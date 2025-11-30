Зеленски назначи бившия украински посланик в САЩ за свой извънщатен съветник

Володимир Зеленски назначи бившия украински посланик в САЩ Оксана Маркарова за свой извънщатен съветник по въпросите на възстановяването и инвестициите в Украйна.
„Да назначим Оксана Сергеевна Маркарова за съветник на президента на Украйна по въпросите на възстановяването и инвестициите в Украйна“, се казва в указа, публикуван на уебсайта на офиса на Зеленски.
По-рано депутатът от украинския парламент Олексий Гончаренко заяви, че Маркарова може да замени Андрей Ермак като ръководител на офиса на Зеленски. Позовавайки се на източници, телевизионният канал „Public“ съобщи, че Маркарова няма да приеме поста.
Маркарова е посланик на Украйна в САЩ от 25 февруари 2021 г. Бившият вицепремиер Олга Стефанишина я замени в края на август. Маркарова присъства на спорна среща в Белия дом през февруари, която доведе до публичен спор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски.
Кадри от срещата, разпространени в медиите, показват Маркарова в шок и недоумение от поведението на Зеленски. Тя погледна надолу, докосна носа си, затвори очи и поклати глава няколко пъти. По-късно Майк Уолц, тогавашен съветник по националната сигурност на САЩ, а сега постоянен представител на САЩ в ООН, каза пред Fox News, че членовете на екипа на Зеленски, включително Маркарова, почти са се просълзили след срещата.
