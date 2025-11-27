Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил пред европейските съюзници, че Вашингтон иска мирно споразумение за Украйна, преди да се съгласи на каквито и да е гаранции за сигурност за Киев, съобщава Politico.

Според източника на изданието, Рубио е споменал няколко други въпроса, които трябва да бъдат решени след сключването на споразумението. Според европейските партньори сред тях са териториалната цялост на Украйна и замразените активи на Русия.

Още новини от Украйна

Ръководителят на сухопътните войски на САЩ на САЩ Даниел Дрискол се е опитал да убеди европейските дипломати в необходимостта от бързо разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Европейски дипломати са се събрали в Киев за среща с Дрискол, за да обсъдят американския план за разрешаване на конфликта. Неназовани западни служители заявиха пред вестника, че един от аргументите на министъра на армията на САЩ за важността на бързото разрешаване на украинската криза е твърдението му, че Русия произвежда толкова много ракети с голям обсег, че има капацитет да разшири арсенала си.

По-рано NBC News съобщи, че Дрискол е казал на властите в Киев, че поражението на Украйна е неизбежно. Според източниците на канала, министърът е описал положението на Украйна на бойното поле като изключително тежко. Освен това американската делегация информира, че американският военно-промишлен комплекс не може да продължи да предоставя на Украйна оръжия и системи за противовъздушна отбрана в количествата, от които се нуждае, посочват източници на NBC News.