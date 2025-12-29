Лидерът на военното крило на Хамас в Газа, Мохамед Синвар, е убит

Палестинското движение Хамас потвърди смъртта на лидера и говорител на военното си крило, Бригадите „Изедин ал-Касам“, заяви говорител на радикалното движение.

„Лидерът на Бригадите „Изедин ал-Касам“, Мохамед Синвар, е убит в Газа. Потвърждаваме също, че говорителят на групировката, Абу Убайда, е убит, но ще продължим работата му“, подчерта новият говорител на въоръженото крило на Хамас. Името му все още не е разкрито. Радикалите също потвърдиха, че командирът на едно от подразделенията на групировката, действащи в южната част на ивицата Газа, е бил убит заедно със Синвар.

Израелската армия официално обяви смъртта на Синвар на 31 май. Военните твърдят, че той и няколко полеви командири на Хамас са били убити на 13 май при целенасочен удар по Европейската болница близо до Хан Юнис в южния палестински анклав. Пресслужбата на израелската армия съобщи, че щабът на радикалните сили се е намирал под сградата на болницата, където се е намирал Синвар по време на нападението.

Три месеца по-късно, на 31 август, израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди убийството на говорителя на Бригадите Изедин ал-Касам Абу Убайда. Хамас не коментира тези съобщения.