САЩ спират финансирането на Южна Африка, страната няма да бъде поканена на срещата на върха на Г-20 в Маями

Съединените щати прекратяват плащанията и субсидиите за Южна Африка и страната няма да бъде поканена на срещата на върха на Г-20 догодина в Маями, Флорида, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в профила си в социалните мрежи TruthSocial.

Той обясни отсъствието си от тазгодишната среща на върха на Г-20 в Южна Африка, като посочи отказа на правителството на страната да признае нарушенията на правата на африканерите (бялото население на Южна Африка, потомци на европейски колонисти).

„Казано по-директно, те убиват бели хора и позволяват произволно да им бъдат отнемани фермите“, написа Тръмп.

Освен това той твърди, че на церемонията по закриването Претория е отказала да предаде председателството на Г-20 на представител на американското посолство.

„Южна Африка демонстрира на света, че не е страна, достойна за членство никъде, и ние незабавно прекратяваме всички плащания и субсидии за тях“, подчерта Тръмп.

Тръмп критикува южноафриканското правителство от началото на втория си мандат. През февруари той нареди спиране на всякаква помощ за Претория поради нарушения на правата на африканерите. Това произтича от нов закон в Южна Африка, който позволява конфискуването на земя, ако тя не се използва или ако нейното преразпределение е в обществен интерес.

Южна Африка твърди, че законът е насочен към „коригиране на грешките“, допуснати по време на апартейда, когато земя е била конфискувана от чернокожи хора и те са били насилствено преселвани в определени райони.

През май, по време на посещението на южноафриканския президент Сирил Рамафоса във Вашингтон, Тръмп обвини южноафриканското правителство в „геноцид“ срещу белите; Рамафоса отхвърли тези обвинения, посочвайки, че ако имаше геноцид, в делегацията му нямаше да има бели министри.

След това президентът на САЩ отказа да присъства на срещата на върха на Г-20, която се проведе на 22-23 ноември в Йоханесбург.