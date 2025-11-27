Новини
Свят »
Япония »
Тръмп и японският премиер обсъдили общи усилия за разрешаването на конфликта между Токио и Пекин
  Тема: Тайван

27 Ноември, 2025 04:53, обновена 27 Ноември, 2025 05:00 503 0

  • доналд тръмп-
  • санае такаичи-
  • сащ-
  • пония-
  • тайван-
  • китай

Санае Такаичи заяви наскоро, че военна криза до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която да принуди Япония да упражни „правото си на колективна самозащита“

Тръмп и японският премиер обсъдили общи усилия за разрешаването на конфликта между Токио и Пекин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на телефонен разговор по-рано тази седмица с президента на САЩ Доналд Тръмп, японският премиер Санае Такаичи е обсъдил разрешаването на конфликта между Токио и Пекин след коментарите на японския премиер относно Тайван и силната реакция на Китай, съобщи агенция Киодо.

Според източници на агенцията в японското правителство, Такаичи и Тръмп са обсъдили възможността за съвместна работа за разрешаване на ескалиращия дипломатически конфликт между Токио и Пекин.

Самата Такаичи е заявила преди това пред репортери, че Тръмп я е информирал за състоянието на отношенията между САЩ и Китай, и че е разговарял по телефона с китайския президент Си Дзинпин. Тя обаче не спомена, че е обсъждала конфликта между Япония и Китай с Белия дом.

Напрежението между Япония и Китай ескалира, след като японският премиер Санае Такаичи заяви по време на парламентарен дебат, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да упражни „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно недоволство в Пекин, който отправи сериозно предупреждение към Токио. Генералният консул на Китай в Осака Сюе Джиен заплаши да „отреже главата“ на японския премиер на своята X-страница, но публикацията по-късно беше изтрита. По-късно китайското външно министерство предупреди сънародниците си да не пътуват до Япония.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят на острова след загубата на Китайската гражданска война. Оттогава Тайпе запазва знамето и някои други атрибути на бившата Република Китай, която е съществувала на континента преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР.


Япония
