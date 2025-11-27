Тайван започна координация със САЩ за мащабни оръжейни доставки

Тайван вече е провел предварителни разговори със Съединените щати относно въоръжението, което планира да закупи с част от допълнителния си отбранителен бюджет на стойност 40 милиарда долара. Това съобщи министърът на отбраната Уелингтън Ку, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Вчера президентът на Тайван Лай Чин-те представи новия разходен план за периода 2026-2033 г., с който подчерта решимостта на острова да засили отбранителните си способности на фона на нарастващата заплаха от страна на Китай.

Пекин разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия и през последните пет години значително засили военния и политическия натиск. Тайпе категорично отхвърля тези претенции.

В изявление пред журналисти в тайванската столица министър Ку уточни, че покупките от САЩ по естествен начин ще заемат съществен дял в новия план за разходи.

„Вече приключихме предварителната координация със Съединените щати по планирането на този проект за военни покупки“, заяви той.

По думите му Тайван вече е получил от Министерството на отбраната на САЩ информация за количествата въоръжение, ориентировъчните цени, графика на сделките и други ключови детайли, което показва готовността на Вашингтон да достави необходимите системи.

Подробности обаче няма да бъдат оповестявани, докато Конгресът на САЩ не получи официално уведомление, уточни министърът. Пентагонът не е отговорил веднага на запитването за коментар.

На фона на нарастващия натиск от страна на Вашингтон Тайван да увеличава собствените си разходи за отбрана - подобно на призивите към европейските съюзници - президентът Лай обяви още през август, че страната се стреми да повиши военния си бюджет до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 г.