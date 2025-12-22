Новини
Китай наложи мита до 42,7 процента върху млечни продукти от ЕС
  Тема: Войната на митата

22 Декември, 2025 10:24 578 4

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния продукт

Китай наложи мита до 42,7 процента върху млечни продукти от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9 до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември, съобщи в понеделник китайското Министерство на търговията, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСССР

    18 4 Отговор
    Всички се ЕСбават с Другарката Урсула, смелата гробокопачка на ЕСССР!

    10:28 22.12.2025

  • 2 БАЦЕ ЕООД

    18 2 Отговор
    в същото време ЕС не успя да затвори на Урсула сделката Меркосур, а фермерите в Европа са на протест .. Няма пари, няма да има и храна, няма работа извън сферата на услугите .. Чудно, Путин е виновен сигурно

    10:29 22.12.2025

  • 3 Китай ви каза

    15 1 Отговор
    Украйна ще потопи ЕС. Продължавайте в същия дух.
    Китай, Русия и САЩ ще довършат започнатото от Украйна.

    10:33 22.12.2025

  • 4 Лудият от портиерната

    9 0 Отговор
    Мисиииркккки, нещо за протестите в на фермерите в цяла евроха що не пишете? Не ви ли разрешават?

    10:41 22.12.2025

Новини по държави:
