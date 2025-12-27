Хаос в Ню Йорк и североизточните щати на САЩ: отменени са много полети заради зимна буря

Стотици полети бяха отменени, след като зимна буря с обилни снеговалежи връхлетя Ню Йорк и голяма част от североизточните щати на САЩ, предаде ДПА, съобщи БТА.
По данни на "Флайт ауеър" (FlightAware), който следи въздушния трафик в американското въздушно пространство, вчера в страната са били отменени 1 659 полета - почти десет пъти повече в сравнение с предходния ден.
Предупреждение за зимна буря остава в сила за региона, като на места има прогнози и за леден дъжд.
Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира до 13 сантиметра снежна покривка в Ню Йорк, а в районите северно и североизточно от града до 28 см. Местните власти призоваха жителите да избягват пътуванията и по възможност да останат по домовете си. Според информация в медиите бурята може да предизвика най-силния снеговалеж в града от три години насам.
Полети бяха отменени и на летищата във Филаделфия и Балтимор, както и в Торонто, най-големия бизнес център на Канада.
