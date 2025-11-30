Новини
Свят »
Всички държави »
Европа губи геополитическо влияние поради страх от Тръмп

Европа губи геополитическо влияние поради страх от Тръмп

30 Ноември, 2025 13:37 763 25

  • ес-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • влияние-
  • геополитика

ЕС e твърде зает със собствената си сигурност и стабилност

Европа губи геополитическо влияние поради страх от Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа не е в състояние да възрази срещу президента на САЩ Доналд Тръмп поради страх от неговата реакция и рискува трайно да загуби ролята си на глобален геополитически играч. Това мнение беше изразено в статия на испанския вестник El País.

Според вестника ЕС, „твърде зает със собствената си сигурност, стабилност и репресиите на американския лидер“, не е в състояние да отблъсне Тръмп. „Страхът от неговата реакция е твърде голям“, призна източникът на вестника от ЕС. Европа не успява да „се отърси от васалната си униформа“, смята вестникът.

Според вестника Вашингтон изнудва Брюксел да разхлаби цифровите правила в замяна на преговори за тарифи, а Европейската комисия изглежда е парализирана. „Ако не действа решително и бързо, Европа рискува трайно да загуби ролята си на глобален геополитически играч“, отбелязва вестникът. Той също така смята, че мирните преговори за Украйна са разкрили слабостта на ЕС.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    21 2 Отговор
    Либералите и урсулите доведоха ЕС до закономерен крах. И демографски, и икономически, и политически. А ние се тупаме в гърдите, че ни нахлузиха и еврото. А Тръмп спасява САЩ от резила на поредната загубена от тях война.

    13:41 30.11.2025

  • 2 Громико

    7 14 Отговор
    Пълна жопа доволен русофил

    13:41 30.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъхъ

    18 1 Отговор
    На крива ракета, космоса и пречи.

    13:42 30.11.2025

  • 5 Миролюб Войнов, американец

    5 17 Отговор
    Влиянието има едно измерение - СИЛА !!!
    С.А.Щ затвори на минутата небето над Венецуела,
    Рассия за Четири Года дори своето небе на сможа затвори, за украинското хептен.......

    Коментиран от #13

    13:43 30.11.2025

  • 6 Да бе

    19 3 Отговор
    Урсулките пак стоят на трикраки столчета в коридора и киризят през ключалката.....страх ги тресе.

    Коментиран от #9

    13:44 30.11.2025

  • 7 Европа се е оттеглила от мирните

    12 4 Отговор
    преговори за Украйна, което нарушава всички предишни споразумения, e заявил руският външен министър Сергей Лавров.

    Коментиран от #23

    13:47 30.11.2025

  • 8 Да,бе

    14 1 Отговор
    Влиянието на Европа геополитически е леко по-ниско от влиянието на старчески дом върху демографската криза...Либераският глобализъм убива мозъчните клетки.

    13:50 30.11.2025

  • 9 Да бе и глей ся

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да бе":

    някои европейски лидери вече са заявили, че няма да се мешат в преговорите на Украйна за мир и, че се оттеглят от тях.

    Коментиран от #14

    13:50 30.11.2025

  • 10 Моряка

    14 1 Отговор
    Естествено,че Европа губи катастрофално.Управлява се от две истерички и трима едераси,единият под прикритие на геронтофил.Останалите "и други" са мишоци,като нашия Желязков. Р

    13:50 30.11.2025

  • 11 Европа

    12 1 Отговор
    никога не е имала толкова не-адекватни лидери пионки на свръх богатите производители на оръжия корумпирани до степен в която губят човешкият си облик и допускат милиони Човешки жертви! Войната в Украйна е дело на тези лидери които погазиха Минските споразумения и Истанбулските договорености заради личното си облагодетелстване! Корупционните скандали го доказаха!

    13:52 30.11.2025

  • 12 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Отпред - змия , отзад - магаре! А Европейският Райх посредата.

    13:52 30.11.2025

  • 13 0х най-после

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, американец":

    Аве такива психично болни кога се научихте да четете и пишете ?

