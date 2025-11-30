Новини
Зеленски назначи бившия украински посланик в САЩ за свой извънщатен съветник
  Тема: Украйна

Зеленски назначи бившия украински посланик в САЩ за свой извънщатен съветник

30 Ноември, 2025 18:11 869 43

Маркарова вече е съветник по въпросите на възстановяването на Украйна

Зеленски назначи бившия украински посланик в САЩ за свой извънщатен съветник - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски назначи бившия украински посланик в САЩ Оксана Маркарова за свой извънщатен съветник по въпросите на възстановяването и инвестициите в Украйна.

„Да назначим Оксана Сергеевна Маркарова за съветник на президента на Украйна по въпросите на възстановяването и инвестициите в Украйна“, се казва в указа, публикуван на уебсайта на офиса на Зеленски.

По-рано депутатът от украинския парламент Олексий Гончаренко заяви, че Маркарова може да замени Андрей Ермак като ръководител на офиса на Зеленски. Позовавайки се на източници, телевизионният канал „Public“ съобщи, че Маркарова няма да приеме поста.

Маркарова е посланик на Украйна в САЩ от 25 февруари 2021 г. Бившият вицепремиер Олга Стефанишина я замени в края на август. Маркарова присъства на спорна среща в Белия дом през февруари, която доведе до публичен спор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски.

Кадри от срещата, разпространени в медиите, показват Маркарова в шок и недоумение от поведението на Зеленски. Тя погледна надолу, докосна носа си, затвори очи и поклати глава няколко пъти. По-късно Майк Уолц, тогавашен съветник по националната сигурност на САЩ, а сега постоянен представител на САЩ в ООН, каза пред Fox News, че членовете на екипа на Зеленски, включително Маркарова, почти са се просълзили след срещата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб Войнов, визажист

    12 1 Отговор
    Ква красавица 😁😁😁

    18:13 30.11.2025

  • 2 Къде е

    10 1 Отговор
    Българската , нещо изчезна по медиите
    Изгубиха мерак да се снимат с нея

    18:14 30.11.2025

  • 3 Рон Джереми

    9 1 Отговор
    И аз ни моа !

    Коментиран от #6

    18:15 30.11.2025

  • 4 Гориил

    11 1 Отговор
    Очаква се стотици милиарди долари и евро да преминат през ръцете на съветника по възстановяването след подписването на мирния договор.

    18:17 30.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и САЩ и Русия и Китай ще направят нов план Маршал за възстановяване на Европа.

    Коментиран от #14, #16, #20

    18:18 30.11.2025

  • 6 Рон Джереми

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Рон Джереми":

    Откраднал си ми ника,ама добре,че поне засега,не пишеш глупости

    Коментиран от #19

    18:21 30.11.2025

  • 7 Ко стаа бе руски боклуци?

    0 10 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #12, #43

    18:21 30.11.2025

  • 8 Лошият чичо Скрудж

    6 0 Отговор
    На тази чак носът ѝ се е сплескал от удряне теманета в плочника. Зеленото вече се нуждае от съвети, как да го прави, че да се хареса на бат си Дончо.

    18:21 30.11.2025

  • 9 Питам

    2 9 Отговор
    Ще поблкувате ли видео как руски войници ходят върху труповете на своите другари?

    Коментиран от #13

    18:23 30.11.2025

  • 10 Бау

    4 0 Отговор
    Егати крокодила. Зелю да не е обратен?

    18:23 30.11.2025

  • 11 Калашников

    4 0 Отговор
    Е,ако беше назначил Макарова,можеше и да се уплашат🤣

    18:24 30.11.2025

  • 12 Ко стаа бе украински боклуци?

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Парад в Москва ще има ли?

    18:26 30.11.2025

  • 13 Жълтопаветен (айкю под абсолютната нула)

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Питам":

    Ти знаеш ли, на женския пазар една баба ми каза, че навремето Сталин изтребил всички руснаци в лагерите и спечелил втората световна с армия от зомбита и наемници от Марс.

    18:26 30.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Уеуеее

    7 1 Отговор
    ..."съветник по въпросите за възстановяването на Украйна "...Този,верно е оптимист.

    18:30 30.11.2025

  • 18 Кирил

    1 5 Отговор
    Макарова е отличен дипломат

    Коментиран от #27, #30

    18:31 30.11.2025

  • 19 Роко Сифреди

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рон Джереми":

    Ок, поправям се, ма пак ни моа !

    Коментиран от #24

    18:31 30.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Белият байряк

    5 2 Отговор
    С това назначение,този да не капитулира вече?

    18:32 30.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Венета

    4 1 Отговор
    Потника нелегитимен . Съветника извънщатен ....
    Бе има ли някой законно представен там ? Или само една шайка узурпатори ?

