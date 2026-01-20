Новини
  Тема: Войната на митата

Заради САЩ и Тръмп: Ще извади ли ЕС "търговската базука"?

20 Януари, 2026 19:10 738 88

Доналд Тръмп заплашва с наказателни мита заради Гренландия. Ще извади ли ЕС "търговската базука"?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Спорът между Европейския съюз (ЕС) и САЩ относно Гренландия продължава да ескалира. Страните от ЕС обсъждат трескаво как да реагират на заплахата на Доналд Тръмп да наложи наказателни мита . В центъра на вниманието е един търговско-политически инструмент, който досега се използваше предимно като средство за възпиране: т.нар. търговска базука.

Какво е "търговска базука"

Но какво точно представлява този инструмент? Става дума за Anti-Coercion Instrument (ACI) или Инструмента за противодействие на принудата, който представлява мощно средство на търговската политика, с което ЕС може да реагира на икономическия натиск от държави извън Общността.

ACI влезе в сила на 27 декември 2023, но все още не е бил прилаган. Първоначално той беше насочен по-скоро към страни като Китай, а не към близки партньори и съюзници като Съединените американски щати , пише германската обществена медия АРД.

ACI дава възможност на Брюксел да предприеме различни ответни действия, в случай че трета държава използва търговски ограничения, за да принуди ЕС или отделни държави членки да вземат определено политическо решение . Такива практики се считат за "непозволено влияние върху суверенната свобода на вземане на решения" на ЕС и неговите държави членки.

ACI предоставя на ЕС правна рамка за търговски политически мерки, за да се бори целенасочено срещу държави, които изнудват други държави. При това ЕС може постепенно да увеличава натиска, разяснява АРД.

Ответни мита за вноса и износа от САЩ

В рамките на механизма ACI Европейският съюз би могъл да наложи контрамерки срещу вноса от САЩ, да ограничи достъпа на американските компании до европейския вътрешен пазар, да изключи американските компании от обществени поръчки в ЕС, както и да въведе контрол или ограничения върху износа за ключови индустрии и услуги.

Възможно е също така и селективно данъчно облагане на компаниите. "Това би позволило на ЕС да се насочи например към големите американски технологични компании", казва пред АРД икономистът от "Комерцбанк" Винсент Щамер.

Тези ответни мерки са замислени като последно средство, но могат да бъдат приложени и много бързо, ако е необходимо. Те трябва да бъдат пропорционални, целенасочени и ограничени във времето. Регламентът дава на Европейската комисия (ЕК) максимален срок от четири месеца, за да разследва евентуален случай на икономическа принуда. Въз основа на нейния доклад Съветът на ЕС взема решение – за което разполага с осем до десет седмици.

Не е необходимо единодушие в Съвета на ЕС

За да се активират контрамерките по механизма ACI, в Съвета на ЕС е необходимо само квалифицирано мнозинство. Тоест не е необходимо абсолютно единодушие – това е централен елемент на инструмента. Целта е да се избегнат блокади от отделни държави членки и да се даде възможност на ЕС да действа.

Освен това в рамките на ACI е възможно и сътрудничество с други засегнати страни, както и с партньори и съюзници, които споделят същите възгледи. Всичко това прави "търговската базука" многофункционален и потенциално изключително ефективен инструмент, който европейските дипломати понякога наричат "ядрена опция" в търговските спорове.

Франция е "за", други страни се колебаят

Но дали той наистина ще бъде използван? В ЕС дебатът по този въпрос е в разгара си. Френският президент Еманюел Макрон е един от най-големите поддръжници на ACI. Според него ситуацията е точно такава – Тръмп заплашва европейците с търговски мита в спора им за Гренландия.

Но не всички държави от ЕС са готови да се задействат незабавно, тъй като заплахите на Тръмп не засягат всички членки на ЕС. "Страни като Италия нямат икономически стимул да подновят търговския спор", подчертава икономистът Щамер. "Това вероятно ще затрудни активирането на ACI", смята той.

Ирландският министър-председател Мишел Мартин също направи доста резервирано изказване. Според него е "прекалено рано" да се прилага ACI. Вместо това първо трябва да се проведат разговори със САЩ, смята Мартин.

Нов фронт в митническия спор със САЩ?

