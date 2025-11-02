Песков: Бърза среща на Путин с Тръмп е възможна за организиране, но в момента не е нужна

Бързо уговорена среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп е възможна, но няма непосредствена нужда от нея, заяви пред ТАСС Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер.
„Хипотетично е възможно, но в момента няма нужда от това“, заяви говорителят на Кремъл.
Необходима е старателна работа по украинското уреждане, а не среща между руския и американския президент, заяви Песков.
По-рано "гласът" на Путин коментира и напрежението между Венецуела и САЩ по повод американския обстрел на плавателни съдове с предполагаеми наркотици на борда.
"Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни", казва Песков по повод публикация в американския в. "Вашингтон пост", че под заплахата от САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е помолил руския си колега Владимир Путин за ракети, радари и самолети.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:53 02.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:54 02.11.2025
3 Гръм и мълнии
06:54 02.11.2025
4 Атина Палада
06:54 02.11.2025
5 Pyccкий Карлик
06:55 02.11.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:56 02.11.2025
7 Сатана Z
Коментиран от #10
06:57 02.11.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #11
06:58 02.11.2025
9 Б.БЪРКАЧЕВ
06:59 02.11.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "Сатана Z":Бакшиша обеща за коледа да има по туба 20 литра, агрегатите са на кюмюр в блатата, Зеленски им гаси тока когато си пожелае! По график е всичко, поне така вика онова от бункеро!
06:59 02.11.2025
11 Б.БЪРКАЧЕВ
До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":100% СИ ПРАВ, ВИНАГИ СА В ТИНЯТА И СЕ МИСЛЯТ ЗА НАЙ ВЕЛИКИТЕ, А НЕ СА ВИЖДАЛИ ТЕЧАЩА ВОДА!
07:01 02.11.2025
12 ФАКТ
07:02 02.11.2025
13 Pyccкий Карлик
07:04 02.11.2025
14 Куман
При положение че всяка Дума е Лъжа?
По добре да публикувате вицове или стихотворения
07:08 02.11.2025
15 зеленко съм, в абсниненция
07:14 02.11.2025