Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че броят на точките в предложения от Вашингтон мирен план за Украйна е намален от 28 на 22.

„Това беше просто схема. Не беше план. Беше концепция“, каза президентът на САЩ пред репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида, където се очаква да прекара празника на благодарността, който се чества в САЩ на 27 ноември.

Той беше помолен да коментира критиките от съюзници от Републиканската партия, които смятаха първоначалната версия на предложения от американската администрация мирен план за твърде проруска.

„И оттам взеха всяка от 28-те точки и накрая се стигна до 22. Много от тези въпроси бяха решени всъщност много благоприятно“, добави Тръмп.

Миналата седмица беше обявено, че Вашингтон е предложил план от 28 точки за украинско уреждане. Тази програма възмути партньорите на Киев в Европа.

На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации в Женева относно мирния план на Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от началото на конфликта. По-късно Politico цитира източник, който съобщи, че преговорите са били напрегнати.

Украинската страна настоя за промени в плана. Според RBC-Украйна, делегациите на двете страни са се споразумели за по-голямата част от предложената от Вашингтон програма, но няколко точки са оставени за обсъждане на среща между Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена.

Както заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на 25 ноември, Москва счита американския план за съществен и би могъл да послужи като основа за преговори.