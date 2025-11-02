Песков: Бърза среща на Путин с Тръмп е възможна за организиране, но в момента не е нужна

Бързо уговорена среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп е възможна, но няма непосредствена нужда от нея, заяви пред ТАСС Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер.

„Хипотетично е възможно, но в момента няма нужда от това“, заяви говорителят на Кремъл.

Необходима е старателна работа по украинското уреждане, а не среща между руския и американския президент, заяви Песков.

По-рано "гласът" на Путин коментира и напрежението между Венецуела и САЩ по повод американския обстрел на плавателни съдове с предполагаеми наркотици на борда.

"Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков по повод публикация в американския в. "Вашингтон пост", че под заплахата от САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е помолил руския си колега Владимир Путин за ракети, радари и самолети.