Тръмп: Нелепо е Русия да има 48 ледоразбивача, а ние един...

Тръмп: Нелепо е Русия да има 48 ледоразбивача, а ние един...

28 Ноември, 2025 05:26, обновена 28 Ноември, 2025 05:35 1 113 22

Вашингтон очаква 11 кораба за пробиване на морските пътища от Финландия

Тръмп: Нелепо е Русия да има 48 ледоразбивача, а ние един... - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че САЩ изостават значително от Русия по брой ледоразбивачи.

„Нямахме нито един, сега имаме един. Русия има 48, а ние имаме един. Това е просто нелепо“, каза той в коментар, излъчен от Белия дом.

Изграждането на един ледоразбивач в САЩ би струвало колкото поръчката на единадесет ледоразбивача от Финландия, допълни Тръмп.

„Поръчахме 11 ледоразбивача от Финландия. Ако построим един, той ще ни струва почти колкото 11. И всеки от тези 11 ще е много по-добър от него. Не изглежда като добър вариант“, каза той.

В началото на октомври, по време на среща с финландския си колега Александър Стуб, президентът на САЩ обяви, че Вашингтон ще закупи 11 ледоразбивача от Финландия.

През юли Стуб обяви, че страната му ще достави на САЩ няколко ледоразбивача преди края на президентския мандат на Тръмп през 2029 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Гориил

    15 6 Отговор
    СССР инвестира стотици милиони долари в корабостроителната индустрия на малката Финландия. Финландия имаше ангажименти към Москва за строителство на ледоразбивачи, но не успя да изпълни програмата и не предложи компенсация.

    Коментиран от #2, #3, #4

    05:40 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гаврил

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    И откъде намери СССР стотици милиони долари? Или всички копейки само привидно са срещу доларите

    Коментиран от #19

    05:51 28.11.2025

  • 4 оня с коня

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    А къде е бил Акъла на СССР преди да инвестира тия Пари в Корабостроенето на Финландия ДА ПРЕДПОЛОЖИ,че Малката държява няма да може да изпълни Програмата?А същите тия Гламочи от СССР не ни ли заповядаха на предоставим по времето на Живков Оръжия на Ирак за няколко Милиарда Долара на "Честна дума",които пари така и не видяхме?Цели 45г ни управляваха тия ТЪПИ Московски Велможи като ни докараха НА 2 ПЪТИ до фалит,сега ИСКАТ ПАК!

    Коментиран от #6, #7, #8, #9

    05:52 28.11.2025

  • 5 пешо

    6 0 Отговор
    купувайте от русия

    05:52 28.11.2025

  • 6 Гориил

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Как не те е срам да питаш такова нещо ,ние винаги сме били лоялни към нашите братя славяни. Те ни освободиха от турско робство. Ако не бяха те, днес щеше да говориш турски. Да живее нашия брат славянин

    Коментиран от #10

    05:58 28.11.2025

  • 7 Мурка

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    a kak инженер ХИМИК стана БАНКЕР за 3 дена

    Коментиран от #11

    06:01 28.11.2025

  • 8 Б Машалов

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    къде са ДОЛАРИТЕ на бившата външно търговска банка-----драгалевския сиган ще каже ли

    06:06 28.11.2025

  • 9 трол

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Кобилкин, стига простей-"България получава 360 млн. долара от дълга на Ирак. Днес парите ще бъдат преведени и до дни ще влязат в бюджета".
    България е първата страна, която уреди вземанията си чрез едно плащане в брой.
    В края на 2004 г. Ирак подписа меморандум с кредиторите от Парижкия клуб за редуциране на дългове по схема: 80% опрощаване и разсрочване на останалите 20% за 23 години с 6-годишен гратисен период.
    До 2004 г. дългът на Ирак към България беше определен на $1.860 млрд. Но в края на 2007 г. Ирак прие нов актуализиран размер на задълженията си от $3.51 млрд., а българската страна прие коефициент на директно изплащане на дълга от 10.25 цента за долар.

    06:07 28.11.2025

  • 10 оня с коня

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Освободила ни е Русия от Турците заради Черните ни очи и щото сме били славяни?Първо не сме Славяни а сме потомци на Прабългарите и по-важното- Освободи ли са ни за да ни ЗАВЛАДЕЯТ ТЕ по простата причина че Географското положение на Страната ни е възлово на Балканите.Та предлагаш да живеел нашия "Брат Славянин" - ами да си живее,но да не си и помисля да ни прави Задунайска Губерния!

    Коментиран от #17

    06:09 28.11.2025

  • 11 Ти остави...!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мурка":

    Ами и ,,инженер ХИМИК" е толкова,колкото и ,,Банкер"...!
    Само такъв е дипломиран,но без стаж по специалността...!

    06:12 28.11.2025

  • 12 ИНИТЕ ИНВЕСТИРАТ В ПРОПАГАНДА

    1 0 Отговор
    И В ТИПОВЕ КАТО ШИШИ И БОКО А ДРУГИТЕ ИНВЕСТИРАТ В УЧИЛИЩА И БОЛНИЦИ ОПАСАЛИ ЦЕЛИЯ АФГАНИСТАН ДО 1970 ИНВЕСТИРАТ В ЗАПАДНАЛИ ДЪРЖАВАИ КАТО ФИНЛАНДИЯ В КОИТО ОСВЕН БРАДВИ И РЪЧНИ ТРИОНИ НЯМАШЕ НИИИИИУУУУЩУУ ДРУГОООО....

    06:13 28.11.2025

  • 13 Миролюб Войнов, аналитик

    2 3 Отговор
    Нелепо е Русия Четири Года да "превзема" Покровск, а С.А.Щ за един ден да капитулират Иран !!!
    Долавяте ли разликата ? 😁

    Коментиран от #21

    06:14 28.11.2025

  • 14 А вие имате общо

    1 2 Отговор
    21 самолетоносача и хеликоптероносача, а Русия няма ни един.Не се ли гордеете?

    Коментиран от #18

    06:15 28.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Ти си се отрекъл от корените си,ние сме славяни.Както и руснаците, сърбите....ние сме славянски братя. Жалко че сорос ви проми мозъците и се отрекохте от вашите корени.

    Коментиран от #20, #22

    06:25 28.11.2025

  • 18 Чети бе човек?!

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "А вие имате общо":

    Русия имат един самолетоносач...

    06:26 28.11.2025

  • 19 иван костов

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гаврил":

    Извади си главата от задните части и много неща ще ти станат ясни!

    06:28 28.11.2025

  • 20 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Не ми налагай Русофилското си мнение- отдавна не сме Милиционеро- Социализъм ,а с пошлия Т.живковски Лозунг "Българо-съветската дружба за нас е като слънцето и въздуха за всяко живо същество" с удоволствие ще си избърша задните части.

    06:31 28.11.2025

  • 21 Войно Миролюбов

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Нелепо е САЩ да води цели 20 години война(1955-1975) с един ...Виетнам...!
    И накрая,като в Афганистан,да го напуснат в свински тръс,подгонени от голите и боси Виетнамчета,въоръжени с копие,лък и стрели...!

    06:35 28.11.2025

  • 22 Сесесере

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    В България няма славяни! И кой туй славяни, аре обясни да се знае?

    06:40 28.11.2025