"Търговската базука" на ЕС все още е далеч от това да бъде приложена. Но фактът, че водещи политици от Общността за първи път обсъждат сериозно използването на този мощен инструмент на търговската политика, показва колко напрегната е ситуацията – и колко много са се променили геополитическите координати по време на втория мандат на Тръмп. Ако ЕС наистина извади "търговската базука", това би отворило нов, безпрецедентен фронт в трансатлантическия търговски спор.

От самата Европейска комисия посочват, че основната цел на ACI е да оказва възпиращ ефект. Затова инструментът е най-успешен, когато не се налага да бъде използван.

Същевременно обаче натискът върху ЕС да остане надежден съюз се засилва. Инструментът срещу принудата беше създаден изрично, за да даде на ЕС по-голяма мощ в един все по-повлиян от политиката на силата свят и да улесни налагането на подходящи контрамерки срещу опити за икономически шантаж. Ако той не се използва дори когато една държава се опитва да наложи политическо решение в своя полза чрез масивни митнически заплахи, в крайна сметка рискува да се обезцени до обикновена символична политика, се казва още в публикацията на германската обществена медия АРД.

Автор: Ангела Гьопферт (ARD)


Германия
  • 1 стоян георгиев

    23 0 Отговор
    Видяхме я тая "базука" срещу Русия, оказа се мотика, която сами настъпиха 😂😂😂

    Коментиран от #8, #56

    19:12 20.01.2026

  • 2 КВА БАЗУКА КВИ 5 €

    22 0 Отговор
    ЕС ТОТАЛНО Е ПРИКЛЮЧИЛ,СТАНАХА ЗА ПОСМЕШИЩЕ ПРЕД ОСТАНАЛИЯ СВЯТ С ОЛИГОФРЕНСКИЯ ПОЛИТЕЛИТ.КОМИЧНИ ЧАК ТРАГИЧНИ.

    19:12 20.01.2026

  • 3 az СВО Победа 80

    12 1 Отговор
    ЕС и "търговска базука" е все едно магаре и Космос!

    Смях до пръсване!
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    19:14 20.01.2026

  • 4 Гръм и мълнии

    11 0 Отговор
    Напишете за двамата американски генерали, заловени от руснаците. Единият координирал спътникови координати, другият системите за ПВО.

    Коментиран от #19, #24

    19:16 20.01.2026

  • 5 Не...

    9 0 Отговор
    ще извади урсулски бузки.

    19:16 20.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    На Европа и е време не просто да приключи С Америка, а да ПРИКЛЮЧИ АМЕРИКА!
    Обаче за тая работа трябват политици с яки - и политици, с умения!

    19:16 20.01.2026

  • 7 Бай амед сиганина

    7 1 Отговор
    Този жълт шемет може да плаши само гаргите .Такъв президент срам за Америка

    19:16 20.01.2026

  • 8 георги стоянов

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    "базуката " срещу Русия фалира гиганта Газпром още през 2023, а сега Тръмп лови сенчестия флот на рашите. Русия и без "базука" си е беден парий. Дори да успее да продаде нещо инкогнито, то отива в сметката на олигарсите, така че самата Русия си остава пак от бедна по-бедна.
    😂😂😂

    Коментиран от #40, #50

    19:17 20.01.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    9 1 Отговор
    ЕС може да се опълчи на САЩ, само ако заяви, че сменя капиталистическата система със социалистическа, одържавяване на всичката икономика и селското стопанство.

    Коментиран от #14

    19:18 20.01.2026

  • 10 Руски колхозник

    10 0 Отговор
    Путин ги търпи, но Тръмп не ги жали.🤣

    Коментиран от #13, #21

    19:18 20.01.2026

  • 11 Eвропеец

    3 8 Отговор
    Трябва ли да ви казвам, че Европа е основала и САЩ и Русия? Трябва ли да ви казвам, че цял Свят говори на европейски езици и очевидно има основна причина затова!

    Светът не говори МОНГОЛСКИ, не говори АРАБСКИ, не говори КИТАЙСКИ - светът говори на езици произхождащи от ГРЪКО-ЛАТИНСКИЯ.

    Коментиран от #32

    19:19 20.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Работохолик

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Руски колхозник":

    Путин толкова може - импотент.

    Коментиран от #30, #31

    19:19 20.01.2026

  • 14 МАРКС и ЕНГЕЛСК

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    СССР фалира ли бе? Ха ха ха - къде е социалистическата система? По цял свят се срина, дори в Китай и в Куба няма социализъм.

