Точно преди Коледа: Защо американците купуват по-малко

Американските потребители са започнали да ограничават покупките, а това определено е тревожен сигнал за икономиката, пише АРД. Американските компании предвидливо бяха натрупали достатъчно резерви от чуждестранни стоки още преди да влязат в сила новите мита на Тръмп.
Проблемът с митата
Но складовете междувременно са празни, а новият внос е свързан със значително по-големи разходи. Фирмата за производство и продажба на по-скъпи младежки облекла Abercrombie & Fitch, към която спада и марката Hollister, съобщава например, че вносът на нови дрехи я товари с 90 милиона долара допълнителни мита за тази година.
„Митата не променят вноса и износа просто така“, казва професорът икономист Самюъл Кортъм от Йейлския университет, цитиран от германската обществена медия. „Американският държавен дефицит спада, но тъй като цените растат по-силно от търсенето, икономическите загуби остават за сметка на американските потребители.“
Време за покупки и празници
В САЩ идва времето за традиционното пазаруване и празнуване – от този четвъртък с Деня на благодарността до Нова година. Семейните празненства съвпадат с дните на големи промоции, на които също с удоволствие се пазарува семейно.
Милиони служители ще си вземат свободен ден в „Черния петък“, за да се наредят с децата си на опашки пред магазините за компютри и облекло. Търговците в цялата страна примамват със специални намаления и нови линии продукти. Същевременно трескаво тече и търговията онлайн – във фирмите между Ню Йорк и Лос Анджелис служителите често прекарват голяма част от работното си време в търсене на изгодни оферти в компютъра, разказва АРД.
Данните на аналитичната компания „The Conference Board“ свидетелстват, че частното потребление се стимулира най-вече от хората с високоплатена работа. Широките маси в САЩ сега обаче се въздържат от скъпи покупки.
Настроението е помрачено
Заради споровете по държавния бюджет през есента липсваха средства за заплатите на държавните служители. В продължение на шест седмици 1,4 милиона служители на държавни ведомства изобщо не получаваха заплати, припомня германската обществена медия. Шътдаунът в тези институции даде отражение и на настроението в страната. Много от потърпевшите служители ще имат нужда от дълго време, за да компенсират икономическите загуби от периода, в който не са получавали заплата.
Официални данни за загубите през този период няма. Държавното Бюро за икономически анализи не е правило никакви нови разчети за потребителското поведение и инфлацията – наблюдателите могат да разчитат само на данните на отделните фирми и на допитванията.
Модната фирма Abercrombie & Fitch до момента е отбелязала ръст от седем процента в оборота, но не очаква следващо увеличение в търсенето по Коледа. Компанията за търговия с електроника Best Buy очаква само един процент ръст за тримесечието. А при 2,8 процента инфлация това означава реален спад, отбелязва АРД.
Оптимизмът на потребителите е малко
В края на октомври „The Conference Board“ отправи песимистичен поглед към бъдещето – от едно и бездруго ниско ниво очакванията на американците бяха спаднали още повече.
Сходни са и предвижданията от индекса, с който икономистите от Мичиганския университет мерят настроенията на потребителите. Последният регистриран от тях спад все още беше в рамките на възможната грешка, но за оптимизъм не може да става и дума, отбелязва германската обществена медия. „Потребителите продължават да са разочаровани от трайно високите цени и намаляващите доходи“, обобщава Джоан Хсу от Мичиганския университет.
Ниското търсене от страна на широки слоеве в населението хвърля в криза фирмите от търговията. Данните на Dow Jones се изчисляват на базата на борсовата доходност на 81 големи фирми, които предлагат потребителски стоки и услуги. Фактът, че тази година индексът значително спада точно преди Коледа, е необичаен – за момента той е нараснал само с един процент в сравнение с миналата година.
Автор: Инго Натузиус ARD
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Великата депресия
22:01 27.11.2025
2 Митко
22:04 27.11.2025
3 Елементарно
22:07 27.11.2025
4 Ти да видиш
До коментар #3 от "Елементарно":Като у Русия са🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣😂🤣😂😂😂
Откъде ви копат бе?
22:11 27.11.2025
5 Чувстват
22:12 27.11.2025
6 👇👇👇👇👇👇
До коментар #1 от "Великата депресия":Руснаците ще им пращат бензин.🤣🤣🤣
22:13 27.11.2025
8 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Великата депресия":Ама в САЩ няма купони и ергенски данък, както в Русия, нали?
22:13 27.11.2025
9 Ха,ха,ха
До коментар #6 от "👇👇👇👇👇👇":Точно така става дефакто
22:13 27.11.2025
10 си дзън
22:14 27.11.2025
12 Ха,ха,ха
До коментар #8 от "Хаха хаха ха":Купони има в САЩ. Ергенско данък е патент на Германия. А Урсула иска да го въведе в целия ЕС
22:16 27.11.2025
13 Русия е създадена
22:23 27.11.2025
14 Смешните нова телевизия и бтв
22:25 27.11.2025
15 ЦИРК
Дайте аналогична статискиа в Германия и в ЕС. За България ще прочетем в НСИ огромен ръст, ама той е само в парично изражение не и в реална стока (като вдигнеш цените и гледаш само парите нормално нали?).
22:30 27.11.2025
16 ЦИРК
До коментар #14 от "Смешните нова телевизия и бтв":Кой въобще ги гледа тези измислени телевизии ? И БТВ и Нова искат огромни пари за права за излъчване, а предоставят пошла продукция и глупава пропаганда. От вашият план който плащате на оператора за телевизия поне 5 лева са само за тях.
Отдавна трябваше операторите да не ги слагат в основния пакет, а да ги изнесат като опционален и който иска да си ги плаща. Е те тогава да видите как рейтинга им след година две щеше да е приравнен на БНТ4.
22:46 27.11.2025
17 Сатана Z
22:49 27.11.2025