Новини
Свят »
Airbus спря от полети половината си самолети A320: каква е причината и ще бъде ли засегната България

Airbus спря от полети половината си самолети A320: каква е причината и ще бъде ли засегната България

29 Ноември, 2025 01:02 516 5

  • airbus-
  • еърбъс-
  • a320-
  • самолети-
  • полети-
  • марио бакалов

Според източници от бранша това ще засегне около 6000 самолета. Причина е промяна в софтуера на значителен брой от този модел самолети.

Airbus спря от полети половината си самолети A320: каква е причината и ще бъде ли засегната България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският самолетостроител „Еърбъс“ (Airbus) съобщи, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Еърбъс“ посочи в изявление, че неотдавнашен инцидент със самолет от семейството A320 е разкрил, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за функционирането на системите за управлението на полета. Според източници от бранша това ще засегне около 6000 самолета, или над половината от машините в света.

„Еърбъс“ признава, че тези препоръки ще доведат до оперативни нарушения за пътниците и клиентите, посочи компанията.

Нискотарифната авиокомпания „УизЕър“ (Wizz Air), която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация. „УизЕър“ вече е насрочила необходимото техническо обслужване, за да осигури пълно съответствие с установената мярка за ограничаване на риска, се посочва в съобщението.

Компанията предупреждава, че е резултат някои нейни полети през уикенда могат да бъдат засегнати. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на „УизЕър“ или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието, допълва превозвачът.

Българският пилот Марио Бакалов написа във Фейсбук, че няма причини за тревога:

Причината е открит софтуерен бъг, който при силна слънчева радиация (solar flares) може да корумпира данни в системата и да предизвика нестабилно поведение. Какво означава това?

- Airbus изисква кратка софтуерна корекция или подмяна на модула ELAC.

- Процедурата отнема около 2–3 часа и се изпълнява в рамките на рутинните ежедневни технически проверки.

- Всеки самолет, който излита с пътници, вече е актуализиран.

- Всички оператори вече изпълняват софтуерния rollback - връщане към предишна, стабилна версия, което трябва да бъде завършено до края на утрешния ден.

Защо това е добра новина? Защото системата за авиационна безопасност работи. При дори минимален риск производителят и регулаторите реагират превантивно и незабавно, преди да се стигне до реална опасност.

Какво да очаквате? Възможни са леки закъснения, докато всички самолети преминат процедурата - но безопасността винаги е на първо място.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    1 1 Отговор
    Само да питам на колко години са тия самолети и 🤔ако ъпдейта е като рози ма Windows са ми оле мале ще пада чакаме 😂

    01:14 29.11.2025

  • 2 Хммм...

    0 0 Отговор
    интензивна слънчева радиация може да повреди данни... а хората може ли да ги повреди ?

    01:16 29.11.2025

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Нещо за Фалкона на дебелото Д чува ли се?Щото днес е петък и трябва да е вече в Дубай да яде шоколад 🍫

    01:17 29.11.2025

  • 4 интензивната слънчева радиация

    2 0 Отговор
    Може и банковите ви карти да блокира да го знаете ! Ъхъъъ.....

    01:17 29.11.2025

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Глътка въздух за природата и малко по-малко безцелни пасажери.

    01:18 29.11.2025