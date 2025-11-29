Axios: Ермак подал оставка ден преди да отлети за САЩ за разговори с Уиткоф и зетя на Тръмп

Според Axios, Ермак е подал оставка ден преди пътуването си до Съединените щати за разговори със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер.

Официални лица твърдят, че целта на пътуването е била да се работи за постигане на разбирателство между САЩ и Украйна, преди Уиткоф и Кушнер да пътуват до Москва за разговори. Един от източниците отбеляза, че макар оставката на Ермак да е поставила под съмнение преговорите между САЩ и Украйна, тя няма да доведе до промяна в позицията на Украйна относно прекратяването на конфликта.

Володимир Зеленски обяви оставката на Ермак във видео съобщение в Telegram вечерта на 28 ноември. Той започна с това, че Киев в момента се готви за мирни преговори със Съединените щати. Когато цялото внимание е насочено към дипломацията и отбраната в конфликта, „е необходима вътрешна сила“, заяви той. „А за да има вътрешна сила, не трябва да има причина да се разсейваме от нищо друго освен отбраната на Украйна. Искам никой да няма въпроси към Украйна“, каза Зеленски, обявявайки „рестартиране на президентската администрация“.

Той благодари на Ермак, че винаги е представял позицията на Украйна по пътя на преговорите точно както е трябвало да бъде. „Това винаги е било патриотична позиция“, отбеляза Зеленски. „Но искам да няма слухове или спекулации.“

На 29 ноември украинският лидер ще проведе консултации с потенциални заместници на Ермак начело на президентската администрация. Зеленски не уточни кандидатите. Украинските медии, позовавайки се на свои източници, посочват министър-председателя Юлия Свириденко, началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Кирило Буданов, първия вицепремиер Михайло Федоров, министъра на отбраната Денис Шмигал и заместник-началника на президентската администрация Павло Палиса.

Оставката на Ермак идва на фона на мащабен корупционен скандал в украинския енергиен сектор, който вече доведе до оставката на министъра на енергетиката Герман Галушченко и министъра на правосъдието Светлана Гринчук. На сутринта на 28 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО), която разглежда случая, извършиха претърсвания в дома на Ермак. Те обещаха да предоставят подробности, но до вечерта не беше публикувана информация относно мотивите за тези претърсвания.

Ермак потвърди претърсванията, заявявайки, че е предоставил на разследващите пълен достъп до апартамента си и обеща да им окаже „пълно съдействие“.

Зеленски заяви, че украинската делегация ще бъде представена на предстоящите преговори със Съединените щати от началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана, както и служители от Министерството на външните работи и разузнавателната служба.