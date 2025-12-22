САЩ са събрали над 235 млрд. долара приходи от митата на Тръмп

Белият дом съобщи, че от януари насам САЩ са събрали над 235 млрд. долара като приходи от митата, въведени като част от търговската политика на президента Доналд Тръмп, предаде БТА.
Данните бяха представени в коледно предаване на живо на канала на Белия дом в „ЮТюб“ (YouTube), в което администрацията изтъква и други свои постижения, включително в областта на миграционната политика и борбата с разпространението на фентанил, предаде ДПА.
В излъчването президентът Тръмп е представен като анимационен герой, седнал до коледна елха, като на екрана се появяват текстови блокове с различни статистики. Според съобщението от януари 2025 г. министерството на финансите на САЩ е събрало над 235 млрд. долара от митнически такси.
Посочената сума е малко по-висока от обявената по-рано от американските власти. Миналата седмица Агенцията за митнически и граничен контрол на САЩ съобщи за приходи от мита в размер на над 200 млрд. долара за периода от встъпването в длъжност на президента на 20 януари до 15 декември. Въпреки това резултатът остава под предварителните очаквания. През юли министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт прогнозираше, че приходите от мита могат да достигнат 300 млрд. долара до края на годината.
Междувременно Върховният съд на САЩ разглежда законността на митническата политика на администрацията. Делото е свързано с въпроса дали правителството е имало право да се позове на Закон за извънредно положение, за да наложи широк набор от мита срещу десетки търговски партньори, включително Европейския съюз. При неблагоприятно решение правителството може да бъде задължено да възстанови събраните приходи.
Остават неясноти и около обещаните от президента коледни чекове за военнослужещите. Миналата седмица Тръмп заяви, че всеки от около 1,5 млн. военнослужещи ще получи по 1776 долара, като средствата ще бъдат осигурени от приходите от мита. Според публикации на „Вашингтон поуст“ и други американски медии обаче финансирането за т.нар. „дивиденти за войниците“ всъщност идва от бюджет, одобрен от Конгреса за покриване на жилищни разходи на военнослужещите. По действащото законодателство президентът няма правомощия да разходва приходи от мита без одобрение от Конгреса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