    Коментиран от #20

    19:20 20.01.2026

  • 15 Много шум за нищо

    8 1 Отговор
    Поредната дъвка за обществото. Тръмп им предлага сделка, при това много добра, а те не искат. Той ги плаши с мита, сега те ще го плашат с мита и след месец всичко ще приключи. От 100км. си личи, че е театър с някаква друга цел, скоро ще се разбере.

    Коментиран от #69

    19:20 20.01.2026

  • 16 Рон Джереми

    7 0 Отговор
    ЕС ще извади на някому ...ура

    19:21 20.01.2026

  • 17 Пич

    6 1 Отговор
    Засега ЕС е извадил само "Базуката" ! И Тръмп я зарежда със задно пълнене !!!

    19:21 20.01.2026

  • 18 Само питам

    7 1 Отговор
    Каква базука ще извади Ес ? То само една запушена въздушна пушка остана , със запек.

    19:21 20.01.2026

  • 19 ЩЕ ПОЧАКАМЕ

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гръм и мълнии":

    КАКВИ ДВАМА ГЕНЕРАЛИ БЕ?

    РУСНАЦИТЕ ХВАНАХА 200 НАТО ГЕНЕРАЛИ В АЗОВСТАЛ! НЕ ДВАМА А ДВЕСТА!

    ВЕЧЕ ПЕТА ГОДИНА ЧАКАМЕ ДА ГИ ПОКАЖАТ!

    19:22 20.01.2026

  • 20 БОЛШЕВИК

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "МАРКС и ЕНГЕЛСК":

    СССР не е фалирал и нямаше как да фалира. СССР беше предаден и разтурен отвътре.

    Коментиран от #35

    19:22 20.01.2026

  • 21 Путин търпи и се снишава

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Руски колхозник":

    Защото не е в позиция да командва. Няма как да сравняваме Тръмп с Путин или САЩ с Русия. Разликата между тях е светлинни години !

    19:23 20.01.2026

  • 22 Оня с парчето

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 80":

    Харесваш ли поръсването?

    19:23 20.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гръм и мълнии":

    Руските колхозници воюват срещу армия от ГЕНЕРАЛ-МАЙОРИ и ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТИ. Ша знаеш, че в американската армия най-ниският чин е ГЕНЕРАЛ.

    В САЩ всички се раждат генерали. Даже Румен Радев отишъл в САЩ за 2 месеца на стаж и стана ГЕНЕРАЛ. И ти ако идеш в САЩ и на теб ще ти викаме ГЕНЕРАЛЕ от 7ма стая!

    Коментиран от #44, #54

    19:24 20.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Саманта

    9 1 Отговор
    Европа обърна палачинката след четири години празни обещания за поражението на Русия .
    В продължение на четири години европейските "лидери" се хвалеха и обявяваха неизбежното поражение на Русия в Украйна. Твърдяха, че за да се запази "международният ред, основан на правила", е необходимо да се лиши рускоезичното население от правото на самоопределение и то да остане в една държава, изкуствено създадена след Студената война и която то не подкрепя.

    Светът наблюдаваше как стотици хиляди мъже дават живота си – но за какво точно? За свещената чест на комика-президент Зеленски.

    Еманюел Макрон изведнъж заявява, че Европа трябва да "се ангажира отново" с Москва. "Зелевият крал" Фридрих Мерц признава, че мирното споразумение за Украйна "не може да работи без съгласието на Русия".

    19:24 20.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Западът загуби битката

    9 1 Отговор
    А битки, както видяхте, се печелят не просто на идеологическия фронт, където можеш да лъжеш себе си и останалите колкото си искаш. Русия спечели горещи битки, пречупвайки западното оръжие на реални фронтове в истинска война. Тръмп е на власт заради руските победи на бойно поле Украйна. Днес ЕС и НАТО са в невъзможен когнитивен и даже афективен дисонанс пак заради силата и мъжеството на Русия.

    Коментиран от #37

    19:25 20.01.2026

  • 30 Путин освен импотент

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Работохолик":

    Е епилиран педофил.Но педофилията в Блатария не се преследва от закона.

