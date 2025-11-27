Новини
Тайван започна координация със САЩ за мащабни оръжейни доставки

27 Ноември, 2025 07:49 830 12

Част от допълнителния бюджет за отбрана от 40 млрд. долара ще бъде насочен към покупки от американски компании

Тайван започна координация със САЩ за мащабни оръжейни доставки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тайван вече е провел предварителни разговори със Съединените щати относно въоръжението, което планира да закупи с част от допълнителния си отбранителен бюджет на стойност 40 милиарда долара. Това съобщи министърът на отбраната Уелингтън Ку, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Вчера президентът на Тайван Лай Чин-те представи новия разходен план за периода 2026-2033 г., с който подчерта решимостта на острова да засили отбранителните си способности на фона на нарастващата заплаха от страна на Китай.

Пекин разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия и през последните пет години значително засили военния и политическия натиск. Тайпе категорично отхвърля тези претенции.

В изявление пред журналисти в тайванската столица министър Ку уточни, че покупките от САЩ по естествен начин ще заемат съществен дял в новия план за разходи.
„Вече приключихме предварителната координация със Съединените щати по планирането на този проект за военни покупки“, заяви той.

По думите му Тайван вече е получил от Министерството на отбраната на САЩ информация за количествата въоръжение, ориентировъчните цени, графика на сделките и други ключови детайли, което показва готовността на Вашингтон да достави необходимите системи.

Подробности обаче няма да бъдат оповестявани, докато Конгресът на САЩ не получи официално уведомление, уточни министърът. Пентагонът не е отговорил веднага на запитването за коментар.

На фона на нарастващия натиск от страна на Вашингтон Тайван да увеличава собствените си разходи за отбрана - подобно на призивите към европейските съюзници - президентът Лай обяви още през август, че страната се стреми да повиши военния си бюджет до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 г.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 8 гласа.
  • 1 харесват украинският сценарий

    8 0 Отговор
    но в силно умален мащаб

    07:51 27.11.2025

  • 2 Шопо

    10 1 Отговор
    Тайван е китайски.

    Коментиран от #10

    07:59 27.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ПЪРВО ДАЙ ПАРИТЕ, ПА ПОСЛЕ ЩЕ ВИДИМЕ!

    08:06 27.11.2025

  • 4 Търновец

    0 3 Отговор
    Коренното население на Тайван са Полинезийци както в Южна Япония и най добре Тайван Япония и Южна Корея и Филипините да произвеждат заедно оръжие, може би и Тайланд. Напоследък Япония произвежда качествени оръжейни системи и дори продаде 11 фрегати на Австралия. А танковете на снимката са Американски и нямат външни активни защити срещу дронове и снаряди, Немските KF 51 имат три

    Коментиран от #5

    08:09 27.11.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Търновец":

    тъпите гейрманци нямат нищо

    Коментиран от #12

    08:12 27.11.2025

  • 6 Валенберг

    2 0 Отговор
    Четете глобалистките "медии", за да знаете Истината ахахах

    08:16 27.11.2025

  • 7 Съдбата на Тайван, ще е като на Украйна!

    4 1 Отговор
    Затова Китай и Русия си партнират и САЩ е в шах. Така започнаха и с Украйна, бутаха й фитили и оръжие, и виждаме резултата, сега ще видим същото и в Тайван, но там САЩ действат подмолно, не явно като в Украйна. В Тайван майдан няма да има, но оръжие ще се налива, затова САЩ се оттегля от Украйна.

    08:18 27.11.2025

  • 8 ВВП

    4 0 Отговор
    Смърт на всички проституиращи се пред глобалистите "демократи".

    08:21 27.11.2025

  • 9 Мишел

    6 0 Отговор
    Спешни приоритети: САЩ прекратиха доставките на оръжия за губещата Украйна, за да имат оръжие за война в Тайван .

    08:21 27.11.2025

  • 10 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Тайван е на глобалистите и техните "демократи".

    08:22 27.11.2025

  • 11 Демокрация

    4 0 Отговор
    Гласувате, гласувате и накрая пак евреин глобалист ви управлява МУАХАХАХХАХА

    08:23 27.11.2025

  • 12 Търновец

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хеми значи бензин":

    KF 51 и Леопард 2А8 са водещи танкове проектирани от Немски Италиански и Френски фирми, а Руският Армата никакъв не се чува. Американските танкове и транспортьори са морално стари и дори Американците усвояват Немската KF 41. Индия от години не е купувала оръжие от САЩ. Аз не разбирам Вашата бележка

    08:35 27.11.2025