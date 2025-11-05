Хегсет съобщи за унищожаването на нов плавателен съд с "наркотерористи" в Тихия океан, убитите са двама

Министърът на отбраната Пит Хегсет обяви за унищожаването на плавателен съд в Тихия океан, за който се твърди, че е използван за трафик на наркотици.

Шефът на Пентагона съобщи в X, че американските военни са ударили лодката на 4 ноември, след като данни на разузнаването са показали, че с нея са превозвани наркотици от членове на организация, която Вашингтон смята за терористична. Името на организацията не беше уточнено. Министърът на отбраната заяви, че на борда е имало двама „наркотерористи“. Те са били убити.

Министърът на отбраната увери, че американските сили ще „открият и унищожат всички плавателни съдове“, които се опитват да внесат контрабандно наркотици в САЩ. „Никой картел няма шанс срещу американските военни“, добави Хегсет.

През последните седмици американските сили многократно твърдяха, че са унищожили лодки под претекст за борба с трафика на наркотици.

Администрацията на САЩ отрича, че обмисля три сценария за използване на военна сила срещу Венецуела за сваляне на нейния президент Николас Мадуро.

„Тази статия в "Ню Йорк таймс" е пълна с грешки. Не е новина, а коментар, който е за редакционната страница“, написа той в своя X представителят на американския президент в чужбина Ричард Гренел.

Вестникът съобщи по-рано, че правителството на САЩ проучва три възможни сценария за военна операция срещу Венецуела за отстраняване на Мадуро от власт. Според Times, първият вариант включва въздушни удари срещу венецуелски военни обекти, за да се отслаби подкрепата от въоръжените сили на страната за Мадуро. Вторият вариант предполага използването на американски военноморски тюлени за залавяне или убийство на венецуелския президент. Според третия план САЩ биха могли да изпратят сили във Венецуела, за да завземат летища, нефтени находища и редица инфраструктурни съоръжения.

Според вестника, някои висши служители на американската администрация, включително държавният секретар на САЩ Марко Рубио и заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър, настояват за военно решение на венецуелския въпрос. Въпреки това, президентът на САЩ Доналд Тръмп в момента не е склонен да одобри операции, които „биха могли да застрашат американските войски или да доведат до смущаващ провал“, пише вестникът.

Вашингтон обвинява венецуелското правителство в недостатъчна борба с трафика на наркотици. Под този претекст САЩ са разположили големи сили в Карибския регион.

Както вече беше съобщено, Тръмп нареди да се прекратят всички опити за постигане на дипломатическо разрешаване на напрежението с Венецуела на 7 октомври. Той упълномощи ЦРУ да започне подривни операции във Венецуела. Тръмп публично призна на 15 октомври, че е упълномощил ЦРУ да провежда тайни операции в страната. Той обаче отказа да отговори на въпроса дали ЦРУ е разрешило опити за убийство на Мадуро. Венецуелският лидер многократно е заявявал, че страната е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нахлуване от 100 години.