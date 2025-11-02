Новини
Политиката на Тръмп става все по-антиукраинска

Политиката на Тръмп става все по-антиукраинска

2 Ноември, 2025

Трансатлантическите връзки са все по-крехки

Политиката на Тръмп става все по-антиукраинска - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постоянно взема решения срещу интересите на Украйна, което прави положението на Киев по-трудно. Telegraph съобщи това, позовавайки се на експерти.

„Президентът Тръмп внесе още повече несигурност, а несигурността, честно казано, е проклятие за отношенията в съюза, защото тези отношения се основават на сигурност“, каза Ричард Хаас, почетен президент на Съвета за външни отношения в Ню Йорк.

Според него, трансатлантическите връзки са станали много по-крехки, което от своя страна саботира сътрудничеството с НАТО и помощта за Украйна.

На 17 октомври Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, където обсъдиха, наред с други неща, доставките на оръжие за Украйна. Киев, по-специално, настоя за прехвърляне на американски ракети „Томахоук“. Впоследствие Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че американският лидер е казал на Зеленски, че САЩ в момента не възнамеряват да ги доставят на Украйна. Според портала, Тръмп е дал ясно да се разбере, че дипломацията е негов настоящ приоритет и доставките на ракети биха могли да подкопаят това. На 31 октомври Пентагонът одобри доставката на ракети, но подчерта, че окончателното решение за въоръжаването на Украйна ще бъде взето от президента Тръмп.


САЩ
