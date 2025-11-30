Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Херцог

30 Ноември, 2025 15:45 1 190 11

  • бенямин нетаняху-
  • ицхак херцог-
  • израел-
  • помилване

Президентската институция е наясно, че това е необичайно искане с потенциално сериозни последици

Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Херцог - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Ицхак Херцог, съобщи Ройтерс, като се позова на президентската канцелария, пише БТА.

"Президентската институция е наясно, че това е необичайно искане с потенциално сериозни последици. След като бъдат получени всички необходими становища, президентът ще разгледа молбата отговорно и добросъвестно", се посочва в изявлението.

Канцеларията на премиера все още не е дала коментар по случая.

Нетаняху е обвиняем по дело за корупция и президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е отправял искания той да бъде помилван. Нетаняху отрича обвиненията и не се признава за виновен.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🎃⚒️🐷

    0 4 Отговор
    Само Нетаняху ще оправи Борисов и Делян братя Магнитски.

    Коментиран от #2

    15:52 30.11.2025

  • 2 Лицемерни 60клуци

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "🎃⚒️🐷":

    Всички са "Един дол дренки

    16:00 30.11.2025

  • 3 гост

    15 0 Отговор
    За него нюрнбергски съд и после на въжето! Ако някой се смили може и да му дадат ампула като на Гьоринг.

    16:10 30.11.2025

  • 4 Милен

    16 0 Отговор
    Щом иска да го помилват преди да е осъден, значи със сигурност е виновен.

    16:22 30.11.2025

  • 5 Да,бе

    8 1 Отговор
    И зеленски да моли Путин за помилване,може да му опрости две доживотни и ще му останат само още десет плюс разстрел...По странното е как някои народи търпят такива управници,като не изключвам и нас.

    16:26 30.11.2025

  • 6 Цвете

    11 0 Отговор
    НИКАКВО ПОМИЛВАНЕ НА ТОЗИ ЧОВЕК. ДОРИ СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА МИРНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ТОЙ ОТНОВО НАПАДАШЕ, ТА ЧАК И ДО ДНЕС. 👎👎👎

    16:28 30.11.2025

  • 7 УдоМача

    9 0 Отговор
    Този не-таняху не знае ли, че денят на благодарността мина и пуйки ще се помилват отново чак след година???

    16:31 30.11.2025

  • 8 Не ни занимавайте с този криминал моля

    6 0 Отговор
    Гнус ни е от този престъпник. Мястото на Натаняху е в международният съд

    16:49 30.11.2025

  • 10 Съдия изпълнител

    3 0 Отговор
    Клепоухия още преди да е осъден иска помилване за това че е "спестил " някой и друг лев от закуски.Сам си нахлузва въжето пък го е страх да ритне столчето.Мисли че с помилването сега ще му опростят всички грехове.ГОСПОД забавя но не пропуска и не забравя.И когато му дойде редът(щото освен него има и други по Света)не ще го пропусне.А и самата му съвест(ако има такава)ще го тормози до края на дните му.Макар и все още да не са му преброени.Но вече го е набелязал.

    17:08 30.11.2025

  • 11 Е га ти

    1 0 Отговор
    Не 6ил виновен за к0рупционните си сделки,но иска помилване,...че и Тръмп съдейства...е га ти мошениците

    17:31 30.11.2025