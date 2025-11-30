Новини
Путин ще приеме Уиткоф преди пътуването си до Индия

Путин ще приеме Уиткоф преди пътуването си до Индия

30 Ноември, 2025 16:51 801 28

Информацията е на прессекретаря на руския президент

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на САЩ Стивън Уиткоф преди 4-5 декември, тоест преди началото на държавното му посещение в Индия.

Тази информация беше потвърдена от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков в предаването „Москва. Кремъл. Путин“ на журналиста Павел Зарубин по телевизионния канал Русия-1.

Журналистът попита говорителя на Кремъл дали пристигането на Уиткоф е наистина възможно в понеделник, вторник или сряда, като се има предвид, че руският лидер се отправя към Индия в четвъртък.

„По дедукция, познахте правилно“, каза Песков.


  • 1 Нов свят

    5 7 Отговор
    Американските бизнес фашисти под крилото на Тръмп и руските бизнес нацисти под крилото на Путин са разгневени от изтеклата информация за тези диваци как се опитват да правят бизнес на гърба на народите и да се гаврят с държавите. Дотук бяхте. Нещата вече се променят коренно, усещате ли? Ще има още много промени. Идва един нов свят, в който империите ще бъдат лишени от възможността да прецакват държавите и народите.

    Коментиран от #3

    16:54 30.11.2025

  • 2 Владимир Путин офишъл

    7 3 Отговор
    u 6ал съм го

    16:54 30.11.2025

  • 3 Тръмп и Путлер са

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Нов свят":

    едно и също ЗЛО на две места .

    Коментиран от #8, #14

    16:56 30.11.2025

  • 4 Лютеница "Брей"

    5 0 Отговор
    САЩ уж не са страна в конфликта и не воюват срещу Русия, но двете държави се договарят...а,де?

    16:57 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Владо

    6 5 Отговор
    При братята му ццигани и началници от Китай ще ходи сбърканяка.

    16:58 30.11.2025

  • 7 Тавариши и Таварашутки

    5 6 Отговор
    Вова Пучин
    Щял да лети до
    Да целува Жезълът на Махараджата.

    След Васал на Другаря Си
    Сега вече ще моли и
    Моди .
    Докъде я Докара
    Многоходовата Движуха.

    Коментиран от #11

    16:59 30.11.2025

  • 8 Да,така е

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп и Путлер са":

    Прав си,мда...така е,прав си,да,прав си...така е,...мда

    16:59 30.11.2025

  • 9 Zaхарова

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Брау бе гуведо!Бъди все така бдителен

    17:00 30.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уеуеее

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тавариши и Таварашутки":

    Прилича ли ти на някого?

    17:02 30.11.2025

  • 12 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Казах ти да ги премериш и да докладваш!Ммм?

    17:03 30.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп и Путлер са":

    Събрали се бизнесмените да режат мръвката (държавата). С тази информация, която излезна и която обикновените хора много ясно, мисля че ще открият каква мерзавост стои зад тези им действия. Действията на един бизнесмен. Няма нормален човек, който да не се възмути от това. Събрали се бизнесмените да режат плячката. Доста го прекараха Тръмп, сега ще се прави на циркаджия и ще мълчи или обвинява и обижда. Абе да не му е ментор наш Вуте, този от Банкя?

    17:03 30.11.2025

  • 15 си дзън

    5 0 Отговор
    Руснаците ще строят мега фабрика за куркума в Индия да похарчат рупиите от петрола.
    Почват и полагането на тръбите за петролопровод РФ - Индия.

    Коментиран от #19

    17:04 30.11.2025

  • 16 Пора

    4 6 Отговор
    Путинова русия умира.

    17:05 30.11.2025

  • 17 А ти дейбил,,

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Смени ли левчетата в евро,а?На опашката доста копейки имаше.

    17:08 30.11.2025

  • 18 И това какво го интересува

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Целокупният български народ бе, н.е.но.рмалник?

    17:14 30.11.2025

  • 19 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирони.

    17:15 30.11.2025

  • 20 А пък

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    РускитеСвине си мрат.

    17:16 30.11.2025

  • 21 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Благодаря за инфото.
    Мотото на Тръмп - забранявам всички медии, които не ме хвалят.

    17:17 30.11.2025

  • 22 Питам

    3 0 Отговор
    Мога ли да публикувам видео как руски войници ходят върху труповете на своите убити другари?

    17:22 30.11.2025

  • 23 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    На сайта на Белия дом изброиха лъжещите "медии":

    CNN
    CBS News
    MSNBC
    The Washington Post
    The Independent
    The Boston Globe
    Axios
    The Wall Street Journal
    The Daily Beast
    People
    USA Today
    Associated Press
    The New York Times
    Politico
    New Jersey Monitor
    The Hill
    The Los Angeles Times
    ABC News
    NBC News

    Там е и английската BBC.

    Коментиран от #26, #28

    17:28 30.11.2025

  • 24 Спецназ

    3 1 Отговор
    Уиткоф ще обсъди с путин СЕГА ли да премахнат Зеления Пор както те си знаят или

    да го оставят за после на руснаците като го хванат да го обесят на некой Киевски стълб!!

    17:30 30.11.2025

  • 25 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Путин отива до Индия на крака,да свали още цените на боклуците които продава, само и само да вземе някакви пари.

    Коментиран от #27

    17:32 30.11.2025

  • 26 Оди у Русиа

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    При истинските медии.На вторият ден си в окопа заразен със СПИН.На третият украински дрон ти отнася празната кофа.

    17:32 30.11.2025

  • 27 Пора

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Араб":

    Путинова русия умира.

    17:32 30.11.2025

  • 28 Zaхарова

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Брау бе гуведо!Още веднъж го напиши.

    17:34 30.11.2025

