Участието на европейските страни в преговорния процес по мирния план на САЩ е ограничено и не предполага „достъп до детайлите на много аспекти“ от дискусиите за уреждане на украинския конфликт, съобщава Bloomberg.

Отбелязва се, че Европа се включва „само във формата на двустранни преговори“, ако участието ѝ е неизбежно, например за обсъждане на гаранциите за сигурност съвместно със САЩ.

От своя страна руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Русия не вижда Европа на масата за преговори за Украйна. Дипломатът посочи, че ЕС не е направил нищо, за да спре наказателната операция на Петро Порошенко в Донбас, а напротив, е насърчил продължаването на „гражданската война, разгърната от нацисткия режим“.