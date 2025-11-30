Новини
Свят »
САЩ »
Кървав рожден ден в САЩ: Мъж уби четирима на семейно тържество ВИДЕО

Кървав рожден ден в САЩ: Мъж уби четирима на семейно тържество ВИДЕО

30 Ноември, 2025 07:04, обновена 30 Ноември, 2025 07:11 1 369 6

  • стоктън-
  • стрелба-
  • загинали-
  • рожден ден-
  • сащ

Други десет са били простреляни

Кървав рожден ден в САЩ: Мъж уби четирима на семейно тържество ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са били убити при стрелба на семейно тържество в американския град Стоктън, съобщи CBS, позовавайки се на местните власти.

Според тях други 10 души са били ранени от огнестрелни оръжия.

Не са разкрити подробности за заподозрения, който е открил огън в банкетната зала по време на партито за рожден ден.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Американската изключителност 🤣🤣🤣

    21 2 Отговор
    Отново потресава света🤣🤣🤣🤣🤣

    07:14 30.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Вече сме свикнали на такива "новини" характерни за краварската БЕЗМОЗЪЧНОСТ...

    07:32 30.11.2025

  • 3 Механик

    7 0 Отговор
    Ох че кееееф!
    Давай в същия дух! Но може и по-добре. Днес 4+10, а утре да са 400+1000!!!
    На тия там каквото и да им се случва, все е малко!

    07:34 30.11.2025

  • 4 Шерифа

    8 0 Отговор
    Стрелбата е част от тържеството

    07:39 30.11.2025

  • 5 Галина Колева

    5 0 Отговор
    Да ,те избиха коренното население.Сега наследниците избиват своите.

    07:55 30.11.2025

  • 6 Празнуват си хората

    0 1 Отговор
    То пък що да не се повеселят хората - рожден ден е все пак, не е някакъв обикновен уйкенд. Имат право на забавление. Няма да стоят и да ровят в Тик-Тока и да ядат чипс само?

    08:09 30.11.2025