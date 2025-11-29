Новини
Свят »
САЩ »
Axios: Ермак подал оставка ден преди да отлети за САЩ за разговори с Уиткоф и зетя на Тръмп

Axios: Ермак подал оставка ден преди да отлети за САЩ за разговори с Уиткоф и зетя на Тръмп

29 Ноември, 2025 01:50, обновена 29 Ноември, 2025 02:14 843 3

  • ермак-
  • оставка-
  • сащ-
  • уиткоф-
  • кушнер

Според официални лица целта на пътуването е била да се работи за постигане на разбирателство между САЩ и Украйна, преди посещението на двамата американци в Москва

Axios: Ермак подал оставка ден преди да отлети за САЩ за разговори с Уиткоф и зетя на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според Axios, Ермак е подал оставка ден преди пътуването си до Съединените щати за разговори със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер.

Официални лица твърдят, че целта на пътуването е била да се работи за постигане на разбирателство между САЩ и Украйна, преди Уиткоф и Кушнер да пътуват до Москва за разговори. Един от източниците отбеляза, че макар оставката на Ермак да е поставила под съмнение преговорите между САЩ и Украйна, тя няма да доведе до промяна в позицията на Украйна относно прекратяването на конфликта.

Володимир Зеленски обяви оставката на Ермак във видео съобщение в Telegram вечерта на 28 ноември. Той започна с това, че Киев в момента се готви за мирни преговори със Съединените щати. Когато цялото внимание е насочено към дипломацията и отбраната в конфликта, „е необходима вътрешна сила“, заяви той. „А за да има вътрешна сила, не трябва да има причина да се разсейваме от нищо друго освен отбраната на Украйна. Искам никой да няма въпроси към Украйна“, каза Зеленски, обявявайки „рестартиране на президентската администрация“.

Той благодари на Ермак, че винаги е представял позицията на Украйна по пътя на преговорите точно както е трябвало да бъде. „Това винаги е било патриотична позиция“, отбеляза Зеленски. „Но искам да няма слухове или спекулации.“

На 29 ноември украинският лидер ще проведе консултации с потенциални заместници на Ермак начело на президентската администрация. Зеленски не уточни кандидатите. Украинските медии, позовавайки се на свои източници, посочват министър-председателя Юлия Свириденко, началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Кирило Буданов, първия вицепремиер Михайло Федоров, министъра на отбраната Денис Шмигал и заместник-началника на президентската администрация Павло Палиса.

Оставката на Ермак идва на фона на мащабен корупционен скандал в украинския енергиен сектор, който вече доведе до оставката на министъра на енергетиката Герман Галушченко и министъра на правосъдието Светлана Гринчук. На сутринта на 28 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО), която разглежда случая, извършиха претърсвания в дома на Ермак. Те обещаха да предоставят подробности, но до вечерта не беше публикувана информация относно мотивите за тези претърсвания.

Ермак потвърди претърсванията, заявявайки, че е предоставил на разследващите пълен достъп до апартамента си и обеща да им окаже „пълно съдействие“.

Зеленски заяви, че украинската делегация ще бъде представена на предстоящите преговори със Съединените щати от началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана, както и служители от Министерството на външните работи и разузнавателната служба.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    3 1 Отговор
    Абе сите х0х0ли са мошеници и бандета....

    02:25 29.11.2025

  • 2 ХАААМЕРИАКНСКИ СИХАНИЕЕЕЕЕЕ

    1 0 Отговор
    зетиа,, БАДЙАНАКА.. арее бебеб ХАААМЕРИКАНСКИИ СИ ГАНИЕЕ,, ИЗБИИТЕТЕ РИГАВИАИАИ и ПАТЕСХКИТЕ УСТА ИВАНКА ТРЪМПО... АН САПАПУУНННННН

    02:44 29.11.2025

  • 3 Ъъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Въпросът, който всички си задават в Украйна е, може ли системата на властта да се срине напълно и да стане неуправляема, оставяйки на практика украинците без преговорен екип? Това на фона слуховете, че Умеров е следващият в списъка на НАБУ. Оставката/уволнението на Ермак е е мощен сигнал към целия държавен апарат, че Зеленски вече не е "източникът на власт“ в страната и не може да гарантира нищо дори на най-близките си сътрудници...Удар по Йермак автоматично означава удар по Зеленски и е ясен сигнал, че и той може да бъде обвинен в корупция във всеки един момент. Особено ако по-дребните риби в схемата се рвзприказват, което е много вероятно да се случи след оставката на Ермак, въпреки че той вероятно ще се опита да запази контрола си над президентската администрация, като назначи близък сътрудник за нов ръководител. Оставката му като цяло задейства процеса на загуба на контрол от страна на Зеленски върху вертикалната структура на властта....Зеленски ще загуби контрол над Главната прокуратура, Службата за сигурност на Украйна и Държавното бюро за разследвания, тъй като именно Ермак координира политическата страна на работата на тези агенции, включително атаките срещу НАБУ....Каквото и да случи, Урсула и компания ще се опитат да предотвратят колапса на системата на властта, който ще има катастрофални последствия за Украйна.

    02:45 29.11.2025