    Коментиран от #28

    18:34 30.11.2025

  • 24 Рон Джереми

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Роко Сифреди":

    За това сме тук...да си помагаме🤣

    18:34 30.11.2025

  • 25 Космос

    2 4 Отговор
    Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята, че руската армия е втората армия в света.след близо 4 години светът видя,че от руската армия 4еп за зеле не е става.Пъшно неудачници и лузъри в живота като копейките.

    Коментиран от #36

    18:34 30.11.2025

  • 26 ЩЕ ЩЕ ХВАНАХА МУ

    3 0 Отговор
    ЦАКАТА НА НАРКОКЛОУНЧЕТО. ВСИЧКО ЩЕ СИ КАЖЕ НАПРАВИ. ТРЪМП СЕ Е ПОСТАРАЛ. И СЛЕД МИРА И ПУТИН ЗНАЕ ОЩЕ МНОГО ЗА НЕГО И ТОЙ ЩЕ ГО НАТИСНЕ И ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ПЛАНА ЗА МИР ЩЕ ПОДПИШЕ. ЩЕ РАЗДАДЕ ТЕРИТОРИЯ И РЕДКИ ПОЛЕЗНИ МИНЕРАЛИ. А ЗА EU ОТ ТРИТЕ НАЙ

    18:35 30.11.2025

  • 27 Кирчо

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кирил":

    Личи и

    18:35 30.11.2025

  • 28 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Венета":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи?

    Коментиран от #31, #32, #34, #35

    18:35 30.11.2025

  • 29 Да ви обадя

    2 1 Отговор
    Зеленски е агент на Путин и затова иска да се бие до пълна денацификация и демилитаризаия на Украйна, до последния бандеровец.

    Коментиран от #33

    18:36 30.11.2025

  • 30 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кирил":

    Отличен или охранен?...нещо да не се обърка?

    18:36 30.11.2025

  • 31 Дако рунтавия

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Копейкотрошач":

    Искаш ли да ми счупиш долната глава и вратлето ?

    18:37 30.11.2025

  • 32 бай Асан

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Копейкотрошач":

    Ща оправя чак до сливиците .

    18:37 30.11.2025

  • 33 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да ви обадя":

    Тихо,не издавай

    18:37 30.11.2025

  • 34 заинтересован

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Копейкотрошач":

    Изправям криви дупки всякакви . Мога да изправя и твоята безплатно .

    18:39 30.11.2025

  • 35 колоездач

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Копейкотрошач":

    Искаш ли да те повозя на предната рамка ?

    18:40 30.11.2025

  • 36 РУСИЯ ГОЛЯМА МОГЪЩА

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Космос":

    И със неизброими полезни изкопаеми само за себе си. И още и полезни изкопаеми и територия ще си вземе. А нащи тутко всичко раздадоха на концесии взимат комисионните и не им пука. НЕ ПЛАЧИ НА ЧУЖД ГРОБ ЗАЩОТО НЕ ЗНАЕШ ДЕ МУ Е ОНАЯ РАБОТА.

    18:41 30.11.2025

  • 37 Русия

    2 1 Отговор
    Зели квото и да правиш сменяш заменяш свърши тя , слагай патрона и да се приключва заедно с теб и мъките на ЕСС ,че не знаят вече акяо да говорят и със какви парички да те издържат.

    18:42 30.11.2025

  • 38 Бен Джонсън

    4 1 Отговор
    Лека, полека почнаха и еврпейските "лидери" да си приписват, че правят нещо за мира...

    А, всички знаем и помним как искаха "стратегическо поражение на Русия", "мир чрез сила", "война до последния украинец", "всичко трябва да се реши на бойното поле" и какви ли не подобни сентенции на тези де "били..

    18:42 30.11.2025

  • 39 кравите правят мили очи

    3 0 Отговор
    Бай Дончо иска Русия за съюзник срещу Китай.
    А, не САЩ и ес срещу Русия и Китай.

    18:44 30.11.2025

  • 40 Емил

    3 0 Отговор
    Пък соросоедеотите едно си знаят, едно си баят: "агресивната Русия", "санкции", "джуджето"... обичайните простотии.

    18:45 30.11.2025

  • 41 Само питам

    3 0 Отговор
    Ако войната приключи, далаверата на ЕС, НАТО и Украйна дали ще секне! Или ще продължат да "усвояват" милиарди евро от нашите пари под прикритието на "възстановяване на Украйна"!? Май вече яко са се настървили. Изводът е, че европейските граждани и в двата случая са на загуба и всичко е за наша сметка. А някои стават все по-богати.

    18:46 30.11.2025

  • 42 Въй,

    1 0 Отговор
    няма да мога да заспя довечера...

    18:58 30.11.2025

  • 43 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    продължавай с тутурутките и не питай...

    18:59 30.11.2025

