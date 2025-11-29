Airbus спря от полети половината си самолети A320: каква е причината и ще бъде ли засегната България

Европейският самолетостроител „Еърбъс“ (Airbus) съобщи, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Еърбъс“ посочи в изявление, че неотдавнашен инцидент със самолет от семейството A320 е разкрил, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за функционирането на системите за управлението на полета. Според източници от бранша това ще засегне около 6000 самолета, или над половината от машините в света.

„Еърбъс“ признава, че тези препоръки ще доведат до оперативни нарушения за пътниците и клиентите, посочи компанията.

Нискотарифната авиокомпания „УизЕър“ (Wizz Air), която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация. „УизЕър“ вече е насрочила необходимото техническо обслужване, за да осигури пълно съответствие с установената мярка за ограничаване на риска, се посочва в съобщението.

Компанията предупреждава, че е резултат някои нейни полети през уикенда могат да бъдат засегнати. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на „УизЕър“ или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието, допълва превозвачът.

Българският пилот Марио Бакалов написа във Фейсбук, че няма причини за тревога:

Причината е открит софтуерен бъг, който при силна слънчева радиация (solar flares) може да корумпира данни в системата и да предизвика нестабилно поведение. Какво означава това?

- Airbus изисква кратка софтуерна корекция или подмяна на модула ELAC.

- Процедурата отнема около 2–3 часа и се изпълнява в рамките на рутинните ежедневни технически проверки.

- Всеки самолет, който излита с пътници, вече е актуализиран.

- Всички оператори вече изпълняват софтуерния rollback - връщане към предишна, стабилна версия, което трябва да бъде завършено до края на утрешния ден.

Защо това е добра новина? Защото системата за авиационна безопасност работи. При дори минимален риск производителят и регулаторите реагират превантивно и незабавно, преди да се стигне до реална опасност.

Какво да очаквате? Възможни са леки закъснения, докато всички самолети преминат процедурата - но безопасността винаги е на първо място.