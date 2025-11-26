Уиткоф и зетят на Тръмп ще се срещнат с Путин в Москва следващата седмица

Специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва следващата седмица, обяви Доналд Тръмп в разговор с репортери на борда на Air Force One.

Аудиозапис на отговора му беше публикуван в YouTube канала на Белия дом.

Още новини от Украйна

Белият дом отбеляза, че Кушнер участва активно в мирния процес в Украйна и ще пътува до Русия с Уиткоф за разговори.

„Те ще се срещнат с президента Путин, мисля, следващата седмица в Москва“, каза Тръмп.

„Стив Уиткоф може да отиде с Джаред. Не съм сигурен, че Джаред ще отиде, но той участва в процеса, той е умен човек и ще се срещнат с президента Путин, мисля, че следващата седмица в Москва“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.