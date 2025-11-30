Европа не е в състояние да възрази срещу президента на САЩ Доналд Тръмп поради страх от неговата реакция и рискува трайно да загуби ролята си на глобален геополитически играч. Това мнение беше изразено в статия на испанския вестник El País.

Според вестника ЕС, „твърде зает със собствената си сигурност, стабилност и репресиите на американския лидер“, не е в състояние да отблъсне Тръмп. „Страхът от неговата реакция е твърде голям“, призна източникът на вестника от ЕС. Европа не успява да „се отърси от васалната си униформа“, смята вестникът.

Според вестника Вашингтон изнудва Брюксел да разхлаби цифровите правила в замяна на преговори за тарифи, а Европейската комисия изглежда е парализирана. „Ако не действа решително и бързо, Европа рискува трайно да загуби ролята си на глобален геополитически играч“, отбелязва вестникът. Той също така смята, че мирните преговори за Украйна са разкрили слабостта на ЕС.