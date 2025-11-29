Новини
Bloomberg: Умеров и Кислица влизат в украинската делегация за САЩ
  Тема: Украйна

29 Ноември, 2025 02:49, обновена 29 Ноември, 2025 02:58 703 4

  • сергий кислица-
  • рустем умеров-
  • преговори-
  • сащ-
  • украйна

В Маями те ще обсъдят американския план за мир с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер

Bloomberg: Умеров и Кислица влизат в украинската делегация за САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров ще бъдат част от делегацията, която ще посети САЩ за обсъждане на американския план за мир, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според източници Умеров и Кислица ще се срещнат във Флорида с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер. Агенцията отбелязва, че пътуването на украинската делегация идва в труден момент за Киев, тъй като „Володимир Зеленски е изправен пред нарастващ натиск в страната поради корупционен скандал“, а неговият „най-близък съюзник и висш помощник“ Андрей Ермак е подал оставка.

По-рано Кристофър Милър, журналист на британския вестник Financial Times, съобщи, че срещата на Умеров с Уиткоф и Кушнер ще се проведе този уикенд в Маями, Флорида.

На 28 ноември Axios съобщи, че оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, е подадена ден преди планираното му пътуване до Съединените щати за разговори с Уиткоф и Кушнер.

В петък беше съобщено, че служители на антикорупционната служба са претърсили апартамента и офиса на Йермак. Самият той потвърди разследването. По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    1 4 Отговор
    УКРАИНЕ ПОБЕДА

    03:01 29.11.2025

  • 2 Чакайте бе

    4 0 Отговор
    Нямаше ли нова точка в плана от Женева- "Кой каквото крал,- крал и амнистия" ??
    Какви са тия оставки?
    Ми това може да повлече крак и за любимите ни европейски лидери дето щедро раздаваха милиарди "безвъзмездно"!! Кой ще ни пази тогава от Пандемии, Путин, Климатичните промени и газовете на кравите???

    03:19 29.11.2025

  • 3 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Тия двамата по малко корумпирани крадци ли са?🤔

    04:07 29.11.2025

  • 4 Артилерист

    2 0 Отговор
    Понеже не мога да изразя възмущението си към корупционерите от киевската хунта с подходящи и съответстващи квалификации, ще обобщя, че западняците, във всичките си диверсии, атентати, преврати и войни са подкрепяли винаги такива като тях.

    04:17 29.11.2025

