Bloomberg: Европа е държана настрана от преговорния процес по мирния план на САЩ
  Тема: Украйна

29 Ноември, 2025 05:15 507 6

Тя няма достъп до детайли на много аспекти, смята агенцията

Bloomberg: Европа е държана настрана от преговорния процес по мирния план на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Участието на европейските страни в преговорния процес по мирния план на САЩ е ограничено и не предполага „достъп до детайлите на много аспекти“ от дискусиите за уреждане на украинския конфликт, съобщава Bloomberg.

Отбелязва се, че Европа се включва „само във формата на двустранни преговори“, ако участието ѝ е неизбежно, например за обсъждане на гаранциите за сигурност съвместно със САЩ.

Още новини от Украйна

От своя страна руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Русия не вижда Европа на масата за преговори за Украйна. Дипломатът посочи, че ЕС не е направил нищо, за да спре наказателната операция на Петро Порошенко в Донбас, а напротив, е насърчил продължаването на „гражданската война, разгърната от нацисткия режим“.


САЩ
Оценка 4 от 2 гласа.
Оценка 4 от 2 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    И Зеленски, и Порошенко в последните дни изчезнаха някъде. Коломйски, който назначи клоуна, гние в затвора.

    05:21 29.11.2025

  • 2 Гориил

    6 5 Отговор
    Кой ще те допусне след срама и унижението?Цяла Европа е в калта. Оказахте се корумпирани и крадци. Бандера вероятно е обсипвал евродепутатите и комисарите със скъпи подаръци.

    Коментиран от #5

    05:21 29.11.2025

  • 3 Защото

    5 5 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    05:31 29.11.2025

  • 4 Историк

    6 2 Отговор
    Липсата на всякакъв морален компас и експертни критерии са характерни за диктаторските режими, защото за тях е важно да се изпълнят техните задачи без да се съобразяват с нищо друго. Арогонтността на Тръмп е неописуема и тя е характерна и за всички около него. Уиткоф е определен от съпартийците си за предател и руски агент ,но дебелоочието му е както на Тръмп. Такива безнравствени хора не може да решават световната съдба, това може единствено да доведе до пълен колапс на цивилизования свят. Цивилизацията може да бъде защитена единствено от цивилизовани хора, а не от арогантни и безскрупулни с власт и пари.

    05:45 29.11.2025

  • 5 Запиши си го!

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    И денонощно да ядете рускиГoвна, пак няма да стане на вашата, продажниКопелета.

    05:47 29.11.2025

  • 6 Фен

    2 0 Отговор
    Ами Европа няма армия, пари и оръжие. Икономиката и е на ръба на колапс. Отгоре на какво да участва?

    05:52 29.11.2025