Ще продължим да ги проследяваме, намираме и убиваме“, добави той.

През последните седмици американските сили унищожиха няколко лодки в Карибите под претекст за борба с трафика на наркотици.

Ударите на Съединените щати срещу лодки в Карибско море са незаконни. Това обяви върховният комисар на ООН по правата на човека, цитиран от NOVA.

Фолкер Тюрк призова Съединените щати незабавно да спрат атаките. Той ги нарече "извънсъдебни убийства". Допълни, че дори борбата с трафика на наркотици да е важна - това, което прави американската армия "няма никакво оправдание в международното право".



Смята се, че около 60 души са убити от американската армия с удари от въздуха срещу лодки в морето.