    Коментиран от #38

    19:25 20.01.2026

  • 31 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Работохолик":

    Путин е страничен наблюдател. А с Тръмп (САЩ) имаха брачен съюз .Сега е развода..Много шумен развод! Затова! Ако ти се развеждаш с жена ти така шумно,комшията ти ще е страничен наблюдател.Единственото,което няма да му е много комфортно при вашия развод,ще са вашите крясъци:)

    Коментиран от #53

    19:25 20.01.2026

  • 32 Към тази куха лейка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Eвропеец":

    Гръко-латинският език не е отделен език, а по-скоро описва връзката и влиянието между гръцкия и латинския, които са два отделни индо-европейски езика, но с огромно културно наследство и връзки, като гръцкият служи за основа на много европейски азбуки, включително латинската, и е източник на множество думи и в двата езика.

    19:26 20.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Доналд Тръмп

    4 0 Отговор
    ЕС ще извади базуката Отвори Бу33 Kии вървящ в комплект с употребата на високоустойчив силиконов лубрикант !Па що да не се пробвам ?

    19:26 20.01.2026

  • 35 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "БОЛШЕВИК":

    ДА бе да бе... да речем, че са го предали... щом са го предали, значи е бил слаба работа, боклук, бездарна система...

    ...и не е фалирал, само дето просеха пари от САЩ да не гладуват.

    Жигулата най-великият автомобил. Съветският Електрон - най-електрония телевизор. Съветският МРАЗ най-замръзналият хладилник.

    Коментиран от #65

    19:26 20.01.2026

  • 36 мутра

    5 0 Отговор
    Аз вярвам само на Асан Агов и Тагаренко!

    19:26 20.01.2026

  • 37 1426 дни

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Западът загуби битката":

    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    19:26 20.01.2026

  • 38 Само питам

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Путин освен импотент":

    Да не говориш за баща си ?

    19:27 20.01.2026

  • 39 Всичко е игра

    3 0 Отговор
    на Тръмп да си сваля биткойна да купи евтино и после да го надува.

    19:27 20.01.2026

  • 40 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "георги стоянов":

    Тъп си, чиче! Не се напъвай 😂

    19:27 20.01.2026

  • 41 ха ха ха ...

    6 2 Отговор
    Козляците изтрешеа и като нема какво да кажат почват с обидите ...козляшка им работа ...ама да знаят че всичко се пази ...

    19:28 20.01.2026

  • 42 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Квиченето в Евро кочината е започнало

    19:28 20.01.2026

  • 43 Кожена Базука с два коша

    8 2 Отговор
    Базуката е на Тръмп и вече наполовина ви е навяната отзад, скъпи евраци!

    19:28 20.01.2026

  • 44 Тити

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха ха":

    Тихоо !Тихо πррр ∆ лйоооо ,освен че не си компетентентен си и доста тпппп .

    19:28 20.01.2026

  • 45 Орешников

    4 1 Отговор
    Нещо не искат да им ходя на гости

    Коментиран от #60

    19:28 20.01.2026

  • 46 Софиянец

    5 1 Отговор
    Базуката се оказа вибратор 🏳️‍🌈

    19:28 20.01.2026

  • 47 Компоти и Компютри

    5 1 Отговор
    Не било Базука, а Бузки. И нямало да я вади, а ще ги разтваря. Това е то - ЕС.

    19:30 20.01.2026

  • 48 Срещата в Аляска

    3 1 Отговор
    не беше организирана там случайно от Тръмп. Това беше поредно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. Срещата трябвашеда е в ОАЕ, където искаше Путин, а не в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците.

    Коментиран от #59

    19:30 20.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "георги стоянов":

    сине от малък си свикнал да сокаш бибека .продължавай в същия тон .само успехи те очакват ...хахах .

    19:31 20.01.2026

  • 51 козляци , първо мислете ...

    4 1 Отговор
    Москва и Вашингтон държат отворена линия за преговори за Балканите...

    Нищо по-естествено от това Русия да си върне всестранното присъствие на Балканите при очакваната политическа промяна. Нещо повече, без непосредственото съдействие на Русия просто е невъзможна промяната, защото зациклянето, в което сме изпаднали с местните й назначенци, с всеки изминал час тормози развитието ни. Всякакви останали приказки за "промяна", излезли от устите на прозападни тамагочита, просто ги игнорирайте.

    19:32 20.01.2026

  • 52 Деций

    2 1 Отговор
    ЕС нищо не може да извади,но САЩ може да ги занули когато пожелае.200% мита на коли,вина, сирена, зехтин и прочие стоки+ вдигане на цените на Газ и Петрол със 100%.Мишки,нищо нямат ,а щели базука да вадят.Много са лесни за оправяне ,утре една бомба на газопровода от Норвегия и ледена епоха .САЩ могат да върнат Европа в каменната ера.Или ще коленичат и ще признаят васалитет към САЩ или на килимчето в Кремъл по ниски от тревата лижещи обувките на Путин.С тези невнятни и прости женици са такова дъно,е са чудя как е възможно да се доберат до подобни позиции.

