Конгресмени искат разследване на американския военен удар по кораб в Карибско море

Комисиите по въоръжените сили на Сената и Камарата на представителите искат да засилят надзора върху Пентагона след съобщения в медиите, че военният министър Пийт Хегсет е наредил „да се убият всички“ по време на нападението на кораб близо до Венецуела на 2 септември, съобщи The Washington Post (WP).

На 2 септември държавният секретар Марко Рубио обяви, че Съединените щати са ударили кораб в южната част на Карибите, за който се твърди, че е превозвал наркотици. Министърът твърди, че корабът е отплавал от Венецуела. Вестник WP, позовавайки се на източници, съобщи, че Хегсет е дал устна заповед „да се убият всички“ по време на операцията. Корабът е бил ударен два пъти, като двама от 11-те членове на екипажа са оцелели при първата атака.

Председателят на Комисията по въоръжените сили на Сената Роджър Уикър (републиканец от Южна Каролина) и Джак Рийд (демократ от Мисури), демократ в комисията, заявиха, че са запознати с медийните съобщения за действията на Хегсет. Те казаха, че комисията е изпратила запитвания до Пентагона. „Възнамеряваме да разгледаме подробно ситуацията, за да определим фактите“, цитира WP изявление.

По-късно Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите обяви планове да „предприеме двупартийни действия за получаване на пълен доклад за операцията“. Комисията възнамерява да „организира строг надзор върху военните операции на Министерството на отбраната в Карибите“.

Според вестника Пентагонът е отказал да покани адвокати, които да обяснят правното основание за ударите на някои затворени законодателни брифинги. Министерството не е споделило разузнавателни данни, нито е разкрило самоличността на загиналите при ударите, което е предизвикало недоумение сред членовете на Конгреса, включително републиканците. Според вестника, САЩ вече са извършили над 20 удара по кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан.