Тръмп: Нелепо е Русия да има 48 ледоразбивача, а ние един...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че САЩ изостават значително от Русия по брой ледоразбивачи.

„Нямахме нито един, сега имаме един. Русия има 48, а ние имаме един. Това е просто нелепо“, каза той в коментар, излъчен от Белия дом.

Изграждането на един ледоразбивач в САЩ би струвало колкото поръчката на единадесет ледоразбивача от Финландия, допълни Тръмп.

„Поръчахме 11 ледоразбивача от Финландия. Ако построим един, той ще ни струва почти колкото 11. И всеки от тези 11 ще е много по-добър от него. Не изглежда като добър вариант“, каза той.

В началото на октомври, по време на среща с финландския си колега Александър Стуб, президентът на САЩ обяви, че Вашингтон ще закупи 11 ледоразбивача от Финландия.

През юли Стуб обяви, че страната му ще достави на САЩ няколко ледоразбивача преди края на президентския мандат на Тръмп през 2029 г.