"Престъпен произвол! Помогнете ни!" - Венецуела е стъписана от думите на Тръмп, че затваря въздушното й пространство

29 Ноември, 2025 23:13, обновена 29 Ноември, 2025 23:27

Подобно изявление представлява враждебен едностранен акт, несъвместим с основните принципи на международното право, заяви Каракас

"Престъпен произвол! Помогнете ни!" - Венецуела е стъписана от думите на Тръмп, че затваря въздушното й пространство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуела категорично отхвърля публичното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той „се опитва да приложи екстратериториално незаконна юрисдикция на Съединените щати във Венецуела“, заяви Министерството на външните работи на страната.

Тръмп по-рано заяви, че въздушното пространство над и близо до Венецуела е затворено.

„Подобно изявление представлява враждебен, едностранен и произволен акт, несъвместим с основните принципи на международното право и част от постоянна политика на агресия срещу нашата страна, която твърди колониални претенции върху нашия регион на Латинска Америка и Карибите и отхвърля международното право“, се казва в изявление на Министерството на външните работи.

Венецуела заявява на света, че подобни изявления представляват „ясна заплаха за употреба на сила, което е ясно и недвусмислено забранено от член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации“, добави Министерството на външните работи.

Член 2, параграф 4 гласи: Член 2 от Устава на ООН гласи, че всички членове на организацията „се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин“, несъвместим с целите на ООН.

Отбелязва се също, че Съединените щати, чрез своя „опит за сплашване“, нарушават член 1 от Устава на ООН, който провъзгласява поддържането на международния мир и сигурност за една от основните цели на организацията.

Венецуела изисква безусловно зачитане на своето въздушно пространство, защитено от правилата на Международната организация за гражданска авиация и потвърдено от Чикагската конвенция от 1944 г., член 1 от която категорично признава, че „всяка държава има изключителен и абсолютен суверенитет върху въздушното пространство над своята територия“, се подчертава в изявлението на Министерството на външните работи.

„Призоваваме международната общност, суверенните правителства на света, ООН и съответните международни организации да осъдят категорично този неморален акт на агресия, който представлява заплаха за суверенитета и сигурността на нашата родина, Карибите и северната част на Южна Америка“, се казва в изявлението на ведомството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 ПРО СИА некст

    7 26 Отговор
    АХХАХАХХАХАХАХ те така и иапонците викаха хиросхима и НАГАЗАКи.... КРАи С ВЕНЕСУЕЛА И 4ерната МА имУНА МАДУ Ро

    Коментиран от #13

    23:28 29.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хипотетично

    35 5 Отговор
    Искат им само петрола, димът с наркотиците е само за камуфлаж.

    23:34 29.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да вземе лудият

    6 4 Отговор
    И нашето въздушно пространство да затваря че ми писна от вражески самалйоти дрони и чинии

    23:39 29.11.2025

  • 7 Гориил

    19 2 Отговор
    Русия ще отвори отново. Транспортни самолети пристигат ежедневно.

    Коментиран от #11

    23:40 29.11.2025

  • 8 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    КРАВАРИ ГАДНИ!ИСКАТ ВИ ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ!

    Коментиран от #28, #30

    23:41 29.11.2025

  • 9 Сталин

    19 3 Отговор
    Сащ са огромна психиатрична клиника и Бай Дъмп е началник на клиниката

    23:43 29.11.2025

  • 10 Българин

    4 20 Отговор
    Единственият дълг на Мадуро е да защити народа си и да го спаси от справедливия гняв на Тръмп. За това, нека изпълни всички незабавно всички искания на американския президент и да моли за прошка! В противен случай, милиони венецуелци ще платят с живота си, а измислената и ненужна държава бивша венецуела, ще престане да съществува!

    Коментиран от #23, #29

    23:44 29.11.2025

  • 11 си дзън

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Транспортните самолети от русията сигурно са пълни с нефт или газ.

