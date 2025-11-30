Кървав рожден ден в САЩ: Мъж уби четирима на семейно тържество ВИДЕО

Най-малко четирима души са били убити при стрелба на семейно тържество в американския град Стоктън, съобщи CBS, позовавайки се на местните власти.
Според тях други 10 души са били ранени от огнестрелни оръжия.
Не са разкрити подробности за заподозрения, който е открил огън в банкетната зала по време на партито за рожден ден.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Американската изключителност 🤣🤣🤣
07:14 30.11.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:32 30.11.2025
3 Механик
Давай в същия дух! Но може и по-добре. Днес 4+10, а утре да са 400+1000!!!
На тия там каквото и да им се случва, все е малко!
07:34 30.11.2025
4 Шерифа
07:39 30.11.2025
5 Галина Колева
07:55 30.11.2025
6 Празнуват си хората
08:09 30.11.2025