Новини
Свят »
Израел »
Израел провежда операция в Южна Сирия срещу заподозрени членове на „Джемаа Исламия“

Израел провежда операция в Южна Сирия срещу заподозрени членове на „Джемаа Исламия“

28 Ноември, 2025 09:16 588 3

  • израел-
  • сирия

Според сирийската страна има жертви сред цивилни, включително жени и деца

Израел провежда операция в Южна Сирия срещу заподозрени членове на „Джемаа Исламия“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са провели операция в южната част на Сирия с цел арест на заподозрени, предават Ройтерс и Франс прес. Задържаните в село Бейт Джин са членове на организацията „Джемаа Исламия“, съюзник на „Хамас“, предава БТА.

Операцията идва след няколкоседмично събиране на разузнавателна информация, показваща, че групата подготвя атаки срещу израелски цивилни. Израелските военни са били обстреляни и са отвърнали с огън, подпомогнат от въздушна подкрепа, като трима войници са ранени.

Армията съобщи, че всички заподозрени са задържани, а няколко екстремисти са били убити. Войските остават в района и ще продължат операциите срещу предполагаеми заплахи.

Тази година Израел често нанася удари в Сирия, включително в покрайнините на Дамаск и южната част на страната, с цел да предотврати заплахи срещу себе си и да защити друзката общност близо до границата. Израел подчертава, че операциите му са насочени срещу въоръжени враждебни групи, докато сирийските власти твърдят, че при ударите са загинали войници.

Сирийската държавна телевизия съобщи, че при последната операция на израелските сили са загинали 10 души, включително жени и деца, а други остават затрупани под развалините, съобщава АФП.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама как, така?

    0 5 Отговор
    Нали Путин щеше да защити всички в Сирия?

    09:18 28.11.2025

  • 2 Истината

    3 0 Отговор
    Къде е международната общност да осъди незаконната окупация на независима държава

    09:57 28.11.2025

  • 3 Ива

    1 0 Отговор
    Санкции за Израел няма ли ?

    10:10 28.11.2025