Европа губи геополитическо влияние поради страх от Тръмп

Европа не е в състояние да възрази срещу президента на САЩ Доналд Тръмп поради страх от неговата реакция и рискува трайно да загуби ролята си на глобален геополитически играч. Това мнение беше изразено в статия на испанския вестник El País.
Според вестника ЕС, „твърде зает със собствената си сигурност, стабилност и репресиите на американския лидер“, не е в състояние да отблъсне Тръмп. „Страхът от неговата реакция е твърде голям“, призна източникът на вестника от ЕС. Европа не успява да „се отърси от васалната си униформа“, смята вестникът.
Според вестника Вашингтон изнудва Брюксел да разхлаби цифровите правила в замяна на преговори за тарифи, а Европейската комисия изглежда е парализирана. „Ако не действа решително и бързо, Европа рискува трайно да загуби ролята си на глобален геополитически играч“, отбелязва вестникът. Той също така смята, че мирните преговори за Украйна са разкрили слабостта на ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
13:41 30.11.2025
2 Громико
13:41 30.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъхъ
13:42 30.11.2025
5 Миролюб Войнов, американец
С.А.Щ затвори на минутата небето над Венецуела,
Рассия за Четири Года дори своето небе на сможа затвори, за украинското хептен.......
Коментиран от #13
13:43 30.11.2025
6 Да бе
Коментиран от #9
13:44 30.11.2025
7 Европа се е оттеглила от мирните
Коментиран от #23
13:47 30.11.2025
8 Да,бе
13:50 30.11.2025
9 Да бе и глей ся
До коментар #6 от "Да бе":някои европейски лидери вече са заявили, че няма да се мешат в преговорите на Украйна за мир и, че се оттеглят от тях.
Коментиран от #14
13:50 30.11.2025
10 Моряка
13:50 30.11.2025
11 Европа
13:52 30.11.2025
12 Сатана Z
13:52 30.11.2025
13 0х най-после
До коментар #5 от "Миролюб Войнов, американец":Аве такива психично болни кога се научихте да четете и пишете ?
13:53 30.11.2025
14 Оттеглят се от мира
До коментар #9 от "Да бе и глей ся":и желаят война. Знаем, чуваме ги.
13:53 30.11.2025
15 Кушнер, Уиткоф и Рубио
13:53 30.11.2025
16 тука има - тука нема...
"Тръмп е заплашил Мадуро: Или напускаш доброволно президентския пост, или война"
Ако още няколко години всичко в света продължи да се развива по този начин закона на джунглата ще се разрази с пълна сила, ще се намесят и други като Китай, а който е сериозно зависим от други за оцеляването си да му мисли.
13:53 30.11.2025
13:54 30.11.2025
18 Пред кого
13:56 30.11.2025
19 Мисля
13:56 30.11.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
13:57 30.11.2025
21 Дзън-дзън
Променят се следните фундаментални факти:
1. Че двигателят на ЕС, Германия, все още е окупирана страна без пълен суверенитет;
2. Че финансите на Европа са подчинени на колониалната система след Бретън Ууд;
3. Че доминацията на САЩ през НАТО е тотална;
4. Че американската намеса във всички нива на европейската държавност, през политическите избори, през икономически доминации, чрез груб институционален натиск, чрез образователната система, та чак до детските градини нито е преставала, нито намалява.
Та, вика авторът на аналлизаторския текст, намираме си юнаци, избираме си ги и цялата тази стройна система на американски колониален контрол се изпарява чудодейно?
Забавно, наистина забавно !
Мучас грасиас, спениш хабибъри 😂
14:00 30.11.2025
22 друга писарушка
както и парите на заблудените ес данъкоплатци по зелки и всякакви пришълци и нато и превъоръжаване
14:00 30.11.2025
23 Еми значи малкия брат ще изяде
До коментар #7 от "Европа се е оттеглила от мирните":някое шамарче и ще се научи да слуша какво казва големия брат. Случва се някой да се самозабрави, ама нищо ново под слънцето.
14:03 30.11.2025
24 Вчера статия има
Покачващите се цени подтикват престъпниците да режат и ограбват кабели. Компаниите и правоохранителните органи са безпомощни. Крадци са сеяли хаос в цяла Америка , отваряйки шахти, разкъсвайки асфалт и катерейки се по дървета и стълбове, за да режат и крадат – и след това да препродават медни проводници......глад баце ....
14:06 30.11.2025
25 Набу
14:10 30.11.2025