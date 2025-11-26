Уиткоф и зетят на Тръмп ще се срещнат с Путин в Москва следващата седмица

Специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва следващата седмица, обяви Доналд Тръмп в разговор с репортери на борда на Air Force One.
Аудиозапис на отговора му беше публикуван в YouTube канала на Белия дом.
Белият дом отбеляза, че Кушнер участва активно в мирния процес в Украйна и ще пътува до Русия с Уиткоф за разговори.
„Те ще се срещнат с президента Путин, мисля, следващата седмица в Москва“, каза Тръмп.
„Стив Уиткоф може да отиде с Джаред. Не съм сигурен, че Джаред ще отиде, но той участва в процеса, той е умен човек и ще се срещнат с президента Путин, мисля, че следващата седмица в Москва“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #3
03:30 26.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дришльов
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Голем си Хаирсъзин .. Олайнянов
Коментиран от #9
03:33 26.11.2025
4 гумата
03:35 26.11.2025
5 ха ха хааа
03:38 26.11.2025
6 ФАКТ
Коментиран от #12
03:43 26.11.2025
7 Уса
04:03 26.11.2025
8 Как пък и една медия
А всичко е толкова ясно: На Украйна диагнозата и е поставена от Тръмп. Никой, дори САЩ не може дори иска, да и помогне! И със всяко забавяне ще се влошава положението и.
За да не се стигне до летален изход, Украйна трябва да се отърве от европейските баячки , които само усложняват състоянието! И на Украйна и своето.
04:05 26.11.2025
9 Оди
До коментар #3 от "Дришльов":Да дрскаш в храстите и си вдигни потурите соросоиде нсрн
Коментиран от #11
04:06 26.11.2025
10 Зетят на Тръмп
04:09 26.11.2025
11 Дришльов
До коментар #9 от "Оди":Ничего не понимаетсья .
04:12 26.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Такали
04:14 26.11.2025
14 Потресен
Защото Путен не желае такъв! Той само използва ситуацията, като предтекс за да продължава агресията
Коментиран от #16
04:15 26.11.2025
15 Пред съда
- защо искате да си смените името? Опозоряващо ли е?
- Да
- как се казвате?
- Дебелян Блеевски.
Съдията.
- да имате правно основание.как искате да се казвате?
Ищецът:
- Душевадец ПръдняроФ
Можете да му помогнете на човека с по- подходящо име!
Добро утро!
04:18 26.11.2025
16 Преливаш
До коментар #14 от "Потресен":От мозък!
Аман от прости хора!
04:20 26.11.2025
17 Артилерист
04:48 26.11.2025