    13:53 30.11.2025

  • 14 Оттеглят се от мира

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да бе и глей ся":

    и желаят война. Знаем, чуваме ги.

    13:53 30.11.2025

  • 15 Кушнер, Уиткоф и Рубио

    2 8 Отговор
    Са позор за света. Първите букви в имената им е това което заслужават и им пожелавам да получат. Не заради Украйна а заради Палестина !

    13:53 30.11.2025

  • 16 тука има - тука нема...

    3 0 Отговор
    Колкото и страшно, ако Европа има желание да прдължи да се развива, в някакъв момент ще стане неизбежно да се раздели със САЩ. Не може да стане от веднъж, но сериозно трябва да се подготвя такъв сценарий. Особено ако Тръмп продължи да е президент цял мандат или след него в Белия дом се настани нов "Тръмп". Каква е разликата между него и Путин? Русия в Украйна, а САЩ във Веницуела.
    "Тръмп е заплашил Мадуро: Или напускаш доброволно президентския пост, или война"
    Ако още няколко години всичко в света продължи да се развива по този начин закона на джунглата ще се разрази с пълна сила, ще се намесят и други като Китай, а който е сериозно зависим от други за оцеляването си да му мисли.

    13:53 30.11.2025

  • 17 сладко, забранено гей-порно 🏳️‍🌈

    1 5 Отговор
    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    13:54 30.11.2025

  • 18 Пред кого

    7 0 Отговор
    Европа губи геополитическо влияние ? Че тя никога не е била някакъв фактор за някой

    13:56 30.11.2025

  • 19 Мисля

    8 0 Отговор
    Ха дубрутру! Който го кажеше досега, беше набеждаван за рубладжия. А тези с грантовете са баш патриоти , но както е казал Ботев, дават душата на народа!

    13:56 30.11.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор
    Не бъркайте Европа с ЕсеС❗

    13:57 30.11.2025

  • 21 Дзън-дзън

    3 0 Отговор
    Значи слабостта на Европа е породена единствено от страха на сегашните политици? Ерго - избираме си нови, юначини ииииии.....всичко си идва на мястото?
    Променят се следните фундаментални факти:
    1. Че двигателят на ЕС, Германия, все още е окупирана страна без пълен суверенитет;
    2. Че финансите на Европа са подчинени на колониалната система след Бретън Ууд;
    3. Че доминацията на САЩ през НАТО е тотална;
    4. Че американската намеса във всички нива на европейската държавност, през политическите избори, през икономически доминации, чрез груб институционален натиск, чрез образователната система, та чак до детските градини нито е преставала, нито намалява.

    Та, вика авторът на аналлизаторския текст, намираме си юнаци, избираме си ги и цялата тази стройна система на американски колониален контрол се изпарява чудодейно?
    Забавно, наистина забавно !
    Мучас грасиас, спениш хабибъри 😂

    14:00 30.11.2025

  • 22 друга писарушка

    4 0 Отговор
    Европейските бръмбари и калинки губят геополитическо влияние поради страх от Тръмп
    както и парите на заблудените ес данъкоплатци по зелки и всякакви пришълци и нато и превъоръжаване

    14:00 30.11.2025

  • 23 Еми значи малкия брат ще изяде

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европа се е оттеглила от мирните":

    някое шамарче и ще се научи да слуша какво казва големия брат. Случва се някой да се самозабрави, ама нищо ново под слънцето.

    14:03 30.11.2025

  • 24 Вчера статия има

    1 0 Отговор
    Във Wall Street Journal..." Крадци на мед сеят хаос в цяла Америка"
    Покачващите се цени подтикват престъпниците да режат и ограбват кабели. Компаниите и правоохранителните органи са безпомощни. Крадци са сеяли хаос в цяла Америка , отваряйки шахти, разкъсвайки асфалт и катерейки се по дървета и стълбове, за да режат и крадат – и след това да препродават медни проводници......глад баце ....

    14:06 30.11.2025

  • 25 Набу

    0 0 Отговор
    Кая Калас е препитала крадените пари на хунтата през естонски банки.затоеа ги е страх,вътре са с двата крака,плачат за ги уантансмо

    14:10 30.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания