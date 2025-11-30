Новини
Свят »
Исландия »
Исландия: САЩ да уважават повече международното право

Исландия: САЩ да уважават повече международното право

30 Ноември, 2025 13:11 901 14

  • исландия-
  • сащ-
  • торгердур катрин гунарсдотир

Гунарсдотир: Нашата отбранителна стратегия се основава на два стълба: членството в НАТО и споразумението за отбрана със САЩ

Исландия: САЩ да уважават повече международното право - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Исландският външен министър Торгердур Катрин Гунарсдотир заяви, че би искала да види повече уважение към международното право от страна на САЩ.

По време на интервю за испанския вестник El Mundoтя беше попитана как страната се справя с все по-активната конкуренция между САЩ и Китай в Арктика. „Това е въпрос, който една малка държава постоянно си задава, когато вижда как по-големите държави сякаш разделят света на сфери на влияние“, отбеляза дипломатът. „От САЩ, нашият най-важен съюзник, бих искала да видя още по-голямо уважение към многостранната система и международното право.“

В същото време външният министър подчерта, че отношенията на сигурността между Исландия и САЩ „никога не са били толкова добри, колкото са сега, въпреки 15% митата, които наложиха“. „Нашата отбранителна стратегия се основава на два стълба: членството в НАТО и споразумението за отбрана със Съединените щати, подписано през 1951 г.“, добави министърът.


Исландия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трумп е като Путин

    2 9 Отговор
    Истински Лъжец и страхливец

    Коментиран от #12

    13:21 30.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    2 8 Отговор
    Примерът на путин е заразителен!

    13:21 30.11.2025

  • 3 Сакън ,како

    6 1 Отговор
    Не обиждай каубоите, да не дойдат и при теб

    13:22 30.11.2025

  • 4 Кой какво

    6 1 Отговор
    Как може империята на злото да зачита международното право,папата-император Тръмп няма да разреши

    Коментиран от #6

    13:25 30.11.2025

  • 5 Ганю руският Тигър

    2 6 Отговор
    Путин изкара късмет със Тръмп иначе щеше да е вързан до сега на някой дерек и обладаван от групи турци и роми публично

    13:28 30.11.2025

  • 6 Вземат пример от Руският Учител тиранин

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Кой какво":

    Путин
    Който е на принципът Убий 1000 руснака но заграби стадо овце

    13:31 30.11.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    5 1 Отговор
    Нека някой да обясни какви държави са Исландия Дания и тн.

    13:33 30.11.2025

  • 8 Феникс

    6 0 Отговор
    Англосаксите се геноцидни нации, винаги са били и ще пръдължат да бъдат!

    13:36 30.11.2025

  • 9 Таня еврофила

    4 0 Отговор
    Отивам в берлинабат да продавам люти чушки

    13:41 30.11.2025

  • 10 Анонимен

    5 0 Отговор
    Правото е на страната на силния.Исландия нито има въоръжени сили ,нито дори кучешки впрягове.Каквото се каже от Д.Тръмп,туй ще е.С кремъклийки пушки политика не се гради.

    13:48 30.11.2025

  • 11 Читател

    5 0 Отговор
    Реално погледнато всяка една власт се олицетворява с държавата която представлява и обратно . В случая упрека трябва да бъде директно към Тръмп.

    13:49 30.11.2025

  • 12 Описанието съвпада на 100%

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трумп е като Путин":

    С Бойко Методиев Борисов

    13:56 30.11.2025

  • 13 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Как така кривогледият клоун- полу идиот Марк Рюте не е изпълзял от бърлогата на НАТО в Брюксел да се заканва като бит пдраст?

    14:00 30.11.2025

  • 14 Болен Европеец

    2 0 Отговор
    Ми, излезте от нато и се уважавайте само. Щом ще те пазя може и да те поебваммм от време на време...гейзери долни

    14:00 30.11.2025