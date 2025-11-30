Путин ще приеме Уиткоф преди пътуването си до Индия

Руският президент Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на САЩ Стивън Уиткоф преди 4-5 декември, тоест преди началото на държавното му посещение в Индия.

Тази информация беше потвърдена от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков в предаването „Москва. Кремъл. Путин“ на журналиста Павел Зарубин по телевизионния канал Русия-1.

Журналистът попита говорителя на Кремъл дали пристигането на Уиткоф е наистина възможно в понеделник, вторник или сряда, като се има предвид, че руският лидер се отправя към Индия в четвъртък.

„По дедукция, познахте правилно“, каза Песков.