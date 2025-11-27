Новини
Свят »
САЩ »
Politico: Вашингтон иска мирно споразумение за Украйна, преди да даде гаранции за сигурност на Киев
  Тема: Украйна

Politico: Вашингтон иска мирно споразумение за Украйна, преди да даде гаранции за сигурност на Киев

27 Ноември, 2025 04:07, обновена 27 Ноември, 2025 04:11 747 21

  • марко рубио-
  • даниел дрискол-
  • сащ-
  • украйна

Даниел Дрискол се е опитал да убеди европейските дипломати в необходимостта от бързо разрешаване на конфликта в Украйна

Politico: Вашингтон иска мирно споразумение за Украйна, преди да даде гаранции за сигурност на Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил пред европейските съюзници, че Вашингтон иска мирно споразумение за Украйна, преди да се съгласи на каквито и да е гаранции за сигурност за Киев, съобщава Politico.

Според източника на изданието, Рубио е споменал няколко други въпроса, които трябва да бъдат решени след сключването на споразумението. Според европейските партньори сред тях са териториалната цялост на Украйна и замразените активи на Русия.

Още новини от Украйна

Ръководителят на сухопътните войски на САЩ на САЩ Даниел Дрискол се е опитал да убеди европейските дипломати в необходимостта от бързо разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Европейски дипломати са се събрали в Киев за среща с Дрискол, за да обсъдят американския план за разрешаване на конфликта. Неназовани западни служители заявиха пред вестника, че един от аргументите на министъра на армията на САЩ за важността на бързото разрешаване на украинската криза е твърдението му, че Русия произвежда толкова много ракети с голям обсег, че има капацитет да разшири арсенала си.

По-рано NBC News съобщи, че Дрискол е казал на властите в Киев, че поражението на Украйна е неизбежно. Според източниците на канала, министърът е описал положението на Украйна на бойното поле като изключително тежко. Освен това американската делегация информира, че американският военно-промишлен комплекс не може да продължи да предоставя на Украйна оръжия и системи за противовъздушна отбрана в количествата, от които се нуждае, посочват източници на NBC News.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кръчмаря

    8 4 Отговор
    последно колко точки е така наречения план 28, 19 или 22, май и рижавия незнае колко са.

    Коментиран от #2, #3

    04:15 27.11.2025

  • 2 Пешо

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "кръчмаря":

    Николко .Планът е руски и отпада .Ватенките да се докажат на бойното поле дето ядат боя не да "печелят" с преговори.

    Коментиран от #4, #7

    04:33 27.11.2025

  • 3 Мурка

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "кръчмаря":

    Точката е само една . КИЕВ град държава и хунтата в кауша

    04:34 27.11.2025

  • 4 Ъъъъъъъъъъ

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    А коя беше последната спечелена битка от Украйна? И кога? Кой град или село остана под украински контрол и кога се случи това за последен път?
    Непрекъснато четем за бавния напредък на Русия, но не сме прочели нищо за успех на ВСУ. За тях четем, че те "се изтеглят на по-добри позиции" или нещо от този сорт. И да - споразумение няма да има, а всичко ще се реши на терен. Никакви мирни споразумения, планове и т.н. Ако можете, помагайте на Украйна, налагайте санкции на Русия, наливайте пари в офшорните сметки на Зеленски и компания, пишете, че Русия е загубила войната и т.н. Имате много възможности.🤣

    Коментиран от #5, #9

    04:49 27.11.2025

  • 5 Димяща ушанка

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Утре влизам в Киев!!На 200%

    Коментиран от #8, #14

    04:59 27.11.2025

  • 6 пиши какво става тука беТЪПАНАР

    3 3 Отговор
    ало ганевТЪПАНАР ЗАЩО НИ ЗАНИМАВАШ С ТИЯ КРАВАРИ?

    тука държавата гори, ти ме занимаваш с тия боклууци от краварника

    04:59 27.11.2025

  • 7 Браво! Кратко и точно!

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Докато руснаците не превземат и Одеса, никакви отстъпки и преговори с тях.
    Европа има пари и ще плаща, докато е необходимо. Пък после ще изкараме агент Краснов виновен, ще разкараме и ще си върнем с пълна сила новия светоевн ред базиран на закони и новите ценности.
    Пък и на кой ли му пука вече за Украйна

    Коментиран от #11

    05:03 27.11.2025

  • 8 Ъъъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Димяща ушанка":

    Първо спаси Донбас.🤣

    05:04 27.11.2025

  • 9 Додо

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Абе преди колко седмици беше 24 февруари 2022 година май беше??Или бъркам?

    Коментиран от #10

    05:05 27.11.2025

  • 10 Ъъъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Додо":

    Украйна не беше ли с 20% по-голяма като територия през 2022? Или нещо бъркам?🤔

    Коментиран от #12, #13

    05:07 27.11.2025

  • 11 Да я вземат де

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Браво! Кратко и точно!":

    Ако има 500 000 орки мераклии да умрат.

    Коментиран от #18

    05:07 27.11.2025

  • 12 Копейка

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъъъъъъ":

    А нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #16

    05:08 27.11.2025

  • 13 Нощна смяна,а брато?

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъъъъъъ":

    Колко припечелваш бате?

    Коментиран от #15

    05:12 27.11.2025

  • 14 Калпак

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Димяща ушанка":

    Киев капитулира още първите на СВО и се съгласи и беше почти подписан мирния договор в Истанбул. Без загуба на територии и население дори!
    Но едни големи пари трябваше да се завътят в украинската пералня с британски чип.

    05:12 27.11.2025

  • 15 Ъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нощна смяна,а брато?":

    Повече от теб.

    05:14 27.11.2025

  • 16 Ъъъъъъъъъ

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Копейка":

    Вие сте обречените да нямате далавера и винаги да сте от страната на булката.🤣

    05:16 27.11.2025

  • 17 Фен

    1 4 Отговор
    Бе не е важно, какво искат САЩ. Нас ни управляват Кала и Урсула. Значи, искаме война!

    05:20 27.11.2025

  • 18 Има, има достатъчно

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Да я вземат де":

    И са доброволци обучени, а не събирани насила по улиците и с бусове на фронта.
    Русия е 150 милиона а в Уррайна останаха 20 милиона и почти без мъже!
    Разбира се, че ме жал Украйна, но не се грижи за Русия, а за Европа.

    Коментиран от #20

    05:22 27.11.2025

  • 19 Забелязал

    5 2 Отговор
    Долнопpoбната, кремълска пропаганда е по медиите в целия свят. България също не изключение в това отношение. Явно се плаща много от хунтата.

    05:26 27.11.2025

  • 20 Русия е под 100 милиона

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Има, има достатъчно":

    Има безкрайно много доказателства за това.

    Коментиран от #21

    05:27 27.11.2025

  • 21 Ъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Русия е под 100 милиона":

    Значи, 600 милиона европейци, чакат на 300 милиона американци да ги пазят от по твоите думи 100 милиона руснаци?🤔

    05:34 27.11.2025