Тръмп: Няма да има конфронтация между Израел и Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че няма да има конфронтация между Израел и Турция, въпреки острата реторика на лидерите на двете страни. Той заяви това на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху след двустранната им среща.
„Познавам турския президент Тайип Ердоган много добре и, както всички знаете, той е много добър мой приятел, уважавам го и Биби (Нетаняху) го уважава. Няма да имат проблеми. „Познавам го много добре и сте ме виждали да правя неща с президента Ердоган и Турция, които никой друг не би могъл да направи“, каза Тръмп в отговор на напомнянето на репортер, че турският лидер преди това е сравнявал премиера на еврейската държава с Адолф Хитлер за действията му в ивицата Газа.
Ръководителят на Белия дом подчерта, че е в тесен контакт с двете страни. „Ердоган е свършил фантастична работа. Аз съм с него до края. Аз съм с Биби до края.“ „Нищо няма да се случи“, добави американският президент.
Разговорите между двамата лидери се проведоха в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч, Флорида.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сладкопоен чучулиг
Лукова рижа главо.
Коментиран от #3
00:40 30.12.2025
2 Кскдкд
Над нея Туркия, под - Израел.
00:42 30.12.2025
3 Мдаа
До коментар #1 от "сладкопоен чучулиг":Началника на всички е един...- мистър "Орешник" - там козируват и целуват ръка...
Коментиран от #4
00:56 30.12.2025
4 Шеломов с кипата
До коментар #3 от "Мдаа":и той бие чело на оная йерусалимска стена
01:02 30.12.2025
5 Упpaвитeля нa cъeдинeнитe циoниcтки щaти
01:04 30.12.2025
6 Величко
01:51 30.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.