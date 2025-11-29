"Престъпен произвол! Помогнете ни!" - Венецуела е стъписана от думите на Тръмп, че затваря въздушното й пространство

Венецуела категорично отхвърля публичното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той „се опитва да приложи екстратериториално незаконна юрисдикция на Съединените щати във Венецуела“, заяви Министерството на външните работи на страната.

Тръмп по-рано заяви, че въздушното пространство над и близо до Венецуела е затворено.

„Подобно изявление представлява враждебен, едностранен и произволен акт, несъвместим с основните принципи на международното право и част от постоянна политика на агресия срещу нашата страна, която твърди колониални претенции върху нашия регион на Латинска Америка и Карибите и отхвърля международното право“, се казва в изявление на Министерството на външните работи.

Венецуела заявява на света, че подобни изявления представляват „ясна заплаха за употреба на сила, което е ясно и недвусмислено забранено от член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации“, добави Министерството на външните работи.

Член 2, параграф 4 гласи: Член 2 от Устава на ООН гласи, че всички членове на организацията „се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин“, несъвместим с целите на ООН.

Отбелязва се също, че Съединените щати, чрез своя „опит за сплашване“, нарушават член 1 от Устава на ООН, който провъзгласява поддържането на международния мир и сигурност за една от основните цели на организацията.

Венецуела изисква безусловно зачитане на своето въздушно пространство, защитено от правилата на Международната организация за гражданска авиация и потвърдено от Чикагската конвенция от 1944 г., член 1 от която категорично признава, че „всяка държава има изключителен и абсолютен суверенитет върху въздушното пространство над своята територия“, се подчертава в изявлението на Министерството на външните работи.

„Призоваваме международната общност, суверенните правителства на света, ООН и съответните международни организации да осъдят категорично този неморален акт на агресия, който представлява заплаха за суверенитета и сигурността на нашата родина, Карибите и северната част на Южна Америка“, се казва в изявлението на ведомството.