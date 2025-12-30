Новини
Тръмп: Няма да има конфронтация между Израел и Турция

30 Декември, 2025 00:37 1 442 7

Президентът на САЩ направи прогнозата след среща с Нетаняху

Тръмп: Няма да има конфронтация между Израел и Турция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че няма да има конфронтация между Израел и Турция, въпреки острата реторика на лидерите на двете страни. Той заяви това на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху след двустранната им среща.

„Познавам турския президент Тайип Ердоган много добре и, както всички знаете, той е много добър мой приятел, уважавам го и Биби (Нетаняху) го уважава. Няма да имат проблеми. „Познавам го много добре и сте ме виждали да правя неща с президента Ердоган и Турция, които никой друг не би могъл да направи“, каза Тръмп в отговор на напомнянето на репортер, че турският лидер преди това е сравнявал премиера на еврейската държава с Адолф Хитлер за действията му в ивицата Газа.

Ръководителят на Белия дом подчерта, че е в тесен контакт с двете страни. „Ердоган е свършил фантастична работа. Аз съм с него до края. Аз съм с Биби до края.“ „Нищо няма да се случи“, добави американският президент.

Разговорите между двамата лидери се проведоха в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч, Флорида.


  • 1 сладкопоен чучулиг

    5 1 Отговор
    Е то Биби ти е началник.
    Лукова рижа главо.

    Коментиран от #3

    00:40 30.12.2025

  • 2 Кскдкд

    2 1 Отговор
    Долен Трън да вземе една линийка и начертае една линия през Сирия!
    Над нея Туркия, под - Израел.

    00:42 30.12.2025

  • 3 Мдаа

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":

    Началника на всички е един...- мистър "Орешник" - там козируват и целуват ръка...

    Коментиран от #4

    00:56 30.12.2025

  • 4 Шеломов с кипата

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    и той бие чело на оная йерусалимска стена

    01:02 30.12.2025

  • 5 Упpaвитeля нa cъeдинeнитe циoниcтки щaти

    2 2 Отговор
    Kaквoтo кaжe шeфът Caтaняxy, e зaкoн!

    01:04 30.12.2025

  • 6 Величко

    2 0 Отговор
    Оффф ... , някакви олигофрени ми досаждат с искане да ползват личните ми данни за на майка им природата ... Що ли не идат на майка си у природата ... ? !

    01:51 30.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.