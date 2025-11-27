Politico: Вашингтон иска мирно споразумение за Украйна, преди да даде гаранции за сигурност на Киев

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил пред европейските съюзници, че Вашингтон иска мирно споразумение за Украйна, преди да се съгласи на каквито и да е гаранции за сигурност за Киев, съобщава Politico.
Според източника на изданието, Рубио е споменал няколко други въпроса, които трябва да бъдат решени след сключването на споразумението. Според европейските партньори сред тях са териториалната цялост на Украйна и замразените активи на Русия.
Ръководителят на сухопътните войски на САЩ на САЩ Даниел Дрискол се е опитал да убеди европейските дипломати в необходимостта от бързо разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.
Европейски дипломати са се събрали в Киев за среща с Дрискол, за да обсъдят американския план за разрешаване на конфликта. Неназовани западни служители заявиха пред вестника, че един от аргументите на министъра на армията на САЩ за важността на бързото разрешаване на украинската криза е твърдението му, че Русия произвежда толкова много ракети с голям обсег, че има капацитет да разшири арсенала си.
По-рано NBC News съобщи, че Дрискол е казал на властите в Киев, че поражението на Украйна е неизбежно. Според източниците на канала, министърът е описал положението на Украйна на бойното поле като изключително тежко. Освен това американската делегация информира, че американският военно-промишлен комплекс не може да продължи да предоставя на Украйна оръжия и системи за противовъздушна отбрана в количествата, от които се нуждае, посочват източници на NBC News.
1 кръчмаря
Коментиран от #2, #3
04:15 27.11.2025
2 Пешо
До коментар #1 от "кръчмаря":Николко .Планът е руски и отпада .Ватенките да се докажат на бойното поле дето ядат боя не да "печелят" с преговори.
Коментиран от #4, #7
04:33 27.11.2025
3 Мурка
До коментар #1 от "кръчмаря":Точката е само една . КИЕВ град държава и хунтата в кауша
04:34 27.11.2025
4 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #2 от "Пешо":А коя беше последната спечелена битка от Украйна? И кога? Кой град или село остана под украински контрол и кога се случи това за последен път?
Непрекъснато четем за бавния напредък на Русия, но не сме прочели нищо за успех на ВСУ. За тях четем, че те "се изтеглят на по-добри позиции" или нещо от този сорт. И да - споразумение няма да има, а всичко ще се реши на терен. Никакви мирни споразумения, планове и т.н. Ако можете, помагайте на Украйна, налагайте санкции на Русия, наливайте пари в офшорните сметки на Зеленски и компания, пишете, че Русия е загубила войната и т.н. Имате много възможности.🤣
Коментиран от #5, #9
04:49 27.11.2025
5 Димяща ушанка
До коментар #4 от "Ъъъъъъъъъъ":Утре влизам в Киев!!На 200%
Коментиран от #8, #14
04:59 27.11.2025
6 пиши какво става тука беТЪПАНАР
тука държавата гори, ти ме занимаваш с тия боклууци от краварника
04:59 27.11.2025
7 Браво! Кратко и точно!
До коментар #2 от "Пешо":Докато руснаците не превземат и Одеса, никакви отстъпки и преговори с тях.
Европа има пари и ще плаща, докато е необходимо. Пък после ще изкараме агент Краснов виновен, ще разкараме и ще си върнем с пълна сила новия светоевн ред базиран на закони и новите ценности.
Пък и на кой ли му пука вече за Украйна
Коментиран от #11
05:03 27.11.2025
8 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #5 от "Димяща ушанка":Първо спаси Донбас.🤣
05:04 27.11.2025
9 Додо
До коментар #4 от "Ъъъъъъъъъъ":Абе преди колко седмици беше 24 февруари 2022 година май беше??Или бъркам?
Коментиран от #10
05:05 27.11.2025
10 Ъъъъъъъъъ
До коментар #9 от "Додо":Украйна не беше ли с 20% по-голяма като територия през 2022? Или нещо бъркам?🤔
Коментиран от #12, #13
05:07 27.11.2025
11 Да я вземат де
До коментар #7 от "Браво! Кратко и точно!":Ако има 500 000 орки мераклии да умрат.
Коментиран от #18
05:07 27.11.2025
12 Копейка
До коментар #10 от "Ъъъъъъъъъ":А нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #16
05:08 27.11.2025
13 Нощна смяна,а брато?
До коментар #10 от "Ъъъъъъъъъ":Колко припечелваш бате?
Коментиран от #15
05:12 27.11.2025
14 Калпак
До коментар #5 от "Димяща ушанка":Киев капитулира още първите на СВО и се съгласи и беше почти подписан мирния договор в Истанбул. Без загуба на територии и население дори!
Но едни големи пари трябваше да се завътят в украинската пералня с британски чип.
05:12 27.11.2025
15 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #13 от "Нощна смяна,а брато?":Повече от теб.
05:14 27.11.2025
16 Ъъъъъъъъъ
До коментар #12 от "Копейка":Вие сте обречените да нямате далавера и винаги да сте от страната на булката.🤣
05:16 27.11.2025
17 Фен
05:20 27.11.2025
18 Има, има достатъчно
До коментар #11 от "Да я вземат де":И са доброволци обучени, а не събирани насила по улиците и с бусове на фронта.
Русия е 150 милиона а в Уррайна останаха 20 милиона и почти без мъже!
Разбира се, че ме жал Украйна, но не се грижи за Русия, а за Европа.
Коментиран от #20
05:22 27.11.2025
19 Забелязал
05:26 27.11.2025
20 Русия е под 100 милиона
До коментар #18 от "Има, има достатъчно":Има безкрайно много доказателства за това.
Коментиран от #21
05:27 27.11.2025
21 Ъъъъъъъъ
До коментар #20 от "Русия е под 100 милиона":Значи, 600 милиона европейци, чакат на 300 милиона американци да ги пазят от по твоите думи 100 милиона руснаци?🤔
05:34 27.11.2025