Кървав рожден ден в САЩ: Мъж уби четирима на семейно тържество ВИДЕО

Най-малко четирима души са били убити при стрелба на семейно тържество в американския град Стоктън, съобщи CBS, позовавайки се на местните власти.

Според тях други 10 души са били ранени от огнестрелни оръжия.

Не са разкрити подробности за заподозрения, който е открил огън в банкетната зала по време на партито за рожден ден.