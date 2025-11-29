"Искат да дискредитират военните" - Хегсет коментира заповедта си "убийте всички"

Шефът на Пентагона Пит Хегсет коментира медийни съобщения за неговата заповед „убийте всички“ по време на атаки срещу кораби за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела.

„Както казахме от самото начало и във всяко изявление, тези удари с голямо въздействие са специално предназначени да бъдат „смъртоносни, кинетични удари“, пише той.

Според Хегсет целта на САЩ е именно да спрат разпространението на наркотици чрез унищожаване на наркотрафикантите.

Министърът на отбраната обвини медиите в разпространение на „изфабрикувана, подстрекателска и унизителна“ информация, насочена към дискредитиране на американските военни, „борещи се за защита на родината“.