Участието на европейските страни в преговорния процес по мирния план на САЩ е ограничено и не предполага „достъп до детайлите на много аспекти“ от дискусиите за уреждане на украинския конфликт, съобщава Bloomberg.
Отбелязва се, че Европа се включва „само във формата на двустранни преговори“, ако участието ѝ е неизбежно, например за обсъждане на гаранциите за сигурност съвместно със САЩ.
От своя страна руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Русия не вижда Европа на масата за преговори за Украйна. Дипломатът посочи, че ЕС не е направил нищо, за да спре наказателната операция на Петро Порошенко в Донбас, а напротив, е насърчил продължаването на „гражданската война, разгърната от нацисткия режим“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
05:21 29.11.2025
2 Гориил
Коментиран от #5
05:21 29.11.2025
3 Защото
05:31 29.11.2025
4 Историк
05:45 29.11.2025
5 Запиши си го!
До коментар #2 от "Гориил":И денонощно да ядете рускиГoвна, пак няма да стане на вашата, продажниКопелета.
05:47 29.11.2025
6 Фен
05:52 29.11.2025