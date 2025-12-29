Новини
Свят »
Израел »
Лидерът на военното крило на Хамас в Газа, Мохамед Синвар, е убит

Лидерът на военното крило на Хамас в Газа, Мохамед Синвар, е убит

29 Декември, 2025 17:47 900 7

  • израел-
  • ивицата газа-
  • хамас-
  • лидер-
  • убит
Лидерът на военното крило на Хамас в Газа, Мохамед Синвар, е убит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Палестинското движение Хамас потвърди смъртта на лидера и говорител на военното си крило, Бригадите „Изедин ал-Касам“, заяви говорител на радикалното движение.

„Лидерът на Бригадите „Изедин ал-Касам“, Мохамед Синвар, е убит в Газа. Потвърждаваме също, че говорителят на групировката, Абу Убайда, е убит, но ще продължим работата му“, подчерта новият говорител на въоръженото крило на Хамас. Името му все още не е разкрито. Радикалите също потвърдиха, че командирът на едно от подразделенията на групировката, действащи в южната част на ивицата Газа, е бил убит заедно със Синвар.

Израелската армия официално обяви смъртта на Синвар на 31 май. Военните твърдят, че той и няколко полеви командири на Хамас са били убити на 13 май при целенасочен удар по Европейската болница близо до Хан Юнис в южния палестински анклав. Пресслужбата на израелската армия съобщи, че щабът на радикалните сили се е намирал под сградата на болницата, където се е намирал Синвар по време на нападението.

Три месеца по-късно, на 31 август, израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди убийството на говорителя на Бригадите Изедин ал-Касам Абу Убайда. Хамас не коментира тези съобщения.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 1 Отговор
    плачете , копеи!

    Коментиран от #3

    17:49 29.12.2025

  • 2 pycяфилтуркофил

    6 1 Отговор
    вай вай вай

    17:51 29.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    който копей ме коментира , значи е Мохамедан ,и е за мюсюлманите в ЕС

    17:51 29.12.2025

  • 4 Добре,добре.

    6 1 Отговор
    Добре се е получило.

    17:53 29.12.2025

  • 5 Израел

    6 2 Отговор
    е в провото си да ги избие всичките.Тези фанатици,не са човешки същества.От петъчните молитви и блъскане на главите в земята,не им е останал и грам мозък.

    18:01 29.12.2025

  • 6 Пламен

    3 1 Отговор
    Путя трябва да ходи на частни уроци при Евреина .

    18:18 29.12.2025

  • 7 Скоро

    0 1 Отговор
    Израел ще изчезне от картата на света

    18:36 29.12.2025