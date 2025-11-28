Тръмп: Нелепо е Русия да има 48 ледоразбивача, а ние един...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че САЩ изостават значително от Русия по брой ледоразбивачи.
„Нямахме нито един, сега имаме един. Русия има 48, а ние имаме един. Това е просто нелепо“, каза той в коментар, излъчен от Белия дом.
Изграждането на един ледоразбивач в САЩ би струвало колкото поръчката на единадесет ледоразбивача от Финландия, допълни Тръмп.
„Поръчахме 11 ледоразбивача от Финландия. Ако построим един, той ще ни струва почти колкото 11. И всеки от тези 11 ще е много по-добър от него. Не изглежда като добър вариант“, каза той.
В началото на октомври, по време на среща с финландския си колега Александър Стуб, президентът на САЩ обяви, че Вашингтон ще закупи 11 ледоразбивача от Финландия.
През юли Стуб обяви, че страната му ще достави на САЩ няколко ледоразбивача преди края на президентския мандат на Тръмп през 2029 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #2, #3, #4
05:40 28.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гаврил
До коментар #1 от "Гориил":И откъде намери СССР стотици милиони долари? Или всички копейки само привидно са срещу доларите
Коментиран от #19
05:51 28.11.2025
4 оня с коня
До коментар #1 от "Гориил":А къде е бил Акъла на СССР преди да инвестира тия Пари в Корабостроенето на Финландия ДА ПРЕДПОЛОЖИ,че Малката държява няма да може да изпълни Програмата?А същите тия Гламочи от СССР не ни ли заповядаха на предоставим по времето на Живков Оръжия на Ирак за няколко Милиарда Долара на "Честна дума",които пари така и не видяхме?Цели 45г ни управляваха тия ТЪПИ Московски Велможи като ни докараха НА 2 ПЪТИ до фалит,сега ИСКАТ ПАК!
Коментиран от #6, #7, #8, #9
05:52 28.11.2025
5 пешо
05:52 28.11.2025
6 Гориил
До коментар #4 от "оня с коня":Как не те е срам да питаш такова нещо ,ние винаги сме били лоялни към нашите братя славяни. Те ни освободиха от турско робство. Ако не бяха те, днес щеше да говориш турски. Да живее нашия брат славянин
Коментиран от #10
05:58 28.11.2025
7 Мурка
До коментар #4 от "оня с коня":a kak инженер ХИМИК стана БАНКЕР за 3 дена
Коментиран от #11
06:01 28.11.2025
8 Б Машалов
До коментар #4 от "оня с коня":къде са ДОЛАРИТЕ на бившата външно търговска банка-----драгалевския сиган ще каже ли
06:06 28.11.2025
9 трол
До коментар #4 от "оня с коня":Кобилкин, стига простей-"България получава 360 млн. долара от дълга на Ирак. Днес парите ще бъдат преведени и до дни ще влязат в бюджета".
България е първата страна, която уреди вземанията си чрез едно плащане в брой.
В края на 2004 г. Ирак подписа меморандум с кредиторите от Парижкия клуб за редуциране на дългове по схема: 80% опрощаване и разсрочване на останалите 20% за 23 години с 6-годишен гратисен период.
До 2004 г. дългът на Ирак към България беше определен на $1.860 млрд. Но в края на 2007 г. Ирак прие нов актуализиран размер на задълженията си от $3.51 млрд., а българската страна прие коефициент на директно изплащане на дълга от 10.25 цента за долар.
06:07 28.11.2025
10 оня с коня
До коментар #6 от "Гориил":Освободила ни е Русия от Турците заради Черните ни очи и щото сме били славяни?Първо не сме Славяни а сме потомци на Прабългарите и по-важното- Освободи ли са ни за да ни ЗАВЛАДЕЯТ ТЕ по простата причина че Географското положение на Страната ни е възлово на Балканите.Та предлагаш да живеел нашия "Брат Славянин" - ами да си живее,но да не си и помисля да ни прави Задунайска Губерния!
Коментиран от #17
06:09 28.11.2025
11 Ти остави...!
До коментар #7 от "Мурка":Ами и ,,инженер ХИМИК" е толкова,колкото и ,,Банкер"...!
Само такъв е дипломиран,но без стаж по специалността...!
06:12 28.11.2025
12 ИНИТЕ ИНВЕСТИРАТ В ПРОПАГАНДА
06:13 28.11.2025
13 Миролюб Войнов, аналитик
Долавяте ли разликата ? 😁
Коментиран от #21
06:14 28.11.2025
14 А вие имате общо
Коментиран от #18
06:15 28.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гориил
До коментар #10 от "оня с коня":Ти си се отрекъл от корените си,ние сме славяни.Както и руснаците, сърбите....ние сме славянски братя. Жалко че сорос ви проми мозъците и се отрекохте от вашите корени.
Коментиран от #20, #22
06:25 28.11.2025
18 Чети бе човек?!
До коментар #14 от "А вие имате общо":Русия имат един самолетоносач...
06:26 28.11.2025
19 иван костов
До коментар #3 от "Гаврил":Извади си главата от задните части и много неща ще ти станат ясни!
06:28 28.11.2025
20 оня с коня
До коментар #17 от "Гориил":Не ми налагай Русофилското си мнение- отдавна не сме Милиционеро- Социализъм ,а с пошлия Т.живковски Лозунг "Българо-съветската дружба за нас е като слънцето и въздуха за всяко живо същество" с удоволствие ще си избърша задните части.
06:31 28.11.2025
21 Войно Миролюбов
До коментар #13 от "Миролюб Войнов, аналитик":Нелепо е САЩ да води цели 20 години война(1955-1975) с един ...Виетнам...!
И накрая,като в Афганистан,да го напуснат в свински тръс,подгонени от голите и боси Виетнамчета,въоръжени с копие,лък и стрели...!
06:35 28.11.2025
22 Сесесере
До коментар #17 от "Гориил":В България няма славяни! И кой туй славяни, аре обясни да се знае?
06:40 28.11.2025