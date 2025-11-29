Новини
Тайван вдига отбранителните разходи до исторически нива заради заплахите от Китай
  Тема: Тайван

Тайван вдига отбранителните разходи до исторически нива заради заплахите от Китай

29 Ноември, 2025 17:33 454 5

Правителството цели 5% от БВП за отбрана до 2030 г., на фона на засилената подкрепа от страна на САЩ

Тайван вдига отбранителните разходи до исторически нива заради заплахите от Китай - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Президентът на Тайван Лай Чинг-те обяви осемгодишен специален бюджет за отбрана в размер на NT$1.25 трилиона (40 милиарда щатски долара) в отговор на заплахите от страна на Китай спрямо Тайван и Индо-Тихоокеанския регион.

Според Президентството, Лай е направил изявлението си по време на пресконференция, след като по-рано същия ден е председателствал заседание на Националния съвет за сигурност на високо равнище.

Лай заяви, че Китай засилва заплахите срещу Тайван и Индо-тихоокеанския регион чрез военни действия и други комплексни тактики в Тайванския проток и около Япония и Филипините. Той добави, че Пекин ускорява подготовката за „военно обединение с Тайван“ до 2027 г.

В отговор президентът заяви, че правителството ще засили демократичните отбранителни механизми на Тайван, като покаже пред света решителността на администрацията да защитава Тайван и да поддържа статуквото в Тайванския проток.

Той посочи, че усилията ще бъдат насочени и към укрепване на националната идентичност на гражданите и противодействие на китайските кампании за дезинформация и инфилтрация, намеса в изборите на Тайван и трансгранично преследване на тайвански граждани.

Още по-важно е, подчерта президентът, че правителството ще продължи да укрепва способностите на Тайван за самозащита и да насърчава развитието на секторите, свързани с отбраната.

С тази цел Лай заяви, че бюджетът за отбрана на Тайван за 2026 г. ще надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт и ще достигне 5% до 2030 г. Министерството на националната отбрана също ще представи допълнителен отбранителен бюджет от 40 милиарда щатски долара за закупуване на оръжие от САЩ и за други стратегии за укрепване на асиметричните способности на Тайван, добави той.

Други мерки включват подобряване на военните тренировъчни режими, прилагане на реформи, налагане на ограничения за защита на тайванските технологии и сътрудничество с партньори за създаване на демократични вериги на доставки.

Същата позиция е изразена и в статия на Лай, озаглавена „Ще увелича разходите за отбрана, за да защитя нашата демокрация“, публикувана на 25 ноември във „Вашингтон пост“.

В публикация във Facebook същия ден директорът на Американския институт в Тайван Реймънд Грийн заяви, че обявлението на президента представлява важна стъпка към поддържането на мира в Тайванския проток чрез засилване на възпирането.

САЩ подкрепят бързото придобиване от страна на Тайван на ключови асиметрични способности, необходими за засилване на възпирането, в съответствие със Закона за отношенията с Тайван, добави той.


