Издъхна военнослужещата Сара Бекстром, простреляна от афганистанеца край Белия дом, колегата й се бори за живота си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военнослужещата Сара Бекстром от Националната гвардия, която беше тежко ранена от афганистански гражданин близо до Белия дом, е починала в болницата, в която е била приета, предадоха световните агенции.

"Сара Бекстром от Западна Вирджиния, един много уважаван човек, един млад и чудесен човек, започнала службата си през юни 2023 г., забележителна във всички отношения, ни напусна. Тя вече не е сред нас“, заяви Тръмп в телевизионно обръщение.

Той каза, че другият ранен военен от Националната гвардия се бори за живота си. „Той е в много сериозно състояние. Той се бори за живота си и се надяваме да получим добри новини за него“, заяви Тръмп.

Президентът също така заяви, че нападателят, ранен по време на престрелка при атаката, е в болница, в сериозно състояние.

Починалата Сара Бекстром беше на 20 години. Раненият член на Националната гвардия е Андрю Уолф на 24 години.

Нападателят беше идентифициран като 29-годишният Рахманула Лаканвал.

Полицията е претърсила няколко обекта във връзка с нападението, сред които е и къща в щата Вашингтон, свързана с нападателя. Полицаите са иззели много електронни устройства от жилището, в това число айпади, мобилни телефони и лаптопи. Разпитани са и близки на нападателя.

Той е прекосил с кола цялата страна, от щата Вашингтон до федералната столица Вашингтон, за да стреля по двамата военни от Националната гвардия, патрулиращи край Белия дом.

Преди години афганистанецът е бил част от подкрепяно от ЦРУ военно звено в Афганистан. После е пристигнал в САЩ през 2021 г. по програма за пренастаняване на афганистанци, сътрудничили на САЩ.

САЩ ще преразгледат зелените карти, предоставени на граждани на страни, дефинирани като „пораждащи безпокойство“, предадоха световните агенции.

Решението е взето след атаката, извършена във Вашингтон от афганистански гражданин срещу членове на американската Национална гвардия. Новината обяви американската агенция по въпросите на имиграцията – Американска служба за имиграция и натурализация.

Директорът на ведомството Джойзеф Едлоу заяви, че съгласно инструкции на президента на САЩ Доналд Тръмп, той е разпоредил пълно и щателно преразглеждане на всяка една зелена карта, издадена на чуждестранен гражданин, идващ от страни, за които се смята, че пораждат безпокойство. В отговор на въпрос на Франс прес за кои страни става дума, ведомството препрати към президентската прокламация от юни, с която се налага забрана за влизане в САЩ или визови ограничения на гражданите на 19 държави. Тези страни са Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан, Бурунди, Йемен, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на САЩ, че германската миграционна политика си е германска работа, предаде ДПА.

"Не се нуждаем от поучаване отвън", каза Мерц в отговор на директива от американския Държавен департамент към държавните служители в западните страни да работят за по-стриктна миграционна политика.

"Миграционната политика си е наша работа и ние решаваме по този въпрос, както смятаме за правилно“, заяви Мерц. „И във Федерална република откакто това правителство беше съставено, ние сме на прав път по този въпрос“, добави Мерц.

Миграцията се превърна в политически деликатен въпрос, особено след като правителството на Мерц насърчи политика на по-голям миграционен контрол в сравнение с неговите предшественици.

Миналата седмица в "Екс" Държавния департамент на САЩ публикува текст, в който американски официални представители бяха призовани да приканят правителствата на западните страни да вземат решителни мерки, за да защитят гражданите от опасностите на масовата миграция. "Масовата миграция представлява екзистенциална заплаха за западната цивилизация и подкопава стабилността на ключови американски съюзници“, се казваше в текста.