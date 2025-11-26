Тръмп: Предложението ни за мир не беше план, а концепция, точките вече са 22

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че броят на точките в предложения от Вашингтон мирен план за Украйна е намален от 28 на 22.
„Това беше просто схема. Не беше план. Беше концепция“, каза президентът на САЩ пред репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида, където се очаква да прекара празника на благодарността, който се чества в САЩ на 27 ноември.
Той беше помолен да коментира критиките от съюзници от Републиканската партия, които смятаха първоначалната версия на предложения от американската администрация мирен план за твърде проруска.
„И оттам взеха всяка от 28-те точки и накрая се стигна до 22. Много от тези въпроси бяха решени всъщност много благоприятно“, добави Тръмп.
Миналата седмица беше обявено, че Вашингтон е предложил план от 28 точки за украинско уреждане. Тази програма възмути партньорите на Киев в Европа.
На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации в Женева относно мирния план на Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от началото на конфликта. По-късно Politico цитира източник, който съобщи, че преговорите са били напрегнати.
Украинската страна настоя за промени в плана. Според RBC-Украйна, делегациите на двете страни са се споразумели за по-голямата част от предложената от Вашингтон програма, но няколко точки са оставени за обсъждане на среща между Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена.
Както заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на 25 ноември, Москва счита американския план за съществен и би могъл да послужи като основа за преговори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 трампоча
06:47 26.11.2025
2 Москва към Киев
Коментиран от #6
06:49 26.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И вече се
06:50 26.11.2025
5 след поредната мигрантска груповка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":имаш сили да тропаш
06:51 26.11.2025
6 киев
До коментар #2 от "Москва към Киев":за 3 дни аййййс
Коментиран от #22
06:52 26.11.2025
7 Българин
Коментиран от #17
06:53 26.11.2025
8 Добро утро !
Главната им цел е разпада на федерацията на злото Русия .
Коментиран от #11
06:53 26.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Демократ
06:54 26.11.2025
11 койдазнай
До коментар #8 от "Добро утро !":Русия ще води войни, докато се разпадне. Защото ако спре войната, ще се разпадне.
06:57 26.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лошото е
Само бизнес-сделки му бръмчат в чутурата!
06:58 26.11.2025
14 побърканяк
Коментиран от #20, #21
06:59 26.11.2025
15 Факт
06:59 26.11.2025
16 Агент Краснов
06:59 26.11.2025
17 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Българин":Точен сте!
07:00 26.11.2025
18 Дон Корлеоне
Коментиран от #19
07:02 26.11.2025
19 Цомчо Плюнката
До коментар #18 от "Дон Корлеоне":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.От неможене.
От 2014 превземат Донбас.
07:04 26.11.2025
20 С тези
До коментар #14 от "побърканяк":Копейки в прокъсаното ти джобче действително си се побъркал .
07:04 26.11.2025
21 ТИХУ бе!
До коментар #14 от "побърканяк":И марш на работа!Или по кофите.
07:12 26.11.2025
22 Ами Киев за неколко дни клекна
До коментар #6 от "киев":и беше готов да подпише Истанбулското!
Борис Джонсън
07:18 26.11.2025
23 Ами
07:23 26.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Историк
08:24 26.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този,
09:15 26.11.2025
30 Асен
09:19 26.11.2025