В Камарата на представителите на САЩ призоваха за одит на финансовата пощ за Украйна

29 Ноември, 2025 05:30 518 4

  • сащ-
  • одит-
  • помощ-
  • камара на представителите

Републиканката Анна Паулина Луна смята, че оставката на Ермак е основание за това

В Камарата на представителите на САЩ призоваха за одит на финансовата пощ за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканката от Камарата на представителите на САЩ Анна Паулина Луна смята, че оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Ермак, изисква одит на финансовата помощ, отпусната на Украйна.

„Разбирате ли защо трябваше да одитираме разходването на парите, изпратени на Украйна? Корупция“, написа тя в публикацията си в X, коментирайки новината за оставката на Ермак.

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Операция Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор.

Този скандал предизвика дълбока криза в украинското правителство – парламентът беше спрян, а няколко депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски.

На 28 ноември беше съобщено, че служители на антикорупционните служби извършват претърсвания на апартамента и офиса на Йермак. Самият той потвърди разследването.

По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    5 0 Отговор
    следва и ЕК да направи такъв

    05:33 29.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    И там ще намерят златни нужници. Рахат бъдете.

    05:37 29.11.2025

  • 3 Бумеранг

    3 0 Отговор
    Ако това стане, може да се окаже, че много от хората махали с украински знаменца в Конгреса не са го правили безвъзмездно. Кога ли и в Европа ще се случи подобно нещо?

    05:42 29.11.2025

  • 4 Фен

    2 0 Отговор
    Значи, най-близките до Зе са гепили стотици милиони долари, от нашите пари. Зе, естествено, не е знаел нищо, даже не е и подозирал. Така че, продължаваме да го подкрепяме от все сърце, душа и джоб! Тъй рече Урсула.

    05:47 29.11.2025