    23:44 29.11.2025

  • 12 Поредната олигофрения

    12 3 Отговор
    Тръм щял да затваря въздушното пространство..... То така се затваря чуждо въздушно пространство нали. И кво ще направи? Ще сваля пътнически самолети ли?

    Коментиран от #14, #16, #17

    23:46 29.11.2025

  • 13 Как

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ПРО СИА некст":

    Ти е прякора бе , амебата, или чехълчето? Аа, сетих се - Планктона ти викат. Знаеш ли кви са тези неща?

    23:49 29.11.2025

  • 14 Боруна Лом

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Поредната олигофрения":

    ТОЗИ ОБОР Е БОЛЕН ОТ ЛУДА КРАВА!

    23:50 29.11.2025

  • 15 Миролюб Войнов, анализатор

    4 11 Отговор
    С.А.Щ могат, затварят !!!
    Русия не може, Четири Года 😁

    23:50 29.11.2025

  • 16 Българин

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "Поредната олигофрения":

    Какво "въздушно пространство" може да има една измислена "държава"?!? За всички е ясно, че САЩ имат своите интереси и ще ги наложат със всички средства! Така че, който се съпротивлява, обрича населението на пълно унищожение!

    23:52 29.11.2025

  • 17 си дзън

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Поредната олигофрения":

    До Каракс вече ще лети единствено Аерофлот.

    Коментиран от #22

    23:52 29.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 САЩ е несъвместим

    6 3 Отговор
    с основните принципи на международното право и част от постоянна политика на агресия срещу свободният действително демократичен антиатлантически свят

    00:06 30.11.2025

  • 20 хаха

    2 1 Отговор
    Я марш бе автобусен шофер крадлив и гнусен.

    00:07 30.11.2025

  • 21 Нафиркан Пацан

    1 3 Отговор
    Сега какво да правим

    Да викаме ли за Тръмп
    Или да го плюем .

    Объркахме се вече.

    Напада вече и нашите Венецуелски Братюшки

    Агент Краснов.

    00:07 30.11.2025

  • 22 хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Тези пък откога летят бе прошляк ватнишки?
    Свършиха им частите за Еърбусите.

    Коментиран от #27

    00:08 30.11.2025

  • 23 иван костов

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Какво против Венецуела имаш, там гейпарадите не са забранени?

    00:09 30.11.2025

  • 24 По света и у нас

    6 1 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    00:10 30.11.2025

  • 25 За САЩ закони

    5 4 Отговор
    членове, алинеи и световни институции не важат. Това е световният агресор.

    00:10 30.11.2025

  • 26 Да време е

    3 3 Отговор
    Тръмп да направи
    Едно СВО против
    Нарко Картелът на Слънцето
    Със Лидер Мадуро.

    Да покаже на Магучая
    Как се прави 3 Дня Каракас .

    00:10 30.11.2025

  • 27 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Аерофлот лети с чистак нови китайски самолети, копия на Боинг.

    00:12 30.11.2025

  • 28 Ердоган

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    След като позволиха на Путлер да вземе част от Украйна, кутията на пандара се отвори, сега по-силния има право и диктаторите ще се възползват

    00:15 30.11.2025

  • 29 Браво

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Точно така
    Звучат и Всички
    Русофилки
    Когато стане дума
    За Украйна и Зеленски .

    Но в случая изобщо няма да са съгласни
    С това предложение .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Даже трябва да приготвят Погачите
    Във Венецуела .
    Любимо занимание на Родния Русораб.

    00:15 30.11.2025

  • 30 Руските Изроди

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Не искат ли
    Природните ресурси на Украйна
    Бре Рублоидот?

    00:18 30.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анкета

    3 0 Отговор
    Освобождаване на Венецуела за три дни?

    00:23 30.11.2025

  • 33 Асад Башаров

    2 0 Отговор
    И Тоя ще се наложи да идва към Мускалието.

    Да идва Мадуро
    Да обменим опит

    Мадуро ще каже за Коката
    Аз ще му кажа за Каптагона,
    Как върви далаверата.

    00:27 30.11.2025