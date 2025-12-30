Тръмп: Няма да има конфронтация между Израел и Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че няма да има конфронтация между Израел и Турция, въпреки острата реторика на лидерите на двете страни. Той заяви това на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху след двустранната им среща.

„Познавам турския президент Тайип Ердоган много добре и, както всички знаете, той е много добър мой приятел, уважавам го и Биби (Нетаняху) го уважава. Няма да имат проблеми. „Познавам го много добре и сте ме виждали да правя неща с президента Ердоган и Турция, които никой друг не би могъл да направи“, каза Тръмп в отговор на напомнянето на репортер, че турският лидер преди това е сравнявал премиера на еврейската държава с Адолф Хитлер за действията му в ивицата Газа.

Ръководителят на Белия дом подчерта, че е в тесен контакт с двете страни. „Ердоган е свършил фантастична работа. Аз съм с него до края. Аз съм с Биби до края.“ „Нищо няма да се случи“, добави американският президент.

Разговорите между двамата лидери се проведоха в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч, Флорида.