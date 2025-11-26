Новини
Тръмп: Предложението ни за мир не беше план, а концепция, точките вече са 22
  Тема: Украйна

Тръмп: Предложението ни за мир не беше план, а концепция, точките вече са 22

26 Ноември, 2025 06:38, обновена 26 Ноември, 2025 06:43 2 108 30

Много от тези въпроси бяха решени много благоприятно, заяви американският президент

Тръмп: Предложението ни за мир не беше план, а концепция, точките вече са 22 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че броят на точките в предложения от Вашингтон мирен план за Украйна е намален от 28 на 22.

„Това беше просто схема. Не беше план. Беше концепция“, каза президентът на САЩ пред репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида, където се очаква да прекара празника на благодарността, който се чества в САЩ на 27 ноември.

Той беше помолен да коментира критиките от съюзници от Републиканската партия, които смятаха първоначалната версия на предложения от американската администрация мирен план за твърде проруска.

„И оттам взеха всяка от 28-те точки и накрая се стигна до 22. Много от тези въпроси бяха решени всъщност много благоприятно“, добави Тръмп.

Миналата седмица беше обявено, че Вашингтон е предложил план от 28 точки за украинско уреждане. Тази програма възмути партньорите на Киев в Европа.

На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации в Женева относно мирния план на Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от началото на конфликта. По-късно Politico цитира източник, който съобщи, че преговорите са били напрегнати.

Украинската страна настоя за промени в плана. Според RBC-Украйна, делегациите на двете страни са се споразумели за по-голямата част от предложената от Вашингтон програма, но няколко точки са оставени за обсъждане на среща между Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена.

Както заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на 25 ноември, Москва счита американския план за съществен и би могъл да послужи като основа за преговори.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 трампоча

    0 8 Отговор
    наш !

    06:47 26.11.2025

  • 2 Москва към Киев

    13 12 Отговор
    Забравете за мир! Слушайте Европа докато останете без нищо!

    Коментиран от #6

    06:49 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И вече се

    14 3 Отговор
    Отхвърли от всички. Остава война, война... до дупка.

    06:50 26.11.2025

  • 5 след поредната мигрантска груповка

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    имаш сили да тропаш

    06:51 26.11.2025

  • 6 киев

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Москва към Киев":

    за 3 дни аййййс

    Коментиран от #22

    06:52 26.11.2025

  • 7 Българин

    7 18 Отговор
    Междувременно ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    Коментиран от #17

    06:53 26.11.2025

  • 8 Добро утро !

    3 16 Отговор
    Тръмп ,Путлер и президента Зеленски работят за едно и също ,но по различни начини и пътища ..
    Главната им цел е разпада на федерацията на злото Русия .

    Коментиран от #11

    06:53 26.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Демократ

    6 14 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    06:54 26.11.2025

  • 11 койдазнай

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "Добро утро !":

    Русия ще води войни, докато се разпадне. Защото ако спре войната, ще се разпадне.

    06:57 26.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лошото е

    12 2 Отговор
    , че бай Дончо няма никаква концепция, защото няма нито правно, нито политическо мислене, нито ценности, характерни за висшата политика.
    Само бизнес-сделки му бръмчат в чутурата!

    06:58 26.11.2025

  • 14 побърканяк

    13 3 Отговор
    Под различни никове дежурния центаджия пак се е развихрил

    Коментиран от #20, #21

    06:59 26.11.2025

  • 15 Факт

    7 0 Отговор
    Броят на точките е особено важен!

    06:59 26.11.2025

  • 16 Агент Краснов

    6 1 Отговор
    Утре ще са 16.......в други ден 10

    06:59 26.11.2025

  • 17 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Точен сте!

    07:00 26.11.2025

  • 18 Дон Корлеоне

    4 3 Отговор
    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    Коментиран от #19

    07:02 26.11.2025

  • 19 Цомчо Плюнката

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.От неможене.
    От 2014 превземат Донбас.

    07:04 26.11.2025

  • 20 С тези

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "побърканяк":

    Копейки в прокъсаното ти джобче действително си се побъркал .

    07:04 26.11.2025

  • 21 ТИХУ бе!

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "побърканяк":

    И марш на работа!Или по кофите.

    07:12 26.11.2025

  • 22 Ами Киев за неколко дни клекна

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "киев":

    и беше готов да подпише Истанбулското!

    Борис Джонсън

    07:18 26.11.2025

  • 23 Ами

    5 2 Отговор
    И украинския и този на Тръмп план все показват ,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)и не защото Бисмарк го е казал отдавна или Тръмп сега предупреждава,а защото Русия има подкрепа и Свише:)И това и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят ,а те го нарекоха агент на Путин:)И не се правете на проци тук за Русия,:))защото баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то няма нищо общо с смешките на пишманите тук и Слава Богу:)

    07:23 26.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Историк

    2 2 Отговор
    Агент Краснов говори в множествено число,защото заедно с Путин има "концепция". Световен кошмар за терор. Двамата злодеи ще решават мира в света, а воюват с всички, Путин избива и унищожава Украйна и тероризира с всички възможни средства цивилизования свят, а агент Краснов прави сделки с живота на хората по цял свят. Настъпили са преломни времена и лудите злодеи докато не бъдат умиротворени няма да има мир в света.

    08:24 26.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този,

    0 0 Отговор
    като каже,, добър ден", гледай Слънцето. Досущ, като наш Баце. Горките САЩ. Откакто се помня, свестен президент не са имали.

    09:15 26.11.2025

  • 30 Асен

    0 0 Отговор
    Значи днес са точки утре запетаи след това може и въпросителни.

    09:19 26.11.2025