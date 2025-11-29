New York Times: Тръмп и Мадуро обсъдили по телефона среща между двамата в САЩ

Президентите на САЩ и Венецуела Доналд Тръмп и Николас Мадуро са провели телефонен разговор миналата седмица. Лидерите обсъдили възможността за двустранна среща в Съединените щати, съобщи New York Times, позовавайки се на свои източници.

Разговорът се е провел през уикенда в присъствието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, се казва в съобщението. Според дин от източниците обаче не е било постигнато споразумение за провеждане на среща между лидерите.

Телефонният разговор се е състоял няколко дни преди решението на Държавния департамент да определи Картел де лос Солес (Картел на слънцата), свързван с Мадуро, като „чуждестранна терористична организация“, отбелязва изданието. Каракас отговори, като обвини САЩ в „абсурдни лъжи“ и заяви, че такъв картел не съществува.

Axios предварително съобщи за плановете на Тръмп да разговаря с Мадуро на фона на ескалиращото напрежение. Подобно решение може да е знак, че американските ракетни удари или военни действия на земята не са предстоящи, отбелязаха източниците на изданието.

„Картелът на слънцата“ (на испански: Cartel de los Soles) е неофициално наименование, използвано от години от американските правоохранителни органи, журналисти и изследователски центрове за обозначаване на предполагаема мрежа от високопоставени венецуелски служители и военни, замесени в трафик на наркотици. Името произлиза от звездите във формата на слънце върху еполетите на генералите. През 2005 г. правителството на бившия венецуелски президент Уго Чавес прекрати сътрудничеството си с Агенцията за борба с наркотиците на САЩ и оттогава Вашингтон редовно налага санкции на военни и цивилни служители и служители, обвинени в участие в трафик на наркотици.

През пролетта на 2020 г. Министерството на правосъдието на САЩ обяви Мадуро и няколко висши служители в републиката за съучастници в „наркотероризъм“ за сътрудничество с Картела на слънцата и предложи награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста на венецуелския лидер. През юли 2025 г. наградата беше увеличена на 50 милиона долара.

Въпреки контактите с венецуелския лидер, Съединените щати продължават да надграждат военното си присъствие в Карибите. В началото на август 2025 г. Тръмп разреши използването на сила срещу латиноамериканските наркокартели, насочени предимно към венецуелските. До края на лятото флотилия на ВМС на САЩ, включваща групи десантни кораби и три разрушителя, се появи край бреговете на латиноамериканската страна.

Държавният глава на САЩ също така говори за готовност за атака срещу венецуелска територия, за да се спре потокът от наркотици. Мадуро от своя страна призова венецуелските военновъздушни сили да „бъдат готови“ да защитават страната, твърдейки, че 82% от венецуелците са готови да защитават страната „с оръжие в ръка“.

През ноември Ройтерс, позовавайки се на американски служители, съобщи, че Вашингтон обмисля варианти за сваляне на венецуелския лидер. Преди това залавянето на Мадуро беше споменато от "Файненшъл Таймс" сред три възможни сценария за атака срещу Венецуела.