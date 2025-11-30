Путин ще приеме Уиткоф преди пътуването си до Индия

Руският президент Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на САЩ Стивън Уиткоф преди 4-5 декември, тоест преди началото на държавното му посещение в Индия.
Тази информация беше потвърдена от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков в предаването „Москва. Кремъл. Путин“ на журналиста Павел Зарубин по телевизионния канал Русия-1.
Журналистът попита говорителя на Кремъл дали пристигането на Уиткоф е наистина възможно в понеделник, вторник или сряда, като се има предвид, че руският лидер се отправя към Индия в четвъртък.
„По дедукция, познахте правилно“, каза Песков.
1 Нов свят
Коментиран от #3
16:54 30.11.2025
2 Владимир Путин офишъл
16:54 30.11.2025
3 Тръмп и Путлер са
До коментар #1 от "Нов свят":едно и също ЗЛО на две места .
Коментиран от #8, #14
16:56 30.11.2025
4 Лютеница "Брей"
16:57 30.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Владо
16:58 30.11.2025
7 Тавариши и Таварашутки
Щял да лети до
Да целува Жезълът на Махараджата.
След Васал на Другаря Си
Сега вече ще моли и
Моди .
Докъде я Докара
Многоходовата Движуха.
Коментиран от #11
16:59 30.11.2025
8 Да,така е
До коментар #3 от "Тръмп и Путлер са":Прав си,мда...така е,прав си,да,прав си...така е,...мда
16:59 30.11.2025
9 Zaхарова
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Брау бе гуведо!Бъди все така бдителен
17:00 30.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уеуеее
До коментар #7 от "Тавариши и Таварашутки":Прилича ли ти на някого?
17:02 30.11.2025
12 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Казах ти да ги премериш и да докладваш!Ммм?
17:03 30.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Аха
До коментар #3 от "Тръмп и Путлер са":Събрали се бизнесмените да режат мръвката (държавата). С тази информация, която излезна и която обикновените хора много ясно, мисля че ще открият каква мерзавост стои зад тези им действия. Действията на един бизнесмен. Няма нормален човек, който да не се възмути от това. Събрали се бизнесмените да режат плячката. Доста го прекараха Тръмп, сега ще се прави на циркаджия и ще мълчи или обвинява и обижда. Абе да не му е ментор наш Вуте, този от Банкя?
17:03 30.11.2025
15 си дзън
Почват и полагането на тръбите за петролопровод РФ - Индия.
Коментиран от #19
17:04 30.11.2025
16 Пора
17:05 30.11.2025
17 А ти дейбил,,
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Смени ли левчетата в евро,а?На опашката доста копейки имаше.
17:08 30.11.2025
18 И това какво го интересува
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Целокупният български народ бе, н.е.но.рмалник?
17:14 30.11.2025
19 Механик
До коментар #15 от "си дзън":Руснаците не могат да направят два еднакви пирони.
17:15 30.11.2025
20 А пък
До коментар #13 от "Спецназ":РускитеСвине си мрат.
17:16 30.11.2025
21 си дзън
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Благодаря за инфото.
Мотото на Тръмп - забранявам всички медии, които не ме хвалят.
17:17 30.11.2025
22 Питам
17:22 30.11.2025
23 az СВО Победа 80
CNN
CBS News
MSNBC
The Washington Post
The Independent
The Boston Globe
Axios
The Wall Street Journal
The Daily Beast
People
USA Today
Associated Press
The New York Times
Politico
New Jersey Monitor
The Hill
The Los Angeles Times
ABC News
NBC News
Там е и английската BBC.
Коментиран от #26, #28
17:28 30.11.2025
24 Спецназ
да го оставят за после на руснаците като го хванат да го обесят на некой Киевски стълб!!
17:30 30.11.2025
25 Бай Араб
Коментиран от #27
17:32 30.11.2025
26 Оди у Русиа
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":При истинските медии.На вторият ден си в окопа заразен със СПИН.На третият украински дрон ти отнася празната кофа.
17:32 30.11.2025
27 Пора
До коментар #25 от "Бай Араб":Путинова русия умира.
17:32 30.11.2025
28 Zaхарова
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":Брау бе гуведо!Още веднъж го напиши.
17:34 30.11.2025