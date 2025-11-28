Израел провежда операция в Южна Сирия срещу заподозрени членове на „Джемаа Исламия“

Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са провели операция в южната част на Сирия с цел арест на заподозрени, предават Ройтерс и Франс прес. Задържаните в село Бейт Джин са членове на организацията „Джемаа Исламия“, съюзник на „Хамас“, предава БТА.

Операцията идва след няколкоседмично събиране на разузнавателна информация, показваща, че групата подготвя атаки срещу израелски цивилни. Израелските военни са били обстреляни и са отвърнали с огън, подпомогнат от въздушна подкрепа, като трима войници са ранени.

Армията съобщи, че всички заподозрени са задържани, а няколко екстремисти са били убити. Войските остават в района и ще продължат операциите срещу предполагаеми заплахи.

Тази година Израел често нанася удари в Сирия, включително в покрайнините на Дамаск и южната част на страната, с цел да предотврати заплахи срещу себе си и да защити друзката общност близо до границата. Израел подчертава, че операциите му са насочени срещу въоръжени враждебни групи, докато сирийските власти твърдят, че при ударите са загинали войници.

Сирийската държавна телевизия съобщи, че при последната операция на израелските сили са загинали 10 души, включително жени и деца, а други остават затрупани под развалините, съобщава АФП.