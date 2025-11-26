Новини
Уиткоф и зетят на Тръмп ще се срещнат с Путин в Москва следващата седмица
  Тема: Украйна

Уиткоф и зетят на Тръмп ще се срещнат с Путин в Москва следващата седмица

26 Ноември, 2025 03:05, обновена 26 Ноември, 2025 03:55

Белият дом отбеляза, че Кушнер участва активно в мирния процес в Украйна

Специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва следващата седмица, обяви Доналд Тръмп в разговор с репортери на борда на Air Force One.

Аудиозапис на отговора му беше публикуван в YouTube канала на Белия дом.

Белият дом отбеляза, че Кушнер участва активно в мирния процес в Украйна и ще пътува до Русия с Уиткоф за разговори.

„Те ще се срещнат с президента Путин, мисля, следващата седмица в Москва“, каза Тръмп.

„Стив Уиткоф може да отиде с Джаред. Не съм сигурен, че Джаред ще отиде, но той участва в процеса, той е умен човек и ще се срещнат с президента Путин, мисля, че следващата седмица в Москва“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Путин ще отхвърли споразумението, а украинците тази зима ще живеят на тъмно и студено.

    Коментиран от #3

    03:30 26.11.2025

  • 3 Дришльов

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Голем си Хаирсъзин .. Олайнянов

    Коментиран от #9

    03:33 26.11.2025

  • 4 гумата

    1 12 Отговор
    Руските политици не искат мир а житните поля на Украйна. Ското мир няма да има. Поне 6 години ще продължи тази трагедия. На практика руснаците изгубиха тази война, щом използват съюза си със САЩ за капитулацията на Украйна. За този грях руснаците ще си патят лошо с поколения.

    03:35 26.11.2025

  • 5 ха ха хааа

    3 4 Отговор
    Дончо е изтрещел , балдъзата къде е ?🤭

    03:38 26.11.2025

  • 6 ФАКТ

    3 5 Отговор
    Доналд предаде Украйна .

    Коментиран от #12

    03:43 26.11.2025

  • 7 Уса

    4 2 Отговор
    Всичко се нагласява Украйна да загуби,както територии така и числен състав.Отново ви напомням,че става въпрос за втора израелска държава на територията на Украйна.Постепенно ще бъде населвана с евреи и ще си направят своя рай

    04:03 26.11.2025

  • 8 Как пък и една медия

    8 1 Отговор
    не можа да си подреди мислите и информацията по въпроса?

    А всичко е толкова ясно: На Украйна диагнозата и е поставена от Тръмп. Никой, дори САЩ не може дори иска, да и помогне! И със всяко забавяне ще се влошава положението и.
    За да не се стигне до летален изход, Украйна трябва да се отърве от европейските баячки , които само усложняват състоянието! И на Украйна и своето.

    04:05 26.11.2025

  • 9 Оди

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дришльов":

    Да дрскаш в храстите и си вдигни потурите соросоиде нсрн

    Коментиран от #11

    04:06 26.11.2025

  • 10 Зетят на Тръмп

    1 0 Отговор
    Ми звучи като бащата на онова! И той ли ситняма име?

    04:09 26.11.2025

  • 11 Дришльов

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оди":

    Ничего не понимаетсья .

    04:12 26.11.2025

  • 13 Такали

    3 0 Отговор
    Слава на Доналд тогава.Предал е една пропаднала държава,която служеше за пример на българската мафия

    04:14 26.11.2025

  • 14 Потресен

    0 2 Отговор
    Мирен план няма да има!
    Защото Путен не желае такъв! Той само използва ситуацията, като предтекс за да продължава агресията

    Коментиран от #16

    04:15 26.11.2025

  • 15 Пред съда

    1 0 Отговор
    Съдията пита ищецът:
    - защо искате да си смените името? Опозоряващо ли е?
    - Да
    - как се казвате?
    - Дебелян Блеевски.
    Съдията.
    - да имате правно основание.как искате да се казвате?
    Ищецът:
    - Душевадец ПръдняроФ
    Можете да му помогнете на човека с по- подходящо име!
    Добро утро!

    04:18 26.11.2025

  • 16 Преливаш

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Потресен":

    От мозък!
    Аман от прости хора!

    04:20 26.11.2025

  • 17 Артилерист

    2 0 Отговор
    Добре е колкото може повече американци с влияние, необременени предварително с русофобия, като Тъкър Карлсон и сега зетят на Тръмп, да се срещнат с Путин и от първа ръка да се запознаят с първопричините за войната. В ЕС кръгът около Урсула налага истинска предвоенна диктатура и драстична цензура, и там официално добра дума за Русия не може да се чуе. Там, в ЕС, всичко за войната в Украйна започва с "Русия нахлу в Украйна", "Русия е агресор", "Русия нападна Украйна" и продължава с колко кротка и добра е била горката Украйна и колко смело се изправила срещу злия агресор, който няма насита да води войни и да граби чужди територии и тп. И нито дума като как са били нещата преди Русия "да нахлуе", защо са избивани хората в Донбас, за какво пък са били тез Мински споразумения, какво са правили натовските инструктори в укроармията и десетките американски военни биолаборатории по границата с Русия, кой организира и извърши кървавия преврат на Майдана и тн., и тн.

    04:48 26.11.2025