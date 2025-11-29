Новини
"Искат да дискредитират военните" - Хегсет коментира заповедта си "убийте всички"

29 Ноември, 2025 06:30 1 218 8

Министърът на отбраната обвини медиите в разпространение на „изфабрикувана, подстрекателска и унизителна“ информация

"Искат да дискредитират военните" - Хегсет коментира заповедта си "убийте всички" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Шефът на Пентагона Пит Хегсет коментира медийни съобщения за неговата заповед „убийте всички“ по време на атаки срещу кораби за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела.

„Както казахме от самото начало и във всяко изявление, тези удари с голямо въздействие са специално предназначени да бъдат „смъртоносни, кинетични удари“, пише той.

Според Хегсет целта на САЩ е именно да спрат разпространението на наркотици чрез унищожаване на наркотрафикантите.

Министърът на отбраната обвини медиите в разпространение на „изфабрикувана, подстрекателска и унизителна“ информация, насочена към дискредитиране на американските военни, „борещи се за защита на родината“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    7 0 Отговор
    "разпространение на „изфабрикувана, подстрекателска и унизителна“ информация"!

    06:34 29.11.2025

  • 2 Анонимен

    2 1 Отговор
    Пешо толкова си може!

    06:34 29.11.2025

  • 3 В В.П.

    18 2 Отговор
    Янките да си охраняват техните брегове и пристанища..Във Венецуела нямат работа .Там няма янки .

    Коментиран от #4

    06:42 29.11.2025

  • 4 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "В В.П.":

    Не ги приемат във Венецуела! Затова са дружинките, госпожо дружинен ръководител!

    06:47 29.11.2025

  • 5 Мишел

    11 2 Отговор
    Убийте вси.ки, защото ако оцелее някой, може да стане ясно, че не е наркотрафикант.

    06:58 29.11.2025

  • 6 Шопо

    5 1 Отговор
    ЦРУ се дофинансира с трафик на наркотици.
    Конкуренцията подбива цената, не може така.

    07:13 29.11.2025

  • 7 В В.П.

    1 2 Отговор
    Янките се друсат с метамфетамин..Истинската кока ,им е много скъпа .Тя е за по високо ниво..коката расте по високи места на бреговете на Пасифика ..Иска прохладен климат .Еквадор ,Боливия Колумбия Панама ,Гватемала ,Белиз ,Коста Рика.Мексико..

    07:16 29.11.2025

  • 8 В В.П.

    2 1 Отговор
    Доню тъпака ще каже че са бомбили Венецуела ,и вече няма експорт на кока
    Вс е ок..Истината е че иска да принуди ,Николас Мадуро да отстъпи властта на Мачадо..Която ще подари петрола на янките ..такава е идеята .

    07:20 29.11.2025