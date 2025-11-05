Броят на загиналите при самолетната катастрофа в САЩ достигна седем

Броят на загиналите при самолетната катастрофа в САЩ се увеличи до седем, след като товарен самолет McDonnell Douglas MD-11 се разби малко след началото на излитането си от летище „Мохамед Али“ в Луисвил, щата Кентъки, съобщава News.bg.

На борда са се намирали трима членове на екипажа, които са загинали на място. По данни на властите още четирима души на земята са изгубили живота си, след като машината се е ударила в две сгради, включително склад на самата UPS. Още единайсет души са откарани в болница, част от тях в тежко състояние.

Инцидентът е станал във вторник, 4 ноември, около 17:13 ч. местно време (0:13 ч. българско време в сряда) на писта 17R. Летището служи като основна логистична база на UPS за вътрешни и международни полети.

Първоначалните данни сочат, че левият двигател на самолета се е откъснал от крилото, а централният е избухнал в пламъци. Въпреки че машината е ускорила до около 185 възела (343 км/ч), тя не е успяла да се отдели от земята. След секунди е напуснала пистата, ударила се е в складови помещения и се е взривила.

Очевидци съобщават, че излитането е било отложено с близо два часа заради техническа намеса именно по левия двигател – който впоследствие се е оказал причина за фаталната катастрофа.

Самолетът е произведен през 1990 г. и е летял вече 34 години – напълно обичайно за товарната авиация, където машините се използват значително по-дълго в сравнение с пътническите самолети заради по-ниската интензивност на полетите и по-малкия брой излитания и кацания.

Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) вече разследват инцидента. На място е изпратен специален екип, а говорител на разследването ще бъде Тод Инман, член на борда на NTSB.

Компанията UPS потвърди катастрофата и обяви временно спиране на обработката на пратки в логистичния си център в Луисвил – един от ключовите хъбове на компанията в световен мащаб.