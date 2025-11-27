Новини
Тръмп след стрелбата край Белия дом: Нелегалните имигранти са най-голямата заплаха за съществуването на нацията ни

27 Ноември, 2025 05:28, обновена 27 Ноември, 2025 05:32 498 5

  • тръмп-
  • имигранти-
  • сащ-
  • инцидент-
  • белия дом

При инцидента бяха тежко ранени двама войници от националната гвардия, задържан е афганистанец

Тръмп след стрелбата край Белия дом: Нелегалните имигранти са най-голямата заплаха за съществуването на нацията ни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Нелегалните имигранти представляват най-голямата заплаха за Съединените щати", заяви президентът Доналд Тръмп в обръщение към нацията след стрелбата близо до Белия дом във Вашингтон, при която бяха тежко ранени двама войници от Националната гвардия.

„Тази атака подчертава фундаменталната заплаха за националната сигурност, пред която е изправена нашата нация. Предишната администрация позволи на 20 милиона непроверени и неизвестни чужденци да влязат в страната ни“, каза той.

По думите му "никоя държава не трябва да бъде изложена на такъв риск за самото си съществуване".

„Министерството на вътрешната сигурност е уверено, че задържаният заподозрян е чуждестранен гражданин, пристигнал в страната ни от Афганистан, ада на земята. Той беше доведен от администрацията на Байдън през септември 2021 г. със същите онези скандални полети, за които всички говореха“, подчерта американският лидер.

Президентът на САЩ заяви още, че властите трябва да проверят всеки чуждестранен гражданин, пристигнал в Съединените щати от Афганистан по времето на Байдън, а "тези, които не принадлежат на страната", трябва да бъдат експулсирани;

"Няма да толерираме атаки срещу закона и реда от хора, които дори не би трябвало да са в Съединените щати. Извършителят ще бъде изправен пред максимално възможното наказание", декларира Тръмп.

Пентагонът мобилизира 500 допълнителни войници от Националната гвардия в столицата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 някой лъже

    2 0 Отговор
    Хехе щото по училищата все емигранти гърмят

    Коментиран от #5

    05:34 27.11.2025

  • 2 дончо местя го

    3 0 Отговор
    заслужавате тотално унищожение

    Коментиран от #3

    05:35 27.11.2025

  • 3 побърканяк

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "дончо местя го":

    рижавия го е страх да не му продупчат и другото ухо.

    05:38 27.11.2025

  • 4 Има зло

    0 0 Отговор
    Прави още войни, унищожавай още страни и бежанците много ще те "обичат"...

    05:50 27.11.2025

  • 5 Никой не лъже в случая

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    САЩ се разпада с нелегалната имиграция, както и Европа. Факт!
    Чест му прави на Дончо че подпукал и нашите "ЕС лидери" по този въпрос!
    Виж предната статия:
    "САЩ засилват натиска върху съюзниците по имиграционната политика"

    05:51 27.11.2025