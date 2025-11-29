В Камарата на представителите на САЩ призоваха за одит на финансовата пощ за Украйна

Републиканката от Камарата на представителите на САЩ Анна Паулина Луна смята, че оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, изисква одит на финансовата помощ, отпусната на Украйна.

„Разбирате ли защо трябваше да одитираме разходването на парите, изпратени на Украйна? Корупция“, написа тя в публикацията си в X, коментирайки новината за оставката на Ермак.

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Операция Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор.

Този скандал предизвика дълбока криза в украинското правителство – парламентът беше спрян, а няколко депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски.

На 28 ноември беше съобщено, че служители на антикорупционните служби извършват претърсвания на апартамента и офиса на Йермак. Самият той потвърди разследването.

По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка.