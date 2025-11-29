"Престъпен произвол! Помогнете ни!" - Венецуела е стъписана от думите на Тръмп, че затваря въздушното й пространство

Венецуела категорично отхвърля публичното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той „се опитва да приложи екстратериториално незаконна юрисдикция на Съединените щати във Венецуела“, заяви Министерството на външните работи на страната.
Тръмп по-рано заяви, че въздушното пространство над и близо до Венецуела е затворено.
„Подобно изявление представлява враждебен, едностранен и произволен акт, несъвместим с основните принципи на международното право и част от постоянна политика на агресия срещу нашата страна, която твърди колониални претенции върху нашия регион на Латинска Америка и Карибите и отхвърля международното право“, се казва в изявление на Министерството на външните работи.
Венецуела заявява на света, че подобни изявления представляват „ясна заплаха за употреба на сила, което е ясно и недвусмислено забранено от член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации“, добави Министерството на външните работи.
Член 2, параграф 4 гласи: Член 2 от Устава на ООН гласи, че всички членове на организацията „се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин“, несъвместим с целите на ООН.
Отбелязва се също, че Съединените щати, чрез своя „опит за сплашване“, нарушават член 1 от Устава на ООН, който провъзгласява поддържането на международния мир и сигурност за една от основните цели на организацията.
Венецуела изисква безусловно зачитане на своето въздушно пространство, защитено от правилата на Международната организация за гражданска авиация и потвърдено от Чикагската конвенция от 1944 г., член 1 от която категорично признава, че „всяка държава има изключителен и абсолютен суверенитет върху въздушното пространство над своята територия“, се подчертава в изявлението на Министерството на външните работи.
„Призоваваме международната общност, суверенните правителства на света, ООН и съответните международни организации да осъдят категорично този неморален акт на агресия, който представлява заплаха за суверенитета и сигурността на нашата родина, Карибите и северната част на Южна Америка“, се казва в изявлението на ведомството.
1 ПРО СИА некст
Коментиран от #13
23:28 29.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хипотетично
23:34 29.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да вземе лудият
23:39 29.11.2025
7 Гориил
Коментиран от #11
23:40 29.11.2025
8 Боруна Лом
Коментиран от #28, #30
23:41 29.11.2025
9 Сталин
23:43 29.11.2025
10 Българин
Коментиран от #23, #29
23:44 29.11.2025
11 си дзън
До коментар #7 от "Гориил":Транспортните самолети от русията сигурно са пълни с нефт или газ.
23:44 29.11.2025
12 Поредната олигофрения
Коментиран от #14, #16, #17
23:46 29.11.2025
13 Как
До коментар #1 от "ПРО СИА некст":Ти е прякора бе , амебата, или чехълчето? Аа, сетих се - Планктона ти викат. Знаеш ли кви са тези неща?
23:49 29.11.2025
14 Боруна Лом
До коментар #12 от "Поредната олигофрения":ТОЗИ ОБОР Е БОЛЕН ОТ ЛУДА КРАВА!
23:50 29.11.2025
15 Миролюб Войнов, анализатор
Русия не може, Четири Года 😁
23:50 29.11.2025
16 Българин
До коментар #12 от "Поредната олигофрения":Какво "въздушно пространство" може да има една измислена "държава"?!? За всички е ясно, че САЩ имат своите интереси и ще ги наложат със всички средства! Така че, който се съпротивлява, обрича населението на пълно унищожение!
23:52 29.11.2025
17 си дзън
До коментар #12 от "Поредната олигофрения":До Каракс вече ще лети единствено Аерофлот.
Коментиран от #22
23:52 29.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 САЩ е несъвместим
00:06 30.11.2025
20 хаха
00:07 30.11.2025
21 Нафиркан Пацан
Да викаме ли за Тръмп
Или да го плюем .
Объркахме се вече.
Напада вече и нашите Венецуелски Братюшки
Агент Краснов.
00:07 30.11.2025
22 хаха
До коментар #17 от "си дзън":Тези пък откога летят бе прошляк ватнишки?
Свършиха им частите за Еърбусите.
Коментиран от #27
00:08 30.11.2025
23 иван костов
До коментар #10 от "Българин":Какво против Венецуела имаш, там гейпарадите не са забранени?
00:09 30.11.2025
24 По света и у нас
00:10 30.11.2025
25 За САЩ закони
00:10 30.11.2025
26 Да време е
Едно СВО против
Нарко Картелът на Слънцето
Със Лидер Мадуро.
Да покаже на Магучая
Как се прави 3 Дня Каракас .
00:10 30.11.2025
27 си дзън
До коментар #22 от "хаха":Аерофлот лети с чистак нови китайски самолети, копия на Боинг.
00:12 30.11.2025
28 Ердоган
До коментар #8 от "Боруна Лом":След като позволиха на Путлер да вземе част от Украйна, кутията на пандара се отвори, сега по-силния има право и диктаторите ще се възползват
00:15 30.11.2025
29 Браво
До коментар #10 от "Българин":Точно така
Звучат и Всички
Русофилки
Когато стане дума
За Украйна и Зеленски .
Но в случая изобщо няма да са съгласни
С това предложение .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Даже трябва да приготвят Погачите
Във Венецуела .
Любимо занимание на Родния Русораб.
00:15 30.11.2025
30 Руските Изроди
До коментар #8 от "Боруна Лом":Не искат ли
Природните ресурси на Украйна
Бре Рублоидот?
00:18 30.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анкета
00:23 30.11.2025
33 Асад Башаров
Да идва Мадуро
Да обменим опит
Мадуро ще каже за Коката
Аз ще му кажа за Каптагона,
Как върви далаверата.
00:27 30.11.2025