    19:32 20.01.2026

  • 53 Путин изобщо не е

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    страничен наблюдател. Русия търпи непрекъснати унижения от САЩ, но с нищо не може да противодейства на такава могъща световна суперсила като Америка. Факт.

    Коментиран от #57

    19:32 20.01.2026

  • 54 Коуега

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха ха":

    Спирай червените гъби

    19:32 20.01.2026

  • 55 Пак аз

    3 1 Отговор
    Русофилчета да знаят, че следващият месец токът ще се плаща с евраци.

    Коментиран от #76, #82

    19:33 20.01.2026

  • 56 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на проходи, ситуацията става още по-трудна. "

    Коментиран от #63, #68

    19:33 20.01.2026

  • 57 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Путин изобщо не е":

    В кой клас си?

    19:33 20.01.2026

  • 58 дедо Горио

    2 1 Отговор
    Метриала у Бг на най -ниску нево,глидай ги е кументуарищити -кохи повече от кохуто!Как ше я кираме .Тарикатети са много.Метриала кух ,кух даже от хоситити.

    19:34 20.01.2026

  • 59 Прудльооо

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Срещата в Аляска":

    Кво ми се правиш на отворенгяс ,вчера ми сммммка ....я за 5 €врака почти 15мин .На младини ми викаха Спийди Гонзалес ,а сега Бавният Хари !

    19:34 20.01.2026

  • 60 Голям смях и измама има с тези Орешници

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Орешников":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    😆

    Коментиран от #64, #67

    19:35 20.01.2026

  • 61 истината..

    2 0 Отговор
    единствената армия, която умее да воюва реално и да превзема в условията на съвременната война, си остава руската ...

    19:35 20.01.2026

  • 62 УЖАС

    1 0 Отговор
    БАЗУКИТЕ ИМ СА МЕКИ.

    19:36 20.01.2026

  • 63 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Не знаех че има тссси ганни с име Мишел ,но винаги приемам новите неща .

    19:36 20.01.2026

  • 64 измама ,измама...

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    ...ама на гол г ..ъз си е живо е ва не ...да не влиза...

    Коментиран от #73

    19:36 20.01.2026

  • 65 БОЛШЕВИК

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха ха ха":

    България както страна от соц блока по времето на социализма изгради мощни селски кооперативи и стопанства с млечни пояси около големите градове. Създадоха огромни заводи, фабрики и модерни предприятия. Имаше ред, чистота и спокойствие по градовете и селата. След 1989г. България я върнаха с един век назад, по селата се върнаха магаретата по раздробените нивички и чукари, унищожиха заводи и фабрики, почна гаражната икономика, мизерия и безработица, грабеж на спестяванията и голяма престъпност и така вече 36 години.

    Коментиран от #70

    19:37 20.01.2026

  • 66 руската мечка

    3 2 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    19:37 20.01.2026

  • 67 АсанБГ

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    Пробвай моите Орешници в комплект с ромска наденица ,муцка 👄 ,гарантирам ти че ще се влюбиш мило

    Коментиран от #72

    19:39 20.01.2026

  • 68 ха ха ха ....

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Спасявай се…Докато си още цял….Иначе….Ще те Изядат Жив….Твоите….

    Изобщо не те бива за анализатор ...

    МВФ класира Руската икономика на четвърто място .....

    19:39 20.01.2026

  • 69 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Много шум за нищо":

    Двама се карат САЩ и Европа, а накрая пак Русия ще пострада както винаги !😂

    19:39 20.01.2026

  • 70 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "БОЛШЕВИК":

    Има за цел винаги глупака.

    19:39 20.01.2026

  • 71 забрай

    0 2 Отговор
    ЕС ръководен от жени и розови понита ли ще се опънат на Тръмп и Путин

    Коментиран от #79

    19:40 20.01.2026

  • 72 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "АсанБГ":

    Кар ан тийте

    19:40 20.01.2026

  • 73 Самите руснаци го потвърдиха

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "измама ,измама...":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😆

    Коментиран от #77, #87

    19:40 20.01.2026

  • 74 потника вместо да пази украйна

    2 1 Отговор
    През цялото време се занимаваме с щенията на датското кралство. Не знам защо.
    Също и с границите на Ес които пазел ??!!

    19:40 20.01.2026

  • 75 Европеец

    2 0 Отговор
    "Ще извади ли ЕС "търговската базука"

    Каква базука ще извади фалиралия ЕС - те вече нищо не произвеждат а още по-малко американците купуват от тях. И как ще се конкурират с американците като им спрат петрола и газта - те се скараха с Русия и от там няма. Китай ги надмина даже и при автомобилите да не говорим за другото че в Европата заради наведени "евроатлантици" даже и телефони не се произвеждат а да не говорим за чипове.

    Май Урсулите ще трябва да крадат перални от Украйна че да има какво да слагат на Голфовете. До къде ни докараха тези наведени мал.оум.ници.

    19:40 20.01.2026

  • 76 Икономист

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пак аз":

    Ами на теб ква ти е далаверата в случая като обикаляш кофите ?

    19:41 20.01.2026

  • 77 шики мики....

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Самите руснаци го потвърдиха":

    Вервай още в задгробния живот ... и дедо Коледа ..

    19:41 20.01.2026

  • 78 УдоМача

    2 1 Отговор
    Европейците ще умират във войните. потърсете в Интернет кой го е казал..

    Коментиран от #84

    19:41 20.01.2026

  • 79 Забрай

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "забрай":

    Руската кочина е ръководена от импотент и алкохолици.

    Коментиран от #83

    19:41 20.01.2026

  • 80 Уса

    2 1 Отговор
    Базуката е отрязана ще извади някой заклещен банан или по лошо

    19:41 20.01.2026

  • 81 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Абе то лесно се вади "Базука", проблема започва когато ти я заврат в задното отверстие..., следва едно дълго и нечленоразделно "Оооооох..."!!!

    19:42 20.01.2026

  • 82 Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пак аз":

    Вече не ни викат на протести, посолството фалира, нито кеш, нито сандвичи ни дават. Аз съм съгласен в краен случай и рубли да ми дават, ама нямало.

    19:42 20.01.2026

  • 83 Кирил Петков

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Забрай":

    Ти кой беше бе Утре Пак анонимен ,че нещо не моаа се сетяя ?

    19:43 20.01.2026

  • 84 Да де

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "УдоМача":

    4 години засега умират руснаци.Ама те не са европейци.

    19:43 20.01.2026

  • 85 относно атлантическите пингвинчета

    3 0 Отговор
    Ами ще ви го обясня по точки, защото очевидно сте жълто-розово пони, а там има дефицит на интелект и колкото по-просто, толкова по-добре!

    1. Оръжейните компании ще се видят с много пари и с кеф ще ги усвоят.

    2. На плебса ще му бъдат изтръскани джобчетата в името на демокрацията и справедливостта.

    3. Едни бюрократчета в Брюксел ще приберат едни големи комисионни.

    4. 1 500 000 хиляди украинци ще умрат за да оправдаят печалбите, те така или иначе щели да умрат ;-)!

    5. Руските колхозници ще си вземат част от Украйна, както са планирали.

    6. Парите НИТО Украйна, НИТО Русия някога ще ги върне.

    19:43 20.01.2026

  • 86 Ами

    2 0 Отговор
    Над 90% от въглеводородите които ЕС използва са внос.
    Дори и основният им доставчик да не е САЩ, почти всички
    плащания преминават през разплащателната система на САЩ.
    Така че единственото решение за ЕС е сделка с Русия.
    Но в настоящата ситуация само можем да гадаем какви условия ще постави
    Русия на ЕС за да има подобна сделка. Ако въобще се стигне до преговори :)

    19:43 20.01.2026

  • 87 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Самите руснаци го потвърдиха":

    "Поредната атака с Орешник отново неуспешна"

    А от посолството не ти ли казаха кое му беше неуспешното на удара или нямаше време да ти разясняват подробности.

    19:44 20.01.2026

  • 88 Жеко

    1 0 Отговор
    Зеленски още не е разбрал, че Тръмп не го брой за жив и че Саш вече не се интересуват от Украйна. Скоро украинците ще попитат Зеленски " кон боб яде ли ", а неговите приятели от Ес ще го черпят една студена вода, а Путин седи и гледа сеир.

    19:45 20.01.2026

