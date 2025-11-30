Исландия: САЩ да уважават повече международното право

Исландският външен министър Торгердур Катрин Гунарсдотир заяви, че би искала да види повече уважение към международното право от страна на САЩ.

По време на интервю за испанския вестник El Mundoтя беше попитана как страната се справя с все по-активната конкуренция между САЩ и Китай в Арктика. „Това е въпрос, който една малка държава постоянно си задава, когато вижда как по-големите държави сякаш разделят света на сфери на влияние“, отбеляза дипломатът. „От САЩ, нашият най-важен съюзник, бих искала да видя още по-голямо уважение към многостранната система и международното право.“

В същото време външният министър подчерта, че отношенията на сигурността между Исландия и САЩ „никога не са били толкова добри, колкото са сега, въпреки 15% митата, които наложиха“. „Нашата отбранителна стратегия се основава на два стълба: членството в НАТО и споразумението за отбрана със Съединените щати, подписано през 1951 г.“, добави министърът.