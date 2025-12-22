Китай наложи мита до 42,7 процента върху млечни продукти от ЕС

Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9 до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември, съобщи в понеделник китайското Министерство на търговията, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.