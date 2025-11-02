Политиката на Тръмп става все по-антиукраинска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постоянно взема решения срещу интересите на Украйна, което прави положението на Киев по-трудно. Telegraph съобщи това, позовавайки се на експерти.
„Президентът Тръмп внесе още повече несигурност, а несигурността, честно казано, е проклятие за отношенията в съюза, защото тези отношения се основават на сигурност“, каза Ричард Хаас, почетен президент на Съвета за външни отношения в Ню Йорк.
Според него, трансатлантическите връзки са станали много по-крехки, което от своя страна саботира сътрудничеството с НАТО и помощта за Украйна.
На 17 октомври Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, където обсъдиха, наред с други неща, доставките на оръжие за Украйна. Киев, по-специално, настоя за прехвърляне на американски ракети „Томахоук“. Впоследствие Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че американският лидер е казал на Зеленски, че САЩ в момента не възнамеряват да ги доставят на Украйна. Според портала, Тръмп е дал ясно да се разбере, че дипломацията е негов настоящ приоритет и доставките на ракети биха могли да подкопаят това. На 31 октомври Пентагонът одобри доставката на ракети, но подчерта, че окончателното решение за въоръжаването на Украйна ще бъде взето от президента Тръмп.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #9
13:57 02.11.2025
2 Пич
Политиката на Тръмп става все по реалистична ! Я да си бием ние лодки на наркотрафиканти..... Че много се изложихме и в Украйна !!!
13:58 02.11.2025
3 Да . Както Лукойл.
13:59 02.11.2025
4 Българин
Коментиран от #6, #12
14:00 02.11.2025
5 между другото
Коментиран от #15
14:03 02.11.2025
6 АнтиФашисти
До коментар #4 от "Българин":Ще ги изтребват борците срещу Руския Фашизъм!
14:04 02.11.2025
7 Ами тя Украйна е собственост на САЩ
14:05 02.11.2025
8 онзи
Коментиран от #16
14:05 02.11.2025
9 Фашист руски
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Искаме всички съседни на РФ да обичат руските Фашисти!
Коментиран от #11, #19
14:06 02.11.2025
10 Един
14:08 02.11.2025
11 село мое ,
До коментар #9 от "Фашист руски":Не си хаби нервите , че ще ти трябват ! Наблягай на храната и остави писането на другите !
14:08 02.11.2025
12 Не си наясно.
До коментар #4 от "Българин":Управлението на съвременните ракети е по кодирания интернет на Старлинк. Координатите на целите се виждат от американските сателити, местоположението на батареите с "Хаймарс" също и на тях им се изпращат данните за стрелба. Дори операторът който си седи в офиса в Пентагона може да е оторизиран сам да проведе стрелбата. Украинците единствено сменят местоположението, пълнят Хаймарсите с ракети и са като обслужващ персонал. За "Томахоук" е същото, има сухоземни установки.
Коментиран от #20
14:11 02.11.2025
13 чичково червенотиквениче
Той е американски президент и политиката му би следвало нормално да е проамериканска.
Но много често го бият през ръцете едни други.... интереси.
14:12 02.11.2025
14 Тръмп
14:14 02.11.2025
16 Шопо
До коментар #8 от "онзи":Украйна не е държава а територия, руска територия
14:16 02.11.2025
17 стоян георгиев
14:17 02.11.2025
18 Другари
14:18 02.11.2025
20 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Не си наясно.":Точно за това става въпрос, операторът който си седи в офиса в Пентагона ще насочва ракети към Русия.
Това е война между САЩ и Русия, война между две ядрени държави.
САЩ не искат такава война.
14:21 02.11.2025
21 Георгиев
14:24 02.11.2025
22 Предположение
14:32 02.11.2025
23 Дедо
14:32 02.11.2025
24 Ще се
14:34 02.11.2025
25 Тервел
14:34 02.11.2025
26 ами
14:35 02.11.2025
27 Смешник
14:36 02.11.2025
29 Заради Томахавките
Кремълската, долнопpoбна пропаганда винаги уцелва глупаците, точно между веждите... 😂
14:38 02.11.2025
30 Синя София
14:39 02.11.2025
31 Остава
14:43 02.11.2025
32 Така де
14:44 02.11.2025
33 Накрая
14:54 02.11.2025