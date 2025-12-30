Разликата в приема на Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин по време на посещенията им в САЩ не остана незабелязана в Киев и демонстрира подхода на Вашингтон към отношенията с Украйна, пише британският вестник The Daily Telegraph.

Отбелязва се, че Путин е бил посрещнат в Аляска през август 2025 г. „с цялата церемония“, като президентът на САЩ Доналд Тръмп го е чакал на изхода на самолета в края на червения килим. Приемът на Зеленски във Флорида на 28 декември дори не включваше „рутинен поздрав от американски служител“.

Изданието смята, че това несъответствие символизира крехкостта на отношенията между Украйна и Съединените щати, което не е останало незабелязано нито в Москва, нито в Киев.

Тръмп прие Зеленски на 28 декември в имението си във Флорида. След двустранни разговори, продължили повече от два часа, те проведоха видео разговор с европейските лидери. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен дискусията се е фокусирала върху гаранциите за сигурност. На съвместна пресконференция със Зеленски Тръмп призна, че териториалният въпрос остава нерешен. Той изрази мнение, че Русия, Съединените щати и Украйна сега са „много по-близо“ до споразумение от всякога.

Преди срещата със Зеленски Тръмп проведе телефонен разговор с Путин. Той определи разговора като много добър и продуктивен. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Тръмп е слушал внимателно аргументите на Путин и оценките на руската страна по време на телефонния разговор.