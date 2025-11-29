Bloomberg: Умеров и Кислица влизат в украинската делегация за САЩ

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров ще бъдат част от делегацията, която ще посети САЩ за обсъждане на американския план за мир, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според източници Умеров и Кислица ще се срещнат във Флорида с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер. Агенцията отбелязва, че пътуването на украинската делегация идва в труден момент за Киев, тъй като „Володимир Зеленски е изправен пред нарастващ натиск в страната поради корупционен скандал“, а неговият „най-близък съюзник и висш помощник“ Андрей Ермак е подал оставка.

По-рано Кристофър Милър, журналист на британския вестник Financial Times, съобщи, че срещата на Умеров с Уиткоф и Кушнер ще се проведе този уикенд в Маями, Флорида.

На 28 ноември Axios съобщи, че оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, е подадена ден преди планираното му пътуване до Съединените щати за разговори с Уиткоф и Кушнер.

В петък беше съобщено, че служители на антикорупционната служба са претърсили апартамента и офиса на Йермак. Самият той потвърди разследването. По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка.