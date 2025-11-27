Новини
Точно преди Коледа: Защо американците купуват по-малко
  Тема: Войната на митата

Точно преди Коледа: Защо американците купуват по-малко

27 Ноември, 2025 22:00 905 17

Частното потребление се стимулира най-вече от хората с високоплатена работа. Широките маси в САЩ сега обаче се въздържат от скъпи покупки.

Точно преди Коледа: Защо американците купуват по-малко - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американските потребители са започнали да ограничават покупките, а това определено е тревожен сигнал за икономиката, пише АРД. Американските компании предвидливо бяха натрупали достатъчно резерви от чуждестранни стоки още преди да влязат в сила новите мита на Тръмп.

Проблемът с митата

Но складовете междувременно са празни, а новият внос е свързан със значително по-големи разходи. Фирмата за производство и продажба на по-скъпи младежки облекла Abercrombie & Fitch, към която спада и марката Hollister, съобщава например, че вносът на нови дрехи я товари с 90 милиона долара допълнителни мита за тази година.

„Митата не променят вноса и износа просто така“, казва професорът икономист Самюъл Кортъм от Йейлския университет, цитиран от германската обществена медия. „Американският държавен дефицит спада, но тъй като цените растат по-силно от търсенето, икономическите загуби остават за сметка на американските потребители.“

Време за покупки и празници

В САЩ идва времето за традиционното пазаруване и празнуване – от този четвъртък с Деня на благодарността до Нова година. Семейните празненства съвпадат с дните на големи промоции, на които също с удоволствие се пазарува семейно.

Милиони служители ще си вземат свободен ден в „Черния петък“, за да се наредят с децата си на опашки пред магазините за компютри и облекло. Търговците в цялата страна примамват със специални намаления и нови линии продукти. Същевременно трескаво тече и търговията онлайн – във фирмите между Ню Йорк и Лос Анджелис служителите често прекарват голяма част от работното си време в търсене на изгодни оферти в компютъра, разказва АРД.

Данните на аналитичната компания „The Conference Board“ свидетелстват, че частното потребление се стимулира най-вече от хората с високоплатена работа. Широките маси в САЩ сега обаче се въздържат от скъпи покупки.

Настроението е помрачено

Заради споровете по държавния бюджет през есента липсваха средства за заплатите на държавните служители. В продължение на шест седмици 1,4 милиона служители на държавни ведомства изобщо не получаваха заплати, припомня германската обществена медия. Шътдаунът в тези институции даде отражение и на настроението в страната. Много от потърпевшите служители ще имат нужда от дълго време, за да компенсират икономическите загуби от периода, в който не са получавали заплата.

Официални данни за загубите през този период няма. Държавното Бюро за икономически анализи не е правило никакви нови разчети за потребителското поведение и инфлацията – наблюдателите могат да разчитат само на данните на отделните фирми и на допитванията.

Модната фирма Abercrombie & Fitch до момента е отбелязала ръст от седем процента в оборота, но не очаква следващо увеличение в търсенето по Коледа. Компанията за търговия с електроника Best Buy очаква само един процент ръст за тримесечието. А при 2,8 процента инфлация това означава реален спад, отбелязва АРД.

Оптимизмът на потребителите е малко

В края на октомври „The Conference Board“ отправи песимистичен поглед към бъдещето – от едно и бездруго ниско ниво очакванията на американците бяха спаднали още повече.

Сходни са и предвижданията от индекса, с който икономистите от Мичиганския университет мерят настроенията на потребителите. Последният регистриран от тях спад все още беше в рамките на възможната грешка, но за оптимизъм не може да става и дума, отбелязва германската обществена медия. „Потребителите продължават да са разочаровани от трайно високите цени и намаляващите доходи“, обобщава Джоан Хсу от Мичиганския университет.

Ниското търсене от страна на широки слоеве в населението хвърля в криза фирмите от търговията. Данните на Dow Jones се изчисляват на базата на борсовата доходност на 81 големи фирми, които предлагат потребителски стоки и услуги. Фактът, че тази година индексът значително спада точно преди Коледа, е необичаен – за момента той е нараснал само с един процент в сравнение с миналата година.

Автор: Инго Натузиус ARD


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Великата депресия

    14 5 Отговор
    пак ги напъна.

    Коментиран от #6, #8

    22:01 27.11.2025

  • 2 Митко

    11 1 Отговор
    Ако така продължава у нас, ще станем като швабите!

    22:04 27.11.2025

  • 3 Елементарно

    11 1 Отговор
    Немат кинти

    Коментиран от #4

    22:07 27.11.2025

  • 4 Ти да видиш

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Елементарно":

    Като у Русия са🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣😂🤣😂😂😂
    Откъде ви копат бе?

    Коментиран от #7

    22:11 27.11.2025

  • 5 Чувстват

    10 0 Отговор
    несигурност , а и вече това бясно пазаруване намалява , хората се преориентират към минимализъм !

    22:12 27.11.2025

  • 6 👇👇👇👇👇👇

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Великата депресия":

    Руснаците ще им пращат бензин.🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    22:13 27.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха хаха ха

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Великата депресия":

    Ама в САЩ няма купони и ергенски данък, както в Русия, нали?

    Коментиран от #11, #12

    22:13 27.11.2025

  • 9 Ха,ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "👇👇👇👇👇👇":

    Точно така става дефакто

    22:13 27.11.2025

  • 10 си дзън

    9 1 Отговор
    Сега дедо Дончо като им даде по 2000 долара от митата ще бъдат доволни.

    22:14 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха,ха,ха

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха хаха ха":

    Купони има в САЩ. Ергенско данък е патент на Германия. А Урсула иска да го въведе в целия ЕС

    22:16 27.11.2025

  • 13 Русия е създадена

    6 2 Отговор
    За да знаят другите народи как не трябва да се живее.

    22:23 27.11.2025

  • 14 Смешните нова телевизия и бтв

    3 2 Отговор
    картелите, ще ни казват по тв-то колко ще изядем какъв домат да си купим колко ще пием и как да спестим сметките за ток на коледа като си държим климатика на 18 градуса.После ще ни кажат от спестените пари да дарим по 100лв. за Българската коледа и по 300лв. Руските украйнци.Дарявайте си пари от тъпите реклами и предавания.

    Коментиран от #16

    22:25 27.11.2025

  • 15 ЦИРК

    0 1 Отговор
    Оставете САЩ и този лек намек, как Тръмп навредил на американците...

    Дайте аналогична статискиа в Германия и в ЕС. За България ще прочетем в НСИ огромен ръст, ама той е само в парично изражение не и в реална стока (като вдигнеш цените и гледаш само парите нормално нали?).

    22:30 27.11.2025

  • 16 ЦИРК

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Смешните нова телевизия и бтв":

    Кой въобще ги гледа тези измислени телевизии ? И БТВ и Нова искат огромни пари за права за излъчване, а предоставят пошла продукция и глупава пропаганда. От вашият план който плащате на оператора за телевизия поне 5 лева са само за тях.

    Отдавна трябваше операторите да не ги слагат в основния пакет, а да ги изнесат като опционален и който иска да си ги плаща. Е те тогава да видите как рейтинга им след година две щеше да е приравнен на БНТ4.

    22:46 27.11.2025

  • 17 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Все повече Американци обикалят около ритейл центровете в търсене на изхвърлени кашони ,с които да обновят спалното си помещение на тротоара .

    22:49 27.11.2025