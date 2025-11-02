Новини
Свят »
Русия »
Песков: Бърза среща на Путин с Тръмп е възможна за организиране, но в момента не е нужна

Песков: Бърза среща на Путин с Тръмп е възможна за организиране, но в момента не е нужна

2 Ноември, 2025 06:43, обновена 2 Ноември, 2025 07:06 579 15

  • тръмп-
  • путин-
  • песков-
  • среща-
  • сащ-
  • русия-
  • кремъл

Говорителят на руския президент коментира и напрежението между Венецуела и САЩ по повод американския обстрел на плавателни съдове с предполагаеми наркотици на борда

Песков: Бърза среща на Путин с Тръмп е възможна за организиране, но в момента не е нужна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бързо уговорена среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп е възможна, но няма непосредствена нужда от нея, заяви пред ТАСС Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер.

„Хипотетично е възможно, но в момента няма нужда от това“, заяви говорителят на Кремъл.

Необходима е старателна работа по украинското уреждане, а не среща между руския и американския президент, заяви Песков.

По-рано "гласът" на Путин коментира и напрежението между Венецуела и САЩ по повод американския обстрел на плавателни съдове с предполагаеми наркотици на борда.

"Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков по повод публикация в американския в. "Вашингтон пост", че под заплахата от САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е помолил руския си колега Владимир Путин за ракети, радари и самолети.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Бункерното пълни чемодана и квичи от мазето, усеща края!

    06:53 02.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    До къде се докара бакшиша с токчетата, от Киев за два дня!

    06:54 02.11.2025

  • 3 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор
    Много е важна думичката "предполагаеми" , крепяща американската инвазия навсякъде

    06:54 02.11.2025

  • 4 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Замина втарая у тинята при крайцеро!

    06:54 02.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор
    Четири года, 1454 дня, два хутори и 500 000 погибшие, тва е руската равносметка !!! Беда, а не пабеда 😁👍

    06:55 02.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Чудя се дали е изтрезняла онаа от пасьола или още не е легала, обеща за днеска по пакет пелмени и борш за пладне‼️

    06:56 02.11.2025

  • 7 Сатана Z

    3 1 Отговор
    бензин кога ще пускат на крепостните, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #10

    06:57 02.11.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    По гладно и изпаднало от копейката е само пияния му государ от блатата.

    Коментиран от #11

    06:58 02.11.2025

  • 9 Б.БЪРКАЧЕВ

    2 1 Отговор
    СИГОРНИ ЛИ СТЕ В СЪЧИНЕНИЯТА КОЙТО СТЕ ИСМУКЛИ ОТ ПРЪСТИТЕ СИ ВЪВ ФАКТИ!?

    06:59 02.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Бакшиша обеща за коледа да има по туба 20 литра, агрегатите са на кюмюр в блатата, Зеленски им гаси тока когато си пожелае! По график е всичко, поне така вика онова от бункеро!

    06:59 02.11.2025

  • 11 Б.БЪРКАЧЕВ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    100% СИ ПРАВ, ВИНАГИ СА В ТИНЯТА И СЕ МИСЛЯТ ЗА НАЙ ВЕЛИКИТЕ, А НЕ СА ВИЖДАЛИ ТЕЧАЩА ВОДА!

    07:01 02.11.2025

  • 12 ФАКТ

    3 1 Отговор
    Днес е ден 4 от специалната кремълска "операция" кръстена така от страх да не гонят страхливия кремълски милиционер

    07:02 02.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор
    Германците Рюрик, Руалд, Руан, Фарлаф, Карл, Асколд имали нещастието да създат Рассия се срамуват и молят за прошка 😁👍

    07:04 02.11.2025

  • 14 Куман

    1 1 Отговор
    Има ли смисъл да се чете Руско Говорене
    При положение че всяка Дума е Лъжа?
    По добре да публикувате вицове или стихотворения

    07:08 02.11.2025

  • 15 зеленко съм, в абсниненция

    0 0 Отговор
    Путин каза че иска да посети Покровск, ние ще го убием ако посмее щото там вкичко е под котрол на ВСУ; руснаците вече загубиха битката за Купянск, обърнахме ги и сме ги подгонили ги към Москва!; унищожихме ракета Орешник още преди да бъде произведена, още през 2023, ама след две години и половина се сетихме да се хвалим; щото не може да смогнем да изброим всички упехи на ВСУ

    